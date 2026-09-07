Rock in Rio 2026: confira o line-up desta segunda-feira, 7 de setembro

Rock in Rio: veja os horários e as atrações dos palcos Mundo, Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village (Divulgação/Rock in Rio)
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Publicado em 7 de setembro de 2026 às 06h11.
A segunda-feira, 7 de setembro, encerra o primeiro fim de semana do Rock in Rio 2026 com uma programação marcada por encontros de gerações. Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza comandam o Palco Mundo, enquanto Laufey, Péricles, Roupa Nova e Vanessa da Mata movimentam o Sunset.
O feriado também reserva atrações de música eletrônica, MPB, samba, rap e outros estilos nos demais espaços da Cidade do Rock. A programação começa à tarde e vai até a noite, com apresentações simultâneas no Palco Mundo, Palco Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village.
Confira os horários e o line-up de segunda-feira, 7, no Rock in Rio:
Não. Apesar de haver ingressos disponíveis para outros dias do festival, a segunda-feira, 7, está esgotada.
Para quem pretende acompanhar o show de casa, a transmissão do Rock in Rio será multiplataforma. O Multishow começa a cobertura diariamente às 15h15, enquanto o Canal Bis entra no ar a partir das 15h50.
Quem possui o plano Premium do Globoplay poderá acompanhar a cobertura completa dos cinco palcos pelo streaming, além de ter acesso a um sinal extra do Multishow em 4K.
Para quem não é assinante, também haverá acesso aos shows pelo sinal aberto das plataformas, com revezamento entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.
A TV Globo terá entradas ao vivo durante a programação e um especial sobre o festival todas as noites.