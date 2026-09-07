Rock in Rio 2026: confira o line-up desta segunda-feira, 7 de setembro

A segunda-feira, 7 de setembro, encerra o primeiro fim de semana do Rock in Rio 2026 com uma programação marcada por encontros de gerações. Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza comandam o Palco Mundo, enquanto Laufey, Péricles, Roupa Nova e Vanessa da Mata movimentam o Sunset.

O feriado também reserva atrações de música eletrônica, MPB, samba, rap e outros estilos nos demais espaços da Cidade do Rock. A programação começa à tarde e vai até a noite, com apresentações simultâneas no Palco Mundo, Palco Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village.

Confira os horários e o line-up de segunda-feira, 7, no Rock in Rio:

Palco Mundo

16h10: Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Luísa Sonza convida Roberto Menescal 18h25: Jon Batiste

Jon Batiste 20h30: Gilberto Gil

Gilberto Gil 23h: Elton John

Palco Sunset

15h: Vanessa da Mata convida Rubel

Vanessa da Mata convida Rubel 17h10: Roupa Nova convida Guilherme Arantes

Roupa Nova convida Guilherme Arantes 19h50: Péricles canta Motown

Péricles canta Motown 21h55: Laufey

New Dance Order

21h05: Max Styler

Max Styler 22h30: Leo Janeiro & Simo Not Simon

Leo Janeiro & Simo Not Simon 0h: Aline Rocha

Aline Rocha 1h30: Fatboy Slim

Espaço Favela

14h40: Tiee

Tiee 16h30: Mart'nália

Mart'nália 18h20: Belo

Supernova

14h10: Mauí

Mauí 15h40: Melly

Melly 17h30: Zeca Veloso

Zeca Veloso 20h05: Alee

Global Village

14h40: Wanda Sá

Wanda Sá 16h30: Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai

Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai 18h20: João Bosco

Ainda tem ingresso para segunda-feira, 7, no Rock in Rio?

Não. Apesar de haver ingressos disponíveis para outros dias do festival, a segunda-feira, 7, está esgotada.

Onde assistir ao Rock in Rio?

Para quem pretende acompanhar o show de casa, a transmissão do Rock in Rio será multiplataforma. O Multishow começa a cobertura diariamente às 15h15, enquanto o Canal Bis entra no ar a partir das 15h50.

Quem possui o plano Premium do Globoplay poderá acompanhar a cobertura completa dos cinco palcos pelo streaming, além de ter acesso a um sinal extra do Multishow em 4K.

Para quem não é assinante, também haverá acesso aos shows pelo sinal aberto das plataformas, com revezamento entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.

A TV Globo terá entradas ao vivo durante a programação e um especial sobre o festival todas as noites.