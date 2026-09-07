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Rock in Rio 2026: confira o line-up desta segunda-feira, 7 de setembro

Quarto dia do festival reúne Elton John, Gilberto Gil, Laufey, Péricles e outros nomes da música brasileira e internacional

Rock in Rio: veja os horários e as atrações dos palcos Mundo, Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio: veja os horários e as atrações dos palcos Mundo, Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village (Divulgação/Rock in Rio)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 06h11.

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A segunda-feira, 7 de setembro, encerra o primeiro fim de semana do Rock in Rio 2026 com uma programação marcada por encontros de gerações. Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza comandam o Palco Mundo, enquanto Laufey, Péricles, Roupa Nova e Vanessa da Mata movimentam o Sunset.

O feriado também reserva atrações de música eletrônica, MPB, samba, rap e outros estilos nos demais espaços da Cidade do Rock. A programação começa à tarde e vai até a noite, com apresentações simultâneas no Palco Mundo, Palco Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village.

Confira os horários e o line-up de segunda-feira, 7, no Rock in Rio:

Palco Mundo

  • 16h10: Luísa Sonza convida Roberto Menescal
  • 18h25: Jon Batiste
  • 20h30: Gilberto Gil
  • 23h: Elton John

Palco Sunset

  • 15h: Vanessa da Mata convida Rubel
  • 17h10: Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • 19h50: Péricles canta Motown
  • 21h55: Laufey

New Dance Order

  • 21h05: Max Styler
  • 22h30: Leo Janeiro & Simo Not Simon
  • 0h: Aline Rocha
  • 1h30: Fatboy Slim

Espaço Favela

  • 14h40: Tiee
  • 16h30: Mart'nália
  • 18h20: Belo

Supernova

  • 14h10: Mauí
  • 15h40: Melly
  • 17h30: Zeca Veloso
  • 20h05: Alee

Global Village

  • 14h40: Wanda Sá
  • 16h30: Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
  • 18h20: João Bosco

Ainda tem ingresso para segunda-feira, 7, no Rock in Rio?

Não. Apesar de haver ingressos disponíveis para outros dias do festival, a segunda-feira, 7, está esgotada.

Onde assistir ao Rock in Rio?

Para quem pretende acompanhar o show de casa, a transmissão do Rock in Rio será multiplataforma. O Multishow começa a cobertura diariamente às 15h15, enquanto o Canal Bis entra no ar a partir das 15h50.

Quem possui o plano Premium do Globoplay poderá acompanhar a cobertura completa dos cinco palcos pelo streaming, além de ter acesso a um sinal extra do Multishow em 4K.

Para quem não é assinante, também haverá acesso aos shows pelo sinal aberto das plataformas, com revezamento entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.

A TV Globo terá entradas ao vivo durante a programação e um especial sobre o festival todas as noites.

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