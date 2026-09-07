Rock in Rio: veja programação do Palco Supernova nesta segunda, 7

Rock in Rio 2026: Alee encerra a programação do Palco Supernova nesta segunda-feira, 7 (Divulgação/Rock in Rio)
Repórter
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 09h19.
O Palco Supernova do Rock in Rio tem quatro atrações nesta segunda-feira, 7, entre a tarde e o início da noite, com Alee encerrando a programação às 20h10.
A tarde começa às 14h30, com Maui, e segue com Melly e Zeca Veloso antes do fechamento.
Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. Nesta segunda-feira, a programação de TV e internet tem horários diferentes dos demais dias.
O Canal Bis entra no ar às 16h20, cobrindo Espaço Favela, New Dance Order e Supernova, enquanto o Multishow começa às 14h45, com os palcos Mundo e Sunset.
O sinal aberto do Globoplay alterna entre os dois canais a cada 30 minutos. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.
Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.