Rock in Rio: veja programação do Palco Supernova nesta segunda, 7

O Palco Supernova do Rock in Rio tem quatro atrações nesta segunda-feira, 7, entre a tarde e o início da noite, com Alee encerrando a programação às 20h10.

A tarde começa às 14h30, com Maui, e segue com Melly e Zeca Veloso antes do fechamento.

Horários previstos

14h30 — Maui

16h00 — Melly

18h00 — Zeca Veloso

20h10 — Alee

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. Nesta segunda-feira, a programação de TV e internet tem horários diferentes dos demais dias.

O Canal Bis entra no ar às 16h20, cobrindo Espaço Favela, New Dance Order e Supernova, enquanto o Multishow começa às 14h45, com os palcos Mundo e Sunset.

O sinal aberto do Globoplay alterna entre os dois canais a cada 30 minutos. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.