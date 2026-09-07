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Rock in Rio: veja programação do Palco Supernova nesta segunda, 7

Zeca Veloso se apresenta às 18h, antes do fechamento

Rock in Rio 2026: Alee encerra a programação do Palco Supernova nesta segunda-feira, 7 (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio 2026: Alee encerra a programação do Palco Supernova nesta segunda-feira, 7 (Divulgação/Rock in Rio)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 09h19.

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O Palco Supernova do Rock in Rio tem quatro atrações nesta segunda-feira, 7, entre a tarde e o início da noite, com Alee encerrando a programação às 20h10.

A tarde começa às 14h30, com Maui, e segue com Melly e Zeca Veloso antes do fechamento.

Horários previstos

  • 14h30 — Maui
  • 16h00 — Melly
  • 18h00 — Zeca Veloso
  • 20h10 — Alee

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. Nesta segunda-feira, a programação de TV e internet tem horários diferentes dos demais dias.

O Canal Bis entra no ar às 16h20, cobrindo Espaço Favela, New Dance Order e Supernova, enquanto o Multishow começa às 14h45, com os palcos Mundo e Sunset.

O sinal aberto do Globoplay alterna entre os dois canais a cada 30 minutos. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.

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