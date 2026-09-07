Rock in Rio: confira a programação do Palco Sunset nesta segunda, 7

O Palco Sunset do Rock in Rio tem quatro atrações nesta segunda-feira, 7, com a islandesa Laufey fechando a programação às 22h55.

A tarde abre com Vanessa da Mata, que recebe Rubel, e segue com Roupa Nova, que convida Guilherme Arantes. Antes do fechamento, Péricles faz um show dedicado a clássicos da Motown.

Horários previstos

15h00 — Vanessa da Mata convida Rubel

17h10 — Roupa Nova convida Guilherme Arantes

19h20 — Péricles canta Motown

22h55 — Laufey

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. Nesta segunda-feira, a programação de TV e internet tem horários diferentes dos demais dias.

O Multishow começa a transmissão às 14h45, cobrindo os palcos Mundo e Sunset, enquanto o Canal Bis entra no ar às 16h20, com Espaço Favela, New Dance Order e Supernova.

O sinal aberto do Globoplay alterna entre os dois canais a cada 30 minutos. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.