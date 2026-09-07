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Rock in Rio: confira a programação do Palco Sunset nesta segunda, 7

Péricles faz homenagem à Motown às 19h20

Rock in Rio 2026: Laufey fecha a programação do Palco Sunset nesta segunda-feira, 7 (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio 2026: Laufey fecha a programação do Palco Sunset nesta segunda-feira, 7 (Divulgação/Rock in Rio)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 07h14.

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O Palco Sunset do Rock in Rio tem quatro atrações nesta segunda-feira, 7, com a islandesa Laufey fechando a programação às 22h55.

A tarde abre com Vanessa da Mata, que recebe Rubel, e segue com Roupa Nova, que convida Guilherme Arantes. Antes do fechamento, Péricles faz um show dedicado a clássicos da Motown.

Horários previstos

  • 15h00 — Vanessa da Mata convida Rubel
  • 17h10 — Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • 19h20 — Péricles canta Motown
  • 22h55 — Laufey

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. Nesta segunda-feira, a programação de TV e internet tem horários diferentes dos demais dias.

O Multishow começa a transmissão às 14h45, cobrindo os palcos Mundo e Sunset, enquanto o Canal Bis entra no ar às 16h20, com Espaço Favela, New Dance Order e Supernova.

O sinal aberto do Globoplay alterna entre os dois canais a cada 30 minutos. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.

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