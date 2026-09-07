Rock in Rio: Max Styler abre New Dance Order nesta segunda; veja programação

O New Dance Order, palco eletrônico do Rock in Rio, tem quatro apresentações nesta segunda-feira, 7, e vai até 1h30, com o britânico Fatboy Slim encerrando a programação.

A noite começa às 21h05, com Max Styler, e passa por Leo Janeiro & Simo Not Simon e por Aline Rocha antes do fechamento.

Horários previstos

21h05 — Max Styler

22h30 — Leo Janeiro & Simo Not Simon

00h00 — Aline Rocha

01h30 — Fatboy Slim

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. Nesta segunda-feira, a programação de TV e internet tem horários diferentes dos demais dias.

O Canal Bis entra no ar às 16h20, cobrindo Espaço Favela, New Dance Order e Supernova, enquanto o Multishow começa às 14h45, com os palcos Mundo e Sunset.

O sinal aberto do Globoplay alterna entre os dois canais a cada 30 minutos. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.