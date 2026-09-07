Rock in Rio: Belo fecha Espaço Favela nesta segunda-feira; veja programação

O Espaço Favela do Rock in Rio tem três shows nesta segunda-feira, 7, com Belo encerrando a programação às 19h10.

A tarde abre às 15h com Tiee e segue com Mart'nália antes do fechamento.

Horários previstos

15h00 — Tiee

16h50 — Mart'nália

19h10 — Belo

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. Nesta segunda-feira, a programação de TV e internet tem horários diferentes dos demais dias.

O Canal Bis entra no ar às 16h20, cobrindo Espaço Favela, New Dance Order e Supernova, enquanto o Multishow começa às 14h45, com os palcos Mundo e Sunset.

O sinal aberto do Globoplay alterna entre os dois canais a cada 30 minutos. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.