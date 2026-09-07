Rock in Rio: veja programação do Palco Mundo nesta segunda, 7

O Palco Mundo do Rock in Rio tem quatro shows nesta segunda-feira, 7, com Elton John fechando a noite às 23h, em apresentação única na América Latina.

A programação abre com Luísa Sonza, que recebe o violonista Roberto Menescal, e segue com Jon Batiste. Antes do fechamento, Gilberto Gil se apresenta em sua turnê de despedida.

Horários previstos

16h10 — Luísa Sonza convida Roberto Menescal

18h15 — Jon Batiste

20h30 — Gilberto Gil

23h00 — Elton John

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. Nesta segunda-feira, a programação de TV e internet tem horários diferentes dos demais dias.

O Multishow começa a transmissão às 14h45, cobrindo os palcos Mundo e Sunset, enquanto o Canal Bis entra no ar às 16h20, com Espaço Favela, New Dance Order e Supernova.

O sinal aberto do Globoplay alterna entre os dois canais a cada 30 minutos. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K. A TV Globo exibe um especial após o Jornal da Globo.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.