GTA 6: quem comprar o jogo antecipadamente terá acesso ao Pacote Vintage Vice City, independentemente da edição escolhida (Reprodução)
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Publicado em 18 de novembro de 2026 às 20h49.
GTA 6 é lançado em novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S em duas versões: Padrão e Ultimate. A versão mais cara oferece conteúdos adicionais como veículos, armas e estabelecimentos exclusivos, mas a campanha principal permanece igual nas duas edições. Os jogadores podem adquirir a Edição Padrão e fazer upgrade para a Ultimate após o lançamento.
O GTA 6 está à venda em duas versões: Edição Padrão (Standard Edition), por R$ 449,90, e Edição Ultimate (Ultimate Edition), por R$ 549,90. Ambas incluem a campanha principal, protagonizada por Jason e Lucia, e os mesmos bônus de pré-venda. A diferença está nos conteúdos adicionais da versão mais cara, que reúne veículos, armas, estabelecimentos e missões secundárias exclusivas.
O jogo chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A versão Padrão poderá ser adquirida em formato digital ou físico, neste último caso em uma caixa com código para download. Já a Ultimate será comercializada apenas digitalmente.
Quem comprar o jogo antecipadamente terá acesso ao Pacote Vintage Vice City, independentemente da edição escolhida. O conteúdo inclui um sedã Vapid Stanier de 1955, uma garagem na região de Ocean Beach, roupas e penteados retrô para Jason e Lucia e uma padronagem de arma inspirada na estética de Vice City.
As compras digitais elegíveis também dão direito a um mês gratuito de assinatura do GTA+, serviço que oferece benefícios adicionais nos jogos da Rockstar. Entre as vantagens estão bônus de dinheiro no GTA Online, descontos, acesso a veículos e uma seleção de jogos da empresa. A assinatura tem renovação automática caso não seja cancelada.
A Edição Padrão, por R$ 449,90, inclui o jogo completo e os bônus de compra antecipada. A Ultimate custa R$ 549,90 e acrescenta um pacote de conteúdos exclusivos, liberados progressivamente ao longo da campanha.
Entre os veículos adicionais estão o esportivo Grotti Cheetah, de 1995, o Vapid Dominator Buggy, de 1967, a lancha Shitzu Squalo e a moto Dinka Enduro. A edição também inclui a picape Ganado com modificações retrô e veículos disponíveis na casa segura de Jason.
Na parte de personalização, o jogador terá acesso a revólveres Hawk & Little Morgan, variantes especiais das armas de Jason e Lucia, roupas, tatuagens e outros itens visuais.
A Ultimate também libera estabelecimentos que não estão disponíveis na edição básica. Entre eles estão a oficina Rideout Customs, especializada em modificações de veículos; o salão Sara's, com opções de cabelo, maquiagem e unhas; a loja de roupas Stock 305; e o estúdio de tatuagem Electric Fang.
Outros conteúdos incluem a oficina de Willie Caolho, voltada para modificações off-road, e o reduto da gangue PTT Youngin$, que poderá ser invadido em uma missão secundária. A edição também oferece uma atividade de restauração de carros clássicos para o colecionador Wyman.
Sim. Além dos itens de personalização e dos veículos, a versão inclui duas atividades secundárias exclusivas: a invasão ao depósito da gangue PTT Youngin$ e a restauração de carros clássicos.
Os conteúdos adicionais ampliam as possibilidades de exploração e oferecem acesso a locais e estabelecimentos exclusivos. No entanto, a campanha principal, as missões centrais e os finais permanecem iguais nas duas versões. Portanto, a Ultimate não altera o enredo de Jason e Lucia, mas acrescenta atividades à experiência.
Sim. Quem adquirir a Edição Padrão poderá comprar separadamente o pacote de melhoria para a Ultimate Edition após o lançamento. O upgrade estará disponível na PlayStation Store e na Microsoft Store por R$ 100.
Com isso, o jogador poderá acessar os conteúdos extras sem precisar pagar inicialmente pelo valor integral da edição mais cara.
Leia mais: Que horas GTA 6 será lançado no Brasil? Veja quando começar a jogar
A estreia ocorre no mesmo momento em todo o país. O que muda é a hora no relógio de cada região. No Acre e no oeste do Amazonas, por exemplo, o jogo chega ainda na noite de quarta-feira, 18.
|Região
|Horário local
|Acre e oeste do Amazonas
|22h de quarta-feira, 18
|Maior parte do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima
|23h de quarta-feira, 18
|Regiões que seguem o horário de Brasília
|0h de quinta-feira, 19
|Fernando de Noronha
|1h de quinta-feira, 19
No exterior, a Rockstar programou a liberação para a meia-noite de cada mercado. Na Nova Zelândia, a estreia corresponde às 8h de quarta-feira, 18, no horário de Brasília.
As versões instaladas no console estarão disponíveis para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No Xbox One, o jogo poderá ser acessado a partir das 3h de quinta-feira, no horário de Brasília, pelo Xbox Cloud Gaming, serviço da Microsoft que transmite jogos pela internet. O acesso pela nuvem exige a compra do título.
O PlayStation 4 fica fora do lançamento. A Rockstar ainda não anunciou uma data para a versão de PC.
Segundo a Rockstar, o download antecipado pode exigir até 212 GB de espaço livre, a depender do aparelho. Quem comprou a edição digital já pode baixar os arquivos antes da liberação do jogo.