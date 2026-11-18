O GTA 6 está à venda em duas versões: Edição Padrão (Standard Edition), por R$ 449,90, e Edição Ultimate (Ultimate Edition), por R$ 549,90. Ambas incluem a campanha principal, protagonizada por Jason e Lucia, e os mesmos bônus de pré-venda. A diferença está nos conteúdos adicionais da versão mais cara, que reúne veículos, armas, estabelecimentos e missões secundárias exclusivas.

O jogo chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A versão Padrão poderá ser adquirida em formato digital ou físico, neste último caso em uma caixa com código para download. Já a Ultimate será comercializada apenas digitalmente.

Quais são os bônus de pré-venda do GTA 6?

Quem comprar o jogo antecipadamente terá acesso ao Pacote Vintage Vice City, independentemente da edição escolhida. O conteúdo inclui um sedã Vapid Stanier de 1955, uma garagem na região de Ocean Beach, roupas e penteados retrô para Jason e Lucia e uma padronagem de arma inspirada na estética de Vice City.

As compras digitais elegíveis também dão direito a um mês gratuito de assinatura do GTA+, serviço que oferece benefícios adicionais nos jogos da Rockstar. Entre as vantagens estão bônus de dinheiro no GTA Online, descontos, acesso a veículos e uma seleção de jogos da empresa. A assinatura tem renovação automática caso não seja cancelada.

O que muda entre a Edição Padrão e a Ultimate?

A Edição Padrão, por R$ 449,90, inclui o jogo completo e os bônus de compra antecipada. A Ultimate custa R$ 549,90 e acrescenta um pacote de conteúdos exclusivos, liberados progressivamente ao longo da campanha.

Entre os veículos adicionais estão o esportivo Grotti Cheetah, de 1995, o Vapid Dominator Buggy, de 1967, a lancha Shitzu Squalo e a moto Dinka Enduro. A edição também inclui a picape Ganado com modificações retrô e veículos disponíveis na casa segura de Jason.

Na parte de personalização, o jogador terá acesso a revólveres Hawk & Little Morgan, variantes especiais das armas de Jason e Lucia, roupas, tatuagens e outros itens visuais.

A Ultimate também libera estabelecimentos que não estão disponíveis na edição básica. Entre eles estão a oficina Rideout Customs, especializada em modificações de veículos; o salão Sara's, com opções de cabelo, maquiagem e unhas; a loja de roupas Stock 305; e o estúdio de tatuagem Electric Fang.

Outros conteúdos incluem a oficina de Willie Caolho, voltada para modificações off-road, e o reduto da gangue PTT Youngin$, que poderá ser invadido em uma missão secundária. A edição também oferece uma atividade de restauração de carros clássicos para o colecionador Wyman.

A Edição Ultimate oferece mais horas de jogo?

Sim. Além dos itens de personalização e dos veículos, a versão inclui duas atividades secundárias exclusivas: a invasão ao depósito da gangue PTT Youngin$ e a restauração de carros clássicos.

Os conteúdos adicionais ampliam as possibilidades de exploração e oferecem acesso a locais e estabelecimentos exclusivos. No entanto, a campanha principal, as missões centrais e os finais permanecem iguais nas duas versões. Portanto, a Ultimate não altera o enredo de Jason e Lucia, mas acrescenta atividades à experiência.

Posso comprar a Edição Padrão e fazer upgrade depois?

Sim. Quem adquirir a Edição Padrão poderá comprar separadamente o pacote de melhoria para a Ultimate Edition após o lançamento. O upgrade estará disponível na PlayStation Store e na Microsoft Store por R$ 100.

Com isso, o jogador poderá acessar os conteúdos extras sem precisar pagar inicialmente pelo valor integral da edição mais cara.

Que horas GTA 6 será liberado no Brasil?

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A estreia ocorre no mesmo momento em todo o país. O que muda é a hora no relógio de cada região. No Acre e no oeste do Amazonas, por exemplo, o jogo chega ainda na noite de quarta-feira, 18.

Região Horário local Acre e oeste do Amazonas 22h de quarta-feira, 18 Maior parte do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima 23h de quarta-feira, 18 Regiões que seguem o horário de Brasília 0h de quinta-feira, 19 Fernando de Noronha 1h de quinta-feira, 19

No exterior, a Rockstar programou a liberação para a meia-noite de cada mercado. Na Nova Zelândia, a estreia corresponde às 8h de quarta-feira, 18, no horário de Brasília.

Onde jogar GTA 6? Tem versão para PC?

As versões instaladas no console estarão disponíveis para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No Xbox One, o jogo poderá ser acessado a partir das 3h de quinta-feira, no horário de Brasília, pelo Xbox Cloud Gaming, serviço da Microsoft que transmite jogos pela internet. O acesso pela nuvem exige a compra do título.

O PlayStation 4 fica fora do lançamento. A Rockstar ainda não anunciou uma data para a versão de PC.

Quanto espaço GTA 6 ocupa no console?

Segundo a Rockstar, o download antecipado pode exigir até 212 GB de espaço livre, a depender do aparelho. Quem comprou a edição digital já pode baixar os arquivos antes da liberação do jogo.