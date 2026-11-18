Durante anos, rumores sobre o orçamento de GTA 6 circularam pela internet com cifras cada vez maiores. Embora a Rockstar Games e sua controladora, a Take-Two Interactive, nunca tenham divulgado oficialmente quanto gastaram no desenvolvimento do jogo, estimativas de analistas da indústria apontam que o projeto pode ter consumido entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão, tornando-se potencialmente o game mais caro já produzido.

Os números foram citados por veículos como Business Insider e repercutidos por especialistas do mercado de games. O próprio CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, evitou revelar valores exatos, mas admitiu que o desenvolvimento de GTA 6 "foi caro".

Caso a estimativa mais alta esteja correta, o orçamento colocaria GTA 6 muito acima dos maiores blockbusters da indústria. Para comparação, Grand Theft Auto V, lançado em 2013, teve custo estimado em cerca de US$ 265 milhões entre produção e marketing. Já títulos famosos como The Last of Us Part II e Horizon Forbidden West ultrapassaram a marca dos US$ 200 milhões em desenvolvimento, enquanto Call of Duty: Black Ops Cold War teria custado mais de US$ 700 milhões ao longo de seu ciclo de vida.

Longo período de produção

Parte desse aumento de custos está relacionada ao longo período de produção. Segundo informações divulgadas pela imprensa especializada, milhares de funcionários da Rockstar Games trabalharam no projeto durante mais de uma década. A empresa também expandiu significativamente sua estrutura desde o lançamento de Red Dead Redemption 2, chegando a quase 4.700 colaboradores distribuídos por diversos estúdios ao redor do mundo.

Nem todas as cifras, porém, são consenso. Um rumor amplamente compartilhado nas redes sociais chegou a apontar que o orçamento teria ultrapassado US$ 2 bilhões. A própria Rockstar Games rejeitou essa informação. Em entrevista citada pela imprensa internacional, a executiva Jennifer Kolbe afirmou que o custo não superou US$ 1,5 bilhão, embora tenha se recusado a fornecer um valor oficial.

Apesar do investimento bilionário, analistas acreditam que o retorno financeiro pode ser igualmente histórico. Projeções de mercado apontam para dezenas de milhões de cópias vendidas nos primeiros meses, com potencial para gerar vários bilhões de dólares em receita logo após o lançamento. Algumas estimativas indicam que o jogo pode arrecadar mais de US$ 3 bilhões em poucos meses, impulsionado por pré-vendas, futuras versões para PC e conteúdos online.

Mais do que um novo capítulo da franquia, GTA 6 representa uma demonstração da escala atingida pela indústria moderna de videogames. Com um orçamento comparável ao de grandes produções de Hollywood e um ciclo de desenvolvimento que atravessou mais de dez anos, o título da Rockstar Games chega ao mercado cercado pela expectativa de se tornar não apenas um dos jogos mais vendidos da história, mas também um dos investimentos mais ambiciosos já realizados no entretenimento digital.