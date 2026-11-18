A Kaspersky identificou mais de 70 domínios suspeitos registrados desde o fim de outubro com referências a Grand Theft Auto VI (GTA VI). Na véspera do lançamento, previsto para quinta-feira, 19 de novembro, a empresa de cibersegurança também encontrou vídeos no YouTube que prometem downloads do jogo e páginas que usam o nome da franquia para divulgar falsas criptomoedas.

A promessa de jogar no computador é uma das iscas. O título estreia no PlayStation 5 e no Xbox Series X|S, e uma versão para PC ainda não foi confirmada. Mesmo assim, vídeos que simulam partidas do novo GTA direcionam os espectadores a links na descrição ou nos comentários, onde estaria disponível uma cópia para baixar.

Em uma das campanhas analisadas, o arquivo oferecido como se fosse o jogo induzia o usuário a instalar outros aplicativos e o redirecionava para páginas de terceiros. Segundo a Kaspersky, o esquema gerava comissões para os responsáveis por meio de links de afiliados.

Sites falsos oferecem cópias grátis e usam o nome do jogo para vender cripto

Parte dos domínios identificados tenta atrair quem pesquisa por cópias gratuitas do jogo ou por cheat codes, códigos que dão acesso a vantagens ou recursos extras. A Kaspersky ainda analisa esses endereços, mas afirma que o padrão dos registros indica que eles podem ser usados para coletar dados pessoais ou induzir a instalação de arquivos maliciosos.

Outra frente envolve falsas memecoins, moedas digitais inspiradas em temas populares na internet. Divulgadas em redes sociais, buscadores e comunidades online, as páginas apresentam o ativo como se fosse um projeto oficial ligado ao lançamento. O usuário pode perder dinheiro ao tentar comprar a moeda ou conectar sua carteira digital ao site.

Segundo Fabio Assolini, pesquisador líder de segurança da Kaspersky, a empresa acompanha campanhas que usam o nome do jogo desde o início da pré-venda, em junho. Naquele momento, as iscas já incluíam lojas falsas, supostas versões de teste e ofertas de criptomoedas.

"Já no início da pré-venda oficial, em junho deste ano, identificamos as primeiras campanhas explorando o título — com lojas falsas, supostas versões de teste e falsas criptomoedas. Agora, às vésperas da estreia oficial, esse movimento se intensificou ainda mais, com mais de 70 domínios suspeitos registrados desde o fim de outubro, além de vídeos no YouTube que prometem o download do jogo e páginas fraudulentas de memecoin. Lançamentos muito aguardados sempre geram um ambiente de ansiedade e urgência, o que faz com que os usuários baixem a guarda e ajam por impulso”, explica o executivo.

Como evitar golpes com o GTA VI