Golpistas usam o nome de GTA VI para oferecer cópias gratuitas e divulgar falsas criptomoedas (GTA/Reprodução)
Repórter
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 16h58.
Última atualização em 18 de novembro de 2026 às 17h14.
Golpes relacionados ao lançamento de GTA 6 estão usando promessas de downloads grátis e falsas criptomoedas para enganar fãs. A Kaspersky identificou mais de 70 domínios suspeitos e vídeos no YouTube que direcionam usuários para links maliciosos ou páginas fraudulentas. O jogo será lançado apenas para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sem versão para PC confirmada até o momento.
A Kaspersky identificou mais de 70 domínios suspeitos registrados desde o fim de outubro com referências a Grand Theft Auto VI (GTA VI). Na véspera do lançamento, previsto para quinta-feira, 19 de novembro, a empresa de cibersegurança também encontrou vídeos no YouTube que prometem downloads do jogo e páginas que usam o nome da franquia para divulgar falsas criptomoedas.
A promessa de jogar no computador é uma das iscas. O título estreia no PlayStation 5 e no Xbox Series X|S, e uma versão para PC ainda não foi confirmada. Mesmo assim, vídeos que simulam partidas do novo GTA direcionam os espectadores a links na descrição ou nos comentários, onde estaria disponível uma cópia para baixar.
Em uma das campanhas analisadas, o arquivo oferecido como se fosse o jogo induzia o usuário a instalar outros aplicativos e o redirecionava para páginas de terceiros. Segundo a Kaspersky, o esquema gerava comissões para os responsáveis por meio de links de afiliados.
Parte dos domínios identificados tenta atrair quem pesquisa por cópias gratuitas do jogo ou por cheat codes, códigos que dão acesso a vantagens ou recursos extras. A Kaspersky ainda analisa esses endereços, mas afirma que o padrão dos registros indica que eles podem ser usados para coletar dados pessoais ou induzir a instalação de arquivos maliciosos.
Outra frente envolve falsas memecoins, moedas digitais inspiradas em temas populares na internet. Divulgadas em redes sociais, buscadores e comunidades online, as páginas apresentam o ativo como se fosse um projeto oficial ligado ao lançamento. O usuário pode perder dinheiro ao tentar comprar a moeda ou conectar sua carteira digital ao site.
Segundo Fabio Assolini, pesquisador líder de segurança da Kaspersky, a empresa acompanha campanhas que usam o nome do jogo desde o início da pré-venda, em junho. Naquele momento, as iscas já incluíam lojas falsas, supostas versões de teste e ofertas de criptomoedas.
"Já no início da pré-venda oficial, em junho deste ano, identificamos as primeiras campanhas explorando o título — com lojas falsas, supostas versões de teste e falsas criptomoedas. Agora, às vésperas da estreia oficial, esse movimento se intensificou ainda mais, com mais de 70 domínios suspeitos registrados desde o fim de outubro, além de vídeos no YouTube que prometem o download do jogo e páginas fraudulentas de memecoin. Lançamentos muito aguardados sempre geram um ambiente de ansiedade e urgência, o que faz com que os usuários baixem a guarda e ajam por impulso”, explica o executivo.
.exe oferecidos como instaladores do GTA VI para PC e acessar links que prometem cópias gratuitas ou antecipadas em descrições e comentários de vídeos.