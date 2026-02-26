Rock in Rio 2026 revela novo mapa do evento; veja as mudanças

O Rock in Rio 2026 divulgou o mapa oficial da Cidade do Rock e anunciou novidades na Gourmet Square nesta quinta-feira, 26. O festival acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Além da confirmação do Foo Fighters como atração principal do dia 4 de setembro, a organização apresentou as atualizações estruturais do evento, incluindo mudanças no Palco Mundo, no Palco Sunset e no espaço gastronômico.

Mudanças da Cidade do Rock

O mapa oficial da Cidade do Rock mostra cenografias renovadas no Palco Mundo e no New Dance Order. O Palco Sunset aparece em posição de destaque na planta divulgada.

Os espaços Global Village, Rota 85, Supernova e Espaço Favela permanecem nas mesmas localizações da edição anterior. O Lounge Club e as áreas com brinquedos também seguem integrando a estrutura do festival.

A organização informou ainda que uma nova área de espetáculos e outro espaço inédito serão anunciados em breve.

As novidades do Palco Mundo e do Palco Sunset

O Palco Mundo terá um novo conceito visual. Toda a parte frontal da estrutura será revestida com painéis de LED de alta definição, formando um grande painel integrado que poderá ser adaptado a cada apresentação.

O Palco Sunset também passou por mudanças e agora terá a mesma "cena" do Palco Mundo, ampliando a integração visual entre os dois principais espaços de shows.

Gourmet Square do Rock in Rio 2026

A Gourmet Square terá curadoria do chef Pedro Siqueira, responsável pelo restaurante Sìsì. A proposta é reforçar a experiência gastronômica dentro da Cidade do Rock, que já funciona como um parque de entretenimento ao ar livre durante o festival.

Quando acontece o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio 2026 será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Entre as atrações já confirmadas para o festival de música estão: