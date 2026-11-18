Hoje, Grand Theft Auto é uma das marcas mais valiosas da indústria dos videogames. Com o lançamento de GTA 6, a franquia da Rockstar Games voltou ao centro das atenções, impulsionada por recordes de vendas e pela expectativa de milhões de jogadores. Mas poucos sabem que a série quase seguiu um caminho completamente diferente e nem sequer seria um jogo de mundo aberto.

Antes de receber o nome Grand Theft Auto, o projeto era conhecido como Race'n'Chase e estava sendo desenvolvido pela DMA Design, estúdio que mais tarde se tornaria a Rockstar North. A ideia inicial era criar um jogo de corrida e perseguição policial, permitindo que os jogadores escolhessem entre pilotar carros esportivos ou atuar como agentes da lei. Em outras palavras, o foco estava nas corridas e não na vida criminosa que viria a definir a franquia.

A mudança aconteceu durante os testes de desenvolvimento em meados dos anos 1990. Segundo relatos de ex-desenvolvedores, um problema na inteligência artificial fazia com que as viaturas policiais perseguissem o jogador de maneira imprevisível e agressiva. Em vez de corrigir imediatamente o comportamento, a equipe percebeu que fugir da polícia era mais divertido do que simplesmente disputar corridas.

Reformulação do projeto

A descoberta levou a uma reformulação completa do projeto. O conceito passou a priorizar roubos de veículos, crimes, missões e liberdade de exploração. Nascia assim o primeiro Grand Theft Auto, lançado em 1997, colocando o jogador no papel de um criminoso em ascensão dentro de uma cidade aberta para exploração.

O sucesso da fórmula permitiu que a série evoluísse rapidamente. Em 2001, Grand Theft Auto III revolucionou a indústria ao transportar a experiência para um ambiente tridimensional totalmente explorável. Depois vieram títulos que marcaram gerações, como Vice City, San Andreas, Grand Theft Auto IV e Grand Theft Auto V, cada um ampliando a escala e a ambição do universo criado pela Rockstar Games.

Essa evolução atingiu um novo patamar com GTA 6. O jogo é apontado por analistas como o projeto mais ambicioso da história da franquia, com desenvolvimento que durou mais de uma década e orçamento estimado em até US$ 1,5 bilhão. O novo título retorna a uma versão moderna de Vice City e representa o resultado de quase 30 anos de evolução desde os tempos do protótipo Race'n'Chase.