Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

João Bosco fecha Global Village do Rock in Rio nesta segunda-feira; veja programação

Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai se apresentam juntas às 16h50

Rock in Rio 2026: João Bosco encerra o Global Village nesta segunda-feira, 7 (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio 2026: João Bosco encerra o Global Village nesta segunda-feira, 7 (Divulgação/Rock in Rio)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 11h40.

Priorizar nos meus resultados Google

O Global Village, espaço do Rock in Rio dedicado à diversidade cultural, tem três shows nesta segunda-feira, 7, com João Bosco encerrando a programação às 19h10.

A tarde abre às 15h com Wanda Sá e segue às 16h50 com o encontro entre Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai.

Horários previstos

  • 15h00 — Wanda Sá
  • 16h50 — Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
  • 19h10 — João Bosco

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O Global Village não está entre os palcos cobertos pela transmissão do Multishow, Canal Bis ou Globoplay.

Nesta segunda-feira, o Multishow começa às 14h45, cobrindo os palcos Mundo e Sunset, e o Canal Bis entra no ar às 16h20, com Espaço Favela, New Dance Order e Supernova — horários diferentes dos demais dias do festival.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.

Acompanhe tudo sobre:Rock in Rio
Próximo

Mais de Pop

Lizzie Borden já apareceu no cinema e na TV? Conheça outras adaptações

Rock in Rio 2026: onde assistir aos shows deste domingo, 13, ao vivo e de graça

Rock in Rio 2026: confira o line-up e os horários dos shows deste domingo, 13 de setembro

Lola Young no Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show

Mais na Exame

Esporte

GP da Espanha: Antonelli vence primeira corrida da F1 em Madring

Inteligência Artificial

Da Anthropic a Trump: entenda a polêmica sobre riscos da IA

Negócios

17 franquias baratas a partir de R$ 7.000 para trabalhar de casa

Ciência

DNA revela parentesco inesperado do ‘guepardo’ americano com pumas