João Bosco fecha Global Village do Rock in Rio nesta segunda-feira; veja programação

O Global Village, espaço do Rock in Rio dedicado à diversidade cultural, tem três shows nesta segunda-feira, 7, com João Bosco encerrando a programação às 19h10.

A tarde abre às 15h com Wanda Sá e segue às 16h50 com o encontro entre Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai.

Horários previstos

15h00 — Wanda Sá

16h50 — Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai

19h10 — João Bosco

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O Global Village não está entre os palcos cobertos pela transmissão do Multishow, Canal Bis ou Globoplay.

Nesta segunda-feira, o Multishow começa às 14h45, cobrindo os palcos Mundo e Sunset, e o Canal Bis entra no ar às 16h20, com Espaço Favela, New Dance Order e Supernova — horários diferentes dos demais dias do festival.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.