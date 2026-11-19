A Anthropic, dona do assistente de inteligência artificial Claude, estreia nesta quinta-feira, 19, na Nasdaq, sob o código ANT. A negociação deve começar por volta do meio-dia em Nova York, segundo o Wall Street Journal. Na quarta-feira, 18, a empresa fixou o preço da ação em US$ 83, acima da faixa indicativa de US$ 70 a US$ 78, e vendeu mais papéis do que o planejado, de acordo com Bloomberg, Reuters, CNBC e WSJ.

A operação é a primeira abertura de capital de um laboratório de IA de fronteira, o grupo de empresas que desenvolve os modelos mais avançados do setor. Ela chega à bolsa depois de meses de expectativa e de uma sequência de percalços que obrigou a empresa a rever o valor pretendido.

Os números da oferta

A Anthropic fixou o preço por ação em US$ 83, acima da faixa indicativa de US$ 70 a US$ 78.

O plano inicial previa a venda de 825 milhões de ações, das quais 801,4 milhões emitidas pela própria companhia e 23,6 milhões vendidas por acionistas atuais. O lote foi ampliado, mas a empresa ainda não divulgou o número final de papéis.

Pelas contas da CNBC, considerando as 825 milhões de ações ao preço de US$ 83, o IPO soma cerca de US$ 68,5 bilhões. Com o lote maior, o valor final será mais alto.

Além da oferta pública, a Anthropic fechou uma colocação privada de mais US$ 26 bilhões, ao mesmo preço do IPO, com sete empresas de tecnologia, entre elas Google, Microsoft, Nvidia e AMD. Esse aporte é uma venda separada e não faz parte da oferta.

Somando as duas operações, a captação total passa de US$ 94 bilhões, segundo a Bloomberg.

A CNBC calcula que o valor de mercado da companhia fica acima de US$ 1,4 trilhão. O número exato depende do total de ações em circulação.

Goldman Sachs e Morgan Stanley coordenam a operação, com a participação de outros 20 bancos.

Na oferta pública, a Anthropic fica abaixo da SpaceX, que captou US$ 75 bilhões em junho no maior IPO da história. Somada a colocação privada, a operação da dona do Claude supera a da empresa de Elon Musk, que chegou a US$ 85,7 bilhões com o lote suplementar.

De US$ 2 trilhões para US$ 1,4 trilhão

A expectativa inicial era bem mais alta. Em setembro, a Reuters informou que a Anthropic poderia ser avaliada em mais de US$ 2 trilhões. No mesmo mês, a agência noticiou que a divulgação do prospecto tinha atrasado e que as apresentações a investidores ficariam para meados de outubro. A estreia acabou empurrada para depois das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

Às vésperas do roadshow, o número já tinha encolhido. Segundo o WSJ, grandes investidores pressionavam por uma avaliação abaixo dos cerca de US$ 1,5 trilhão esperados, depois de uma onda de vendas de ações de IA que tirou perto de US$ 2,5 trilhões do índice Nasdaq Composite. A faixa de US$ 70 a US$ 78 colocou a avaliação em até US$ 1,4 trilhão em base totalmente diluída.

O prospecto que foi e voltou

Na noite de 9 de novembro, véspera do roadshow, a Anthropic mandou aos bancos uma versão do documento da oferta com cerca de 867 milhões de ações a US$ 70 a US$ 80 cada, o que permitiria captar até US$ 69,3 bilhões. Pouco depois, a empresa enviou um novo e-mail dizendo que os dados de preço estavam incorretos e seriam atualizados, segundo a Reuters, que teve acesso às mensagens. No dia seguinte, o prospecto oficial trouxe 825 milhões de ações e o teto de US$ 78.

A queda de Jensen Huang e o humor do mercado

Dois dias depois do início das apresentações, em 12 de novembro, Jensen Huang renunciou ao comando da Nvidia, fornecedora de chips da Anthropic e uma das participantes da colocação privada. Nos oito pregões anteriores à renúncia, a fabricante de chips perdeu mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado. Ainda assim, os bancos já discutiam cobrar mais de US$ 78 por ação, e a procura acabou somando várias vezes a quantidade de papéis oferecidos.

O pano de fundo segue delicado. Segundo a Reuters, fabricantes de chips e empresas de nuvem vêm sendo pressionadas por preocupações com valuation e com o custo crescente da infraestrutura de IA. A CNBC cita ainda a reação contra a IA que pesou nas eleições de meio de mandato e o temor de que a alta dos juros encareça a dívida de desenvolvedores de data centers. A Anthropic chega à bolsa num ano em que os maiores IPOs de 2026 já perderam valor de mercado depois da estreia.

Disputas com o governo americano

A empresa também enfrentou o governo de Donald Trump neste ano. Em fevereiro, a Anthropic se recusou a liberar o uso irrestrito de sua tecnologia para fins militares, citando o risco de armas autônomas e vigilância em massa. O Departamento de Defesa então a classificou como risco à cadeia de suprimentos, rótulo normalmente reservado a empresas de países adversários. Uma juíza federal suspendeu a classificação em março, e o governo recorreu.

Mais tarde, o governo passou a exigir licença especial de exportação para vendas de modelos da empresa a determinadas entidades. Segundo a CNBC, as duas disputas tiveram origem nas posições da Anthropic sobre segurança, regulação e segurança nacional. O prospecto lista mais de 90 páginas de fatores de risco.

O que a Anthropic vai fazer com o dinheiro

Segundo o prospecto registrado na SEC, a xerife do mercado americano, os recursos líquidos do IPO e da colocação privada vão para propósitos corporativos gerais. Isso inclui capital de giro, despesas operacionais e investimentos, entre eles computação e infraestrutura, além da contratação e retenção de profissionais altamente qualificados.

A empresa também pode usar parte do dinheiro para comprar ou investir em empresas, produtos, serviços ou tecnologias, mas afirma não ter acordos para aquisições relevantes neste momento. Outra parcela vai pagar impostos retidos na liberação de ações restritas dadas a funcionários (RSUs, na sigla em inglês), valor estimado em cerca de US$ 3,8 bilhões em análises do prospecto. É um dos efeitos de um IPO que pode deixar milhares de funcionários milionários. O documento diz que a empresa terá ampla liberdade para decidir o uso dos recursos e que, até lá, pode aplicá-los em títulos de curto prazo com grau de investimento.

Na prática, a maior parte da conta é de computação. A Anthropic informou compromissos de compra e arrendamento de US$ 895,4 bilhões, quase todos ligados a computação e infraestrutura. Desse total, US$ 69,8 bilhões vencem nos 12 meses seguintes ao fim de setembro, valor próximo ao tamanho do IPO. Só com o Google, a empresa se comprometeu a gastar ao menos US$ 121,3 bilhões em serviços de computação entre abril de 2026 e julho de 2033.

Os gastos crescem no mesmo ritmo da receita. Nos nove meses até setembro, a Anthropic faturou US$ 33,24 bilhões, alta de cerca de 1.200% sobre o mesmo período de 2025. A receita anualizada chegou a US$ 81 bilhões no fim de outubro, puxada pelo Claude Code, o agente de programação da empresa. Já os gastos com computação e infraestrutura ficaram perto de US$ 9 bilhões no primeiro semestre, quase quatro vezes o valor de um ano antes, segundo a Reuters. No terceiro trimestre, a empresa voltou a ter prejuízo operacional, de US$ 567 milhões.

Os fornecedores dessa infraestrutura também estão do outro lado da mesa. As sete empresas da colocação privada fornecem capacidade de computação para a Anthropic, e Amazon e Google têm participações avaliadas em mais de US$ 100 bilhões cada na dona do Claude.