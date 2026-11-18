A participação feminina no comando das prefeituras brasileiras mais que dobrou em 24 anos, mas a presença das mulheres na chefia do Executivo municipal ainda está distante de representar a composição da população. Em 2001, elas ocupavam 6% das prefeituras. Em 2025, o percentual chegou a 13,4%, o equivalente a 749 municípios, segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar do crescimento, os homens continuam predominando na administração municipal. No período analisado, o País registrou 4.821 prefeitos, que representam 86,6% dos gestores. A diferença chama a atenção diante da participação feminina na população brasileira, estimada em 51,2%.

A desigualdade também aparece nas cidades mais populosas. Dos 48 municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes, apenas quatro eram governados por mulheres em 2025: Aracaju (SE), Campo Grande (MS), Contagem (MG) e Juiz de Fora (MG). Juntas, elas representam 8,3% das grandes cidades brasileiras.

Diferenças regionais

A presença feminina nas prefeituras varia conforme a região do País. O Nordeste apresenta a maior proporção de mulheres no comando dos municípios, com 18,7%, seguido pelo Norte, com 17,1%. No Centro-Oeste, o índice é de 15,9%.

Já o Sul e o Sudeste registram os menores percentuais, com 9,9% e 9,2%, respectivamente. Os números mostram que a participação feminina na política municipal

ainda apresenta diferenças significativas entre as regiões brasileiras.

Escolaridade e desigualdade racial

O levantamento do IBGE também identificou diferenças no nível de escolaridade dos gestores municipais. Entre as mulheres que ocupavam o cargo de prefeita, 82,9% tinham ensino superior completo. Entre os homens, o percentual era de 58,1%.

Outro aspecto destacado pela pesquisa é a desigualdade racial na ocupação dos cargos de chefia do Executivo municipal. Pessoas pretas e pardas representavam 31,3% dos prefeitos em 2025, enquanto pessoas brancas correspondiam a 68,2%. A proporção contrasta com a composição da população brasileira, na qual pretos e pardos somam 56,2%, segundo dados do IBGE.

Os resultados da pesquisa Munic mostram que, embora a presença feminina nas prefeituras tenha avançado desde 2001, o comando das administrações municipais permanece concentrado majoritariamente entre homens. A diferença é ainda mais evidente nas cidades de maior porte, onde menos de uma em cada dez prefeituras era chefiada por uma mulher em 2025.