Quem é MGK? Do rap ao rock, conheça o cantor que estreia no Rock in Rio

MGK faz sua estreia no Rock in Rio neste sábado, 5, no Palco Mundo, às 19h, entre os shows de Sepultura e Bring Me The Horizon.

O americano Colson Baker, de 36 anos, nascido em Houston e criado em parte em Cleveland, adotou o nome artístico Machine Gun Kelly em referência a um gangster da era da Lei Seca nos Estados Unidos.

Do rap ao pop punk

MGK começou a carreira como rapper, lançando mixtapes a partir de 2006 antes de assinar com a Bad Boy Records e a Interscope, em 2011. Seu álbum de estreia, "Lace Up" (2012), teve o single "Wild Boy" certificado com triplo disco de platina nos Estados Unidos.

Em 2018, o cantor ficou conhecido por uma rivalidade pública com Eminem, após lançar "Rap Devil" em resposta à música "Not Alike". A réplica de Eminem, "Killshot", é apontada como um momento que abalou sua credibilidade como rapper.

A partir de "Hotel Diablo" (2019), gravado ao lado do baterista Travis Barker, do Blink-182, MGK passou a incorporar elementos de rock ao repertório. A transição se completou em "Tickets to My Downfall" (2020), álbum de pop punk.

Também ator

Além da música, MGK atua no cinema desde 2014, quando estreou no drama romântico "Beyond the Lights". Ele também esteve em "Bird Box" (2018) e interpretou o baterista Tommy Lee, do Mötley Crüe, na cinebiografia "The Dirt".

A apresentação no Rock in Rio integra o dia mais pesado do festival, que tem o Avenged Sevenfold como headliner. Mais detalhes sobre a programação completa de sábado estão na matéria com o line-up do festival.