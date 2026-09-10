Wolverine ganha jogo próprio e promete ser aposta 'brutal' para o PlayStation 5

Depois do enorme sucesso da franquia Marvel's Spider-Man, a Insomniac Games está pronta para colocar outro personagem icônico da Marvel sob os holofotes. Desta vez, o escolhido é Wolverine, um dos heróis mais populares dos quadrinhos, que será protagonista de uma aventura inédita desenvolvida exclusivamente para o PlayStation 5

Batizado de Marvel's Wolverine, o jogo apresentará uma história original centrada em Logan, explorando não apenas a brutalidade característica do personagem, mas também seus conflitos internos e seu passado repleto de traumas. A narrativa acompanha o mutante em uma jornada para desvendar mistérios ligados à própria história, enquanto enfrenta uma ameaça que coloca outros mutantes em risco.

Diferentemente da abordagem mais leve e acrobática vista nos jogos do Homem-Aranha, o novo projeto promete uma experiência mais sombria, violenta e emocional. Os jogadores poderão utilizar as clássicas garras de adamantium em combates intensos, combinando ataques rápidos, habilidades especiais e a conhecida capacidade de regeneração do personagem.

A aventura também levará Wolverine para diferentes partes do mundo, incluindo regiões como o Canadá, Japão e Madripoor, locais tradicionalmente ligados à mitologia do personagem nos quadrinhos. Além disso, rostos conhecidos do universo dos X-Men devem marcar presença ao longo da campanha, ampliando ainda mais o potencial narrativo do título.

Desde seu anúncio, em 2021, o jogo se tornou um dos lançamentos mais aguardados pelos fãs da Marvel e dos consoles PlayStation. A expectativa é reforçada pelo histórico da Insomniac, responsável por alguns dos títulos de super-heróis mais bem avaliados dos últimos anos.