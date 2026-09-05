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Rock in Rio 2026: confira o line-up deste sábado, 5 de setembro

Dia dedicado ao rock e ao metal reúne grandes nomes internacionais e brasileiros em seis palcos da Cidade do Rock

Rock in Rio: segundo dia do festival terá shows de Bad Omens, Poppy, Black Pantera, Major RD, Korzus e outros artistas (Mariano Regidor/Redferns/Getty Images)

Rock in Rio: segundo dia do festival terá shows de Bad Omens, Poppy, Black Pantera, Major RD, Korzus e outros artistas (Mariano Regidor/Redferns/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 05h01.

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O sábado, 5 de setembro, promete transformar a Cidade do Rock em um dos principais pontos de encontro para fãs de rock e metal. O segundo dia do Rock in Rio 2026 reúne Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly e Sepultura no Palco Mundo, além de atrações que ampliam a programação pelos demais espaços do festival.

A programação começa à tarde e avança pela madrugada de domingo, com apresentações simultâneas no Palco Mundo, Palco Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village.

Confira os horários e o line-up do sábado, 5, no Rock in Rio:

Palco Mundo

  • 16h40: Sepultura
  • 19h: Machine Gun Kelly
  • 21h20: Bring Me The Horizon
  • 0h05: Avenged Sevenfold

Palco Sunset

  • 15h30: Malvada convida Day Limns
  • 17h50: Black Pantera convida Nervosa
  • 20h10: Poppy
  • 22h50: Bad Omens

New Dance Order

  • 21h05: Victor Lou
  • 22h30: Camila Jun x Eli Iwasa
  • 0h: Volkoder
  • 1h30: James Hype

Espaço Favela

  • 15h: Quantum
  • 16h50: Canto Cego
  • 19h10: Major RD

Supernova

  • 14h30: ZeROBADASS
  • 16h: MC Taya
  • 18h: LVCAS
  • 20h10: Supercombo

Global Village

  • 15h: Rhegia
  • 16h50: Noturnall + Russell Allen
  • 19h10: Korzus

Ainda tem ingresso para o sábado, 5, no Rock in Rio?

Apesar de alguns dias do festival já estarem esgotados, o dia 5, sábado, ainda tem ingressos disponíveis. Na Ticketmaster, é possível encontrar ingressos para o Gramado e Comfort Zone com opções de inteira, meia-entrada e Benefício Itaú 15%, para clientes do banco.

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