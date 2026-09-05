Rock in Rio 2026: confira o line-up deste sábado, 5 de setembro

O sábado, 5 de setembro, promete transformar a Cidade do Rock em um dos principais pontos de encontro para fãs de rock e metal. O segundo dia do Rock in Rio 2026 reúne Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly e Sepultura no Palco Mundo, além de atrações que ampliam a programação pelos demais espaços do festival.

A programação começa à tarde e avança pela madrugada de domingo, com apresentações simultâneas no Palco Mundo, Palco Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village.

Confira os horários e o line-up do sábado, 5, no Rock in Rio:

Palco Mundo

16h40: Sepultura

19h: Machine Gun Kelly

21h20: Bring Me The Horizon

0h05: Avenged Sevenfold

Palco Sunset

15h30: Malvada convida Day Limns

17h50: Black Pantera convida Nervosa

20h10: Poppy

22h50: Bad Omens

New Dance Order

21h05: Victor Lou

22h30: Camila Jun x Eli Iwasa

0h: Volkoder

1h30: James Hype

Espaço Favela

15h: Quantum

16h50: Canto Cego

19h10: Major RD

Supernova

14h30: ZeROBADASS

16h: MC Taya

18h: LVCAS

20h10: Supercombo

Global Village

15h: Rhegia

16h50: Noturnall + Russell Allen

19h10: Korzus

Ainda tem ingresso para o sábado, 5, no Rock in Rio?

Apesar de alguns dias do festival já estarem esgotados, o dia 5, sábado, ainda tem ingressos disponíveis. Na Ticketmaster, é possível encontrar ingressos para o Gramado e Comfort Zone com opções de inteira, meia-entrada e Benefício Itaú 15%, para clientes do banco.