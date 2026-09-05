Rock in Rio 2026: confira o line-up deste sábado, 5 de setembro

Rock in Rio: segundo dia do festival terá shows de Bad Omens, Poppy, Black Pantera, Major RD, Korzus e outros artistas (Mariano Regidor/Redferns/Getty Images)
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Publicado em 5 de setembro de 2026 às 05h01.
O sábado, 5 de setembro, promete transformar a Cidade do Rock em um dos principais pontos de encontro para fãs de rock e metal. O segundo dia do Rock in Rio 2026 reúne Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly e Sepultura no Palco Mundo, além de atrações que ampliam a programação pelos demais espaços do festival.
A programação começa à tarde e avança pela madrugada de domingo, com apresentações simultâneas no Palco Mundo, Palco Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village.
Confira os horários e o line-up do sábado, 5, no Rock in Rio:
Apesar de alguns dias do festival já estarem esgotados, o dia 5, sábado, ainda tem ingressos disponíveis. Na Ticketmaster, é possível encontrar ingressos para o Gramado e Comfort Zone com opções de inteira, meia-entrada e Benefício Itaú 15%, para clientes do banco.