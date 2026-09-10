J Balvin no Rock in Rio 2026: veja o possível setlist do show

J Balvin: show está marcado para as 19h e deve incluir hits como “Mi Gente”, “Ginza”, “Ay Vamos” e “Blanco” (Reprodução / @jbalvin/Instagram)
Freelancer
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15h03.
J Balvin chega ao Rock in Rio 2026 com um repertório capaz de passar por diferentes fases de sua carreira. O cantor colombiano se apresenta neste sábado, 12 de setembro, no Palco Mundo, e deve levar ao festival alguns dos maiores hits do reggaeton internacional.
O show está marcado para as 19h e abre a sequência de grandes atrações do palco principal naquela noite, que ainda terá Demi Lovato e Maroon 5.
O repertório que pode aparecer no Rock in Rio foi projetado a partir da apresentação recente do artista no The Town, realizada em setembro de 2025.
A seleção reúne músicas de diferentes momentos da carreira e colaborações que ajudaram a ampliar a presença de J Balvin no mercado internacional, como "Mi Gente", "I Like It", "Con Altura", "Reggaeton" e "La Canción".
Uma participação de Pedro Sampaio no show de J Balvin no Rock in Rio 2026 seria uma das possibilidades mais aguardadas pelos fãs, principalmente pelo encontro dos dois artistas no The Town 2025.
Na ocasião, J Balvin convidou Pedro Sampaio para subir ao palco durante sua apresentação. Os dois cantaram "Perversa", parceria lançada pelos artistas, e depois emendaram com "Cavalinho", faixa de Pedro com DJ Gasparzinho e MC Meno K.
Ao g1, o DJ preferiu não revelar quem participará do show de quem, mas confirmou que os dois artistas farão uma apresentação conjunta durante o festival.
O show do colombiano acontece logo depois do DJ brasileiro, que sobe ao Palco Mundo às 16h40.
Não. Embora haja ingressos para a sexta-feira, 11, e domingo, 13, não há mais entradas disponíveis para o sábado, 12, no Rock in Rio.