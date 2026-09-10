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J Balvin no Rock in Rio 2026: veja o possível setlist do show

Colombiano se apresenta no Palco Mundo neste sábado, 12, e deve reunir sucessos de diferentes fases da carreira

J Balvin: show está marcado para as 19h e deve incluir hits como “Mi Gente”, “Ginza”, “Ay Vamos” e “Blanco” (Reprodução / @jbalvin/Instagram)

J Balvin: show está marcado para as 19h e deve incluir hits como “Mi Gente”, “Ginza”, “Ay Vamos” e “Blanco” (Reprodução / @jbalvin/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15h03.

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J Balvin chega ao Rock in Rio 2026 com um repertório capaz de passar por diferentes fases de sua carreira. O cantor colombiano se apresenta neste sábado, 12 de setembro, no Palco Mundo, e deve levar ao festival alguns dos maiores hits do reggaeton internacional.

O show está marcado para as 19h e abre a sequência de grandes atrações do palco principal naquela noite, que ainda terá Demi Lovato e Maroon 5.

Possível setlist de J Balvin

O repertório que pode aparecer no Rock in Rio foi projetado a partir da apresentação recente do artista no The Town, realizada em setembro de 2025.

A seleção reúne músicas de diferentes momentos da carreira e colaborações que ajudaram a ampliar a presença de J Balvin no mercado internacional, como "Mi Gente", "I Like It", "Con Altura", "Reggaeton" e "La Canción".

  • "Mi Gente"
  • "Reggaeton"
  • "Amarillo"
  • "Morado"
  • "Azul"
  • "Loco Contigo"
  • "Con Altura"
  • "Blanco"
  • "Bola Rebola"
  • "Downtown"
  • "Ginza"
  • "Say My Name"
  • "Perversa" (com Pedro Sampaio)
  • "Noventa"
  • "X"
  • "I Like It"
  • "La Canción"
  • "Ritmo (Bad Boys for Life)"
  • "Qué Calor"
  • "In da Getto"

Vai ter participação do Pedro Sampaio?

Uma participação de Pedro Sampaio no show de J Balvin no Rock in Rio 2026 seria uma das possibilidades mais aguardadas pelos fãs, principalmente pelo encontro dos dois artistas no The Town 2025.

Na ocasião, J Balvin convidou Pedro Sampaio para subir ao palco durante sua apresentação. Os dois cantaram "Perversa", parceria lançada pelos artistas, e depois emendaram com "Cavalinho", faixa de Pedro com DJ Gasparzinho e MC Meno K.

Ao g1, o DJ preferiu não revelar quem participará do show de quem, mas confirmou que os dois artistas farão uma apresentação conjunta durante o festival.

O show do colombiano acontece logo depois do DJ brasileiro, que sobe ao Palco Mundo às 16h40.

Ainda há ingressos disponíveis para sábado, 12?

Não. Embora haja ingressos para a sexta-feira, 11, e domingo, 13, não há mais entradas disponíveis para o sábado, 12, no Rock in Rio.

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