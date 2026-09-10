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Rock in Rio 2026: quem toca hoje? Veja programação e horários

Stray Kids, Alok, Jamiroquai e Hwasa estão entre as atrações desta sexta-feira, 11, na Cidade do Rock

Rock in Rio: segundo fim de semana do festival começa nesta sexta-feira, 11, na Cidade do Rock (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio: segundo fim de semana do festival começa nesta sexta-feira, 11, na Cidade do Rock (Divulgação/Rock in Rio)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 14h58.

Última atualização em 11 de setembro de 2026 às 07h59.

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O segundo fim de semana do Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira, 11, com uma programação que reúne artistas nacionais e internacionais em diferentes palcos da Cidade do Rock. O destaque da noite fica para o grupo sul-coreano Stray Kids, que encerra o Palco Mundo.

Além do fenômeno do K-pop, o festival recebe shows de Alok, Hwasa, Jamiroquai, PJ Morton, MC Cabelinho, Jota.Pê, Os Garotin, entre outros. Confira a programação completa.

Rock in Rio: horários dos shows desta sexta-feira, 11

Palco Mundo

O principal palco do festival abre a programação às 16h40 com o grupo de K-pop NEXZ. Em seguida, sobem ao palco a cantora sul-coreana Hwasa, o DJ Alok e, encerrando a noite, o Stray Kids.

  • NEXZ — 16h40
  • Hwasa — 19h
  • Alok — 21h20
  • Stray Kids — 0h05

Palco Sunset

O Palco Sunset reúne artistas da música brasileira e internacional ao longo da tarde e da noite. O encerramento fica por conta da banda britânica Jamiroquai.

  • Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara — 15h30
  • Os Garotin convidam Duquesa — 17h50
  • PJ Morton — 20h10
  • Jamiroquai — 22h45

New Dance Order

O espaço dedicado à música eletrônica recebe quatro apresentações.

  • Anna — 21h05
  • Departamento — 22h
  • OMIKI — 0h
  • Neelix — 1h

Espaço Favela

O palco reúne nomes do rap e do funk.

  • Caio Luccas — 15h
  • Puterrier & MC Carol — 16h50
  • MC Cabelinho convida TZ da Coronel — 19h10

Supernova

O Supernova destaca artistas da nova geração.

  • Muse Maya — 14h30
  • Isa Buzzi — 16h
  • Ananda — 18h
  • NandaTsunami — 20h10

Global Village

O palco dedicado à diversidade cultural recebe três atrações ao longo da tarde.

  • Lambateria com Félix Robatto — 15h
  • Rio Bronx — 16h50
  • Soulidified — 19h10

Ainda tem ingressos disponíveis para sexta-feira, 11?

Sim. Ainda é possível comprar ingressos para sexta-feira, 11, do Rock in Rio. Na Ticketmaster, há entradas disponíveis para o setor Gramado nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú (15% de desconto).

Além da programação desta sexta-feira, o festival continua até domingo, 13, com apresentações de artistas como Maroon 5, Demi Lovato e Ivete Sangalo, que encerram a edição de 2026 na Cidade do Rock.

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