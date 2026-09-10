Rock in Rio 2026: quem toca hoje? Veja programação e horários

Rock in Rio: segundo fim de semana do festival começa nesta sexta-feira, 11, na Cidade do Rock (Divulgação/Rock in Rio)
Redatora
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 14h58.
Última atualização em 11 de setembro de 2026 às 07h59.
O segundo fim de semana do Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira, 11, com uma programação que reúne artistas nacionais e internacionais em diferentes palcos da Cidade do Rock. O destaque da noite fica para o grupo sul-coreano Stray Kids, que encerra o Palco Mundo.
Além do fenômeno do K-pop, o festival recebe shows de Alok, Hwasa, Jamiroquai, PJ Morton, MC Cabelinho, Jota.Pê, Os Garotin, entre outros. Confira a programação completa.
O principal palco do festival abre a programação às 16h40 com o grupo de K-pop NEXZ. Em seguida, sobem ao palco a cantora sul-coreana Hwasa, o DJ Alok e, encerrando a noite, o Stray Kids.
O Palco Sunset reúne artistas da música brasileira e internacional ao longo da tarde e da noite. O encerramento fica por conta da banda britânica Jamiroquai.
O espaço dedicado à música eletrônica recebe quatro apresentações.
O palco reúne nomes do rap e do funk.
O Supernova destaca artistas da nova geração.
O palco dedicado à diversidade cultural recebe três atrações ao longo da tarde.
Sim. Ainda é possível comprar ingressos para sexta-feira, 11, do Rock in Rio. Na Ticketmaster, há entradas disponíveis para o setor Gramado nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú (15% de desconto).
Além da programação desta sexta-feira, o festival continua até domingo, 13, com apresentações de artistas como Maroon 5, Demi Lovato e Ivete Sangalo, que encerram a edição de 2026 na Cidade do Rock.