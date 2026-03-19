Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Rock in Rio 2026 reforça line-up com Machine Gun Kelly e The Hives

Novas atrações completam os dias 4 e 5 de setembro no festival

Rock in Rio: Line-up ganha reforço com nomes do punk, indie e metal (Reprodução)

Rock in Rio: Line-up ganha reforço com nomes do punk, indie e metal (Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de março de 2026 às 06h41.

A organização do Rock in Rio 2026 confirmou novos nomes para a edição, com destaque para Machine Gun Kelly e The Hives, além de outras bandas que reforçam o peso do line-up voltado ao rock.

Novos nomes do rock

As novidades fazem parte da programação dos dias 4 e 5 de setembro, que serão dedicados ao gênero. No dia 4, o Palco Mundo recebe nomes como The Hives, Rise Against e Nova Twins, enquanto o Sunset aposta em artistas como Capital Inicial, Detonautas, Di Ferrero e Hot Milk.

Já no dia 5, Machine Gun Kelly sobe ao Palco Mundo, ao lado de bandas como Bring Me The Horizon e Avenged Sevenfold, consolidando uma noite com forte apelo entre o rock alternativo e o metal moderno. No Sunset, aparecem nomes como Bad Omens, Poppy, Black Pantera e Malvada.

Quando será o Rock in Rio?

A edição de 2026 acontece entre os dias 4 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Ao longo da programação, o festival também já confirmou artistas como Foo Fighters, Elton John, Maroon 5, Demi Lovato, Stray Kids e J Balvin, mostrando a mistura de estilos que marca o evento.

Com os primeiros dias praticamente fechados, a expectativa agora gira em torno das próximas datas e possíveis surpresas. Historicamente, o Rock in Rio costuma guardar alguns anúncios de impacto para a reta final, o que ainda deixa espaço para mais nomes de peso entrarem no line-up.

Acompanhe tudo sobre:Rock in RioFestivais

Mais de Pop

'Sessão da Tarde': qual filme passará na TV Globo nesta quinta-feira, 19?

Clássico de Van Damme vai ganhar remake com Michaela Coel

Vai chover no Lollapalooza 2026? Veja a previsão para os três dias de festival

Lollapalooza: quantos artistas cancelaram? Veja como pedir reembolso

Mais na Exame

Pop

'Sessão da Tarde': qual filme passará na TV Globo nesta quinta-feira, 19?

Onde Investir

Primeiro corte na Selic em dois anos: é hora de tomar mais risco?

Ciência

O segredo do número 142857 que intriga matemáticos

Mundo

Guerra no Irã cria embate entre nomes da oposição a Trump nos EUA