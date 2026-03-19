Rock in Rio 2026 reforça line-up com Machine Gun Kelly e The Hives

A organização do Rock in Rio 2026 confirmou novos nomes para a edição, com destaque para Machine Gun Kelly e The Hives, além de outras bandas que reforçam o peso do line-up voltado ao rock.

Novos nomes do rock

As novidades fazem parte da programação dos dias 4 e 5 de setembro, que serão dedicados ao gênero. No dia 4, o Palco Mundo recebe nomes como The Hives, Rise Against e Nova Twins, enquanto o Sunset aposta em artistas como Capital Inicial, Detonautas, Di Ferrero e Hot Milk.

Já no dia 5, Machine Gun Kelly sobe ao Palco Mundo, ao lado de bandas como Bring Me The Horizon e Avenged Sevenfold, consolidando uma noite com forte apelo entre o rock alternativo e o metal moderno. No Sunset, aparecem nomes como Bad Omens, Poppy, Black Pantera e Malvada.

O que já tava pesado ficou ainda mais: @MachineGunKelly, @badomenscult, @sepulturacombr, @blackpanterabr e muito mais chegam pra incendiar a Cidade do Rock dia 05.SET. ​

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Tá sentindo a energia? O line dos Palcos Mundo e Sunset tá fechado, agora é com você! 🤘 #RockinRio2026 pic.twitter.com/Tp0vK5pWsA — Rock in Rio 🎸 (@rockinrio) March 18, 2026

Quando será o Rock in Rio?

A edição de 2026 acontece entre os dias 4 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Ao longo da programação, o festival também já confirmou artistas como Foo Fighters, Elton John, Maroon 5, Demi Lovato, Stray Kids e J Balvin, mostrando a mistura de estilos que marca o evento.

Com os primeiros dias praticamente fechados, a expectativa agora gira em torno das próximas datas e possíveis surpresas. Historicamente, o Rock in Rio costuma guardar alguns anúncios de impacto para a reta final, o que ainda deixa espaço para mais nomes de peso entrarem no line-up.