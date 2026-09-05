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Rock in Rio 2026: veja provável setlist de Machine Gun Kelly

Cantor se apresenta no sábado, 5, no Palco Mundo; repertório reúne músicas de diferentes fases da carreira

Machine Gun Kelly: artista integra a programação do segundo dia do Rock in Rio 2026 (Divulgação)

Machine Gun Kelly: artista integra a programação do segundo dia do Rock in Rio 2026 (Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 05h45.

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Machine Gun Kelly, conhecido também como mgk, é uma das atrações do Rock in Rio 2026. O cantor se apresenta neste sábado, 5 de setembro, no Palco Mundo, durante o segundo dia do festival.

A expectativa é que o show reúna músicas de diferentes momentos da carreira do artista, que transitou do rap ao pop-punk e ao rock. O repertório também pode incluir faixas de "Lost Americana", álbum lançado por mgk em 2025.

Qual é a possível setlist de Machine Gun Kelly no Rock in Rio 2026?

As apresentações mais recentes de Machine Gun Kelly ajudam a indicar quais músicas podem aparecer no Rock in Rio. Entre os destaques estão faixas como “maybe”, “I Think I’m OKAY”, “bloody valentine”, “drunk face”, “my ex’s best friend” e “DAYWALKER”.

O repertório do cantor também reúne músicas ligadas à sua fase no pop-punk e no rock. Ao longo dos últimos anos, mgk passou a incorporar cada vez mais esses elementos aos shows.

Uma apresentação realizada pelo artista no Japão, em agosto, pode servir como referência para a projeção do repertório. A lista, no entanto, pode sofrer alterações antes ou durante o show no Rock in Rio.

  • “born with horns”
  • “FIX UR FACE”
  • “outlaw overture”
  • “maybe”
  • “starman”
  • “god save me”
  • “ay!”
  • “JJK”
  • “Wild Boy / Till I Die”
  • “I Think I’m OKAY”
  • “goddamn”
  • “Glass House”
  • “can’t stay here”
  • “title track”
  • “drunk face”
  • “bloody valentine”
  • “kiss kiss”
  • “concert for aliens”
  • “forget me too”
  • “emo girl”
  • “all I know”
  • “5150”
  • “jawbreaker”
  • “DAYWALKER”
  • “papercuts”
  • “my ex’s best friend”
  • “cliché”
  • “vampire diaries”
  • “nothing inside”

Que horas é o show de Machine Gun Kelly no Rock in Rio?

Machine Gun Kelly tem show marcado para 19h deste sábado, 5 de setembro, no Palco Mundo.

A apresentação faz parte da programação do segundo dia do Rock in Rio 2026. Na mesma noite, o palco também recebe Sepultura, Bring Me The Horizon e Avenged Sevenfold.

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