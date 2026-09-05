Rock in Rio 2026: veja provável setlist de Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly: artista integra a programação do segundo dia do Rock in Rio 2026 (Divulgação)
Redatora
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 05h45.
Machine Gun Kelly, conhecido também como mgk, é uma das atrações do Rock in Rio 2026. O cantor se apresenta neste sábado, 5 de setembro, no Palco Mundo, durante o segundo dia do festival.
A expectativa é que o show reúna músicas de diferentes momentos da carreira do artista, que transitou do rap ao pop-punk e ao rock. O repertório também pode incluir faixas de "Lost Americana", álbum lançado por mgk em 2025.
As apresentações mais recentes de Machine Gun Kelly ajudam a indicar quais músicas podem aparecer no Rock in Rio. Entre os destaques estão faixas como “maybe”, “I Think I’m OKAY”, “bloody valentine”, “drunk face”, “my ex’s best friend” e “DAYWALKER”.
O repertório do cantor também reúne músicas ligadas à sua fase no pop-punk e no rock. Ao longo dos últimos anos, mgk passou a incorporar cada vez mais esses elementos aos shows.
Uma apresentação realizada pelo artista no Japão, em agosto, pode servir como referência para a projeção do repertório. A lista, no entanto, pode sofrer alterações antes ou durante o show no Rock in Rio.
A apresentação faz parte da programação do segundo dia do Rock in Rio 2026. Na mesma noite, o palco também recebe Sepultura, Bring Me The Horizon e Avenged Sevenfold.