Engenheiro de som de Eminem é acusado de roubo e venda de faixas inéditas em troca de bitcoins

No universo do hip-hop, onde a confiança é um valor essencial, um incidente abalou a indústria da música. Joseph Strange, engenheiro de som de Eminem, foi acusado de roubar e vender faixas inéditas do rapper em troca de bitcoins.

A descoberta de 25 músicas online desencadeou uma investigação do FBI, que revelou o esquema de Strange. Ele agora responde por violação de direitos autorais e roubo interestadual.

O caso começou a ser investigado quando fãs e colecionadores perceberam o vazamento das músicas inéditas de Eminem em plataformas online. Inicialmente, a curiosidade deu lugar à suspeita — e o FBI entrou de cabeça na investigação. Joseph Strange, que trabalhou com o rapper até 2021, apareceu como o principal suspeito.

As evidências indicam que o roubo e vazamento das faixas rendeu ao empresário mais de US$ 50 mil em bitcoin.

Impacto na indústria musical

A acusação contra Strange é grave, abrange violação de direitos autorais e transporte interestadual de bens roubados. Se condenado, ele pode enfrentar até 15 anos de prisão, além de multas elevadas. A violação não só comprometeu a credibilidade do executivo como também serve de alerta para artistas e profissionais do setor sobre a necessidade de proteger a propriedade intelectual.

O incidente pode modificar a forma como artistas e gravadoras lidam com a proteção de conteúdo e segredos criativos. Na era digital, onde o compartilhamento de músicas é rápido e fácil, garantir a segurança e a confiança nunca foi tão importante.