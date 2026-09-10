Segurança: trocar de fornecedor só pelo preço pode gerar riscos operacionais

Por Luciana Novaes*

No dinâmico mercado corporativo brasileiro, poucas decisões estratégicas carregam tantas variáveis invisíveis quanto a gestão de parceiros em setores críticos.

Em áreas como segurança privada, logística e transporte de valores, persiste um equívoco frequente na gestão de custos: tratar a contratação desses serviços como uma mera compra de prateleira (commodity).

Em um ambiente de negócios marcado pela volatilidade e por margens pressionadas, a continuidade operacional não é um diferencial secundário, mas condição primordial de sobrevivência das instituições.

A substituição de um fornecedor especializado por razões puramente econômicas de curto prazo pode gerar desdobramentos operacionais e financeiros significativos, uma vez que a transição envolve adaptação de rotinas, integração de tecnologias e curvas de aprendizado que compõem os chamados switching costs (custos de troca).

Essa perspectiva encontra amparo na literatura acadêmica sobre gestão B2B. Pesquisas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP), fundamentadas na Economia do Custo de Transação, indicam que os contratantes cronicamente subestimam os custos indiretos associados à migração de prestadores de serviços.

A troca repentina exige aportes não orçados em reestruturação contratual, transferência de conhecimento tácito e readaptação de processos.

Na prática, a economia nominal obtida na negociação inicial tende a ser absorvida pela perda temporária de produtividade e pelo aumento do risco de conformidade durante o período em que a nova equipe se adapta à operação do cliente.

Segurança e tecnologia como fatores estratégicos

A urgência dessa análise é reforçada pelo cenário de segurança do país. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), apontam que o Brasil registra em média 13 mil ocorrências de roubo de carga por ano.

Diante desse quadro, a previsibilidade e a eficiência financeira passam diretamente pela maturidade das relações comerciais de longo prazo.

A estabilidade na parceria permite o desenvolvimento de soluções customizadas de alta complexidade, como a alocação de veículos blindados pesados com capacidade para transportar até R$ 30 milhões por viagem (frente à média de R$3 a R$5 milhões do transporte convencional), associadas a tecnologias de monitoramento embarcado, geofencing e bloqueios remotos.

A convergência entre histórico operacional e tecnologia resulta na redução substancial da sinistralidade e na consequente otimização dos custos com apólices de seguro.

Governança e segurança regulatória na escolha de parceiros

Outro pilar determinante nessa equação é a segurança regulatória e jurídica oferecida pelo fornecedor.

Em um setor que movimenta cerca de R$48 bilhões por ano no Brasil e emprega quase 580 mil vigilantes ativos, segundo levantamentos da FENAVIST e dados da Polícia Federal, o cumprimento rigoroso de marcos regulatórios e a gestão de compliance tornam-se indispensáveis.

A contratação de fornecedores consolidados oferece a governança necessária para mitigar passivos trabalhistas e inconsistências regulatórias que poderiam comprometer a continuidade das atividades do contratante.

Quando a troca de fornecedor se torna uma decisão estratégica

Isso não significa, contudo, que a troca de fornecedor deva ser descartada, mas sim que o motivador precisa ser outro.

Quando a decisão de migrar deixa de ser uma busca simplista por desconto e se torna uma mudança estratégica para um parceiro de patamar superior, a equação do custo de troca se inverte a favor do negócio.

A transição para um player mais maduro compensa os atritos temporários da migração ao entregar ganhos consistentes de eficiência, tecnologias de ponta e maior inteligência preventiva.

Nesses casos, o investimento na substituição se paga rapidamente pela elevação do nível de governança, pela redução do tempo de resposta a incidentes e pela otimização real da cadeia de valor do contratante.

A busca por reduções imediatas de custo sem a devida ponderação dos impactos operacionais pode introduzir vulnerabilidades desnecessárias em cadeias logísticas complexas.

Em operações críticas, a confiança e a eficiência operacional são construídas de forma contínua no dia a dia.

A longevidade das relações comerciais na segurança e na logística reflete, portanto, uma escolha estratégica orientada à preservação do conhecimento acumulado, à mitigação de riscos e à garantia da resiliência dos negócios.

*Luciana Novaes é diretora de Operações e Segurança do Grupo Protege.