Essa empresa contratou Dua Lipa e Blink 182 pra a 'festa da firma'

A chegada de dezembro está atrelada à temporada das "festas da firma", que geralmente são celebrações simples e recatadas aos funcionários. A americana Power Home Remodeling, entretanto, decidiu elevar a comemoração a um novo patamar.

Dua Lipa, Kid Cudi, Blink 182 e Kings Of Leon. Apesar de parecer o line-up de um grande festival de música, essa foi a lista de artistas que se apresentaram na festa de fim de ano da empresa de construção civil.

Uma 'festa da firma' diferente

Ocorrida durante este final de semana, em Cancun, no México, a "Quest by Power" foi pensada mais como um retiro do que uma festa. A comemoração no hotel Moon Palace contou com roda gigante, aulas de yoga, caiaque e spinning, vôlei de praia, surfe em ondas artificiais, roupas personalizadas e sets de DJ.

"O nosso evento anual de apreço aos funcionários oferece bem-estar holístico, música ao vivo exclusiva e oportunidades sem fim para a expressão criativa", afirma a empresa em uma publicação no Instagram.

A ideia é subverter as expectativas de uma festa corporativa. No perfil da empresa, também foi publicado um trecho da apresentação do rapper Kid Cudi.

Dua Lipa se apresenta em Cancún

A cantora Dua Lipa se apresentou no Moon Palace na sexta-feira, 12. De acordo com a Elle Mexico, Blink-182 e Kings Of Leon também realizaram shows no evento.

Segundo a rádio mexicana Fuego 106.5, a cantora chega a cobrar entre US$ 750 mil e US$ 1 milhão para apresentações privadas.

Reconhecimento em TI

A empresa — que afirma investir na experiência do funcionário — foi premiada no dia 9 de dezembro, pela companhia de mídia Computerworld, como o melhor lugar para se trabalhar em TI em 2026.

“POWER sempre foi mais do que uma empresa de reformas imobiliárias — também somos, em essência, uma organização de tecnologia”, afirmou Marc Sule, diretor de tecnologia da empresa. “Esse reconhecimento reflete não apenas o investimento da POWER em tecnologia, mas também nosso compromisso em criar um ambiente de trabalho onde profissionais de tecnologia possam realizar o melhor trabalho de suas carreiras.”