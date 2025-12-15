Essa empresa contratou Dua Lipa e Blink 182 pra a 'festa da firma'

Dua Lipa: artista foi uma das apresentações da festa de fim de ano de empresa de construção civil. (Don Arnold/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13h04.
A chegada de dezembro está atrelada à temporada das "festas da firma", que geralmente são celebrações simples e recatadas aos funcionários. A americana Power Home Remodeling, entretanto, decidiu elevar a comemoração a um novo patamar.
Dua Lipa, Kid Cudi, Blink 182 e Kings Of Leon. Apesar de parecer o line-up de um grande festival de música, essa foi a lista de artistas que se apresentaram na festa de fim de ano da empresa de construção civil.
Ocorrida durante este final de semana, em Cancun, no México, a "Quest by Power" foi pensada mais como um retiro do que uma festa. A comemoração no hotel Moon Palace contou com roda gigante, aulas de yoga, caiaque e spinning, vôlei de praia, surfe em ondas artificiais, roupas personalizadas e sets de DJ.
"O nosso evento anual de apreço aos funcionários oferece bem-estar holístico, música ao vivo exclusiva e oportunidades sem fim para a expressão criativa", afirma a empresa em uma publicação no Instagram.
View this post on Instagram
A ideia é subverter as expectativas de uma festa corporativa. No perfil da empresa, também foi publicado um trecho da apresentação do rapper Kid Cudi.
View this post on Instagram
A cantora Dua Lipa se apresentou no Moon Palace na sexta-feira, 12. De acordo com a Elle Mexico, Blink-182 e Kings Of Leon também realizaram shows no evento.
Segundo a rádio mexicana Fuego 106.5, a cantora chega a cobrar entre US$ 750 mil e US$ 1 milhão para apresentações privadas.
View this post on Instagram
A empresa — que afirma investir na experiência do funcionário — foi premiada no dia 9 de dezembro, pela companhia de mídia Computerworld, como o melhor lugar para se trabalhar em TI em 2026.
“POWER sempre foi mais do que uma empresa de reformas imobiliárias — também somos, em essência, uma organização de tecnologia”, afirmou Marc Sule, diretor de tecnologia da empresa. “Esse reconhecimento reflete não apenas o investimento da POWER em tecnologia, mas também nosso compromisso em criar um ambiente de trabalho onde profissionais de tecnologia possam realizar o melhor trabalho de suas carreiras.”