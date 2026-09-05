Avenged Sevenfold no Rock in Rio 2026: conheça a banda que fecha o dia do metal

Avenged Sevenfold: banda se apresenta neste sábado, 5, e fecha a programação do Palco Mundo no Rock in Rio 2026 (Reprodução / @avengedsevenfold/Instagram)
Redatora
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 12h36.
O Avenged Sevenfold é uma das principais bandas do metal moderno e será o headliner do Rock in Rio 2026 neste sábado, 5. O grupo americano fecha a programação do Palco Mundo em um dia dedicado ao rock e ao metal.
Formado em 1999, em Huntington Beach, na Califórnia, o Avenged Sevenfold também é conhecido pela sigla A7X. A banda construiu uma carreira marcada por mudanças de sonoridade, passando pelo metalcore, heavy metal, hard rock e elementos do metal progressivo.
Ao longo de mais de duas décadas, o grupo lançou oito álbuns de estúdio. Entre eles estão trabalhos que ajudaram a consolidar o nome da banda, como "City of Evil", "Nightmare", "Hail to the King", "The Stage" e "Life Is But a Dream...".
Segundo o fã-site Avenged Sevenfold Information, o grupo foi criado quando seus integrantes ainda frequentavam o ensino médio em Huntington Beach. No início da carreira, a banda tinha uma sonoridade mais próxima do metalcore e do hardcore.
O primeiro álbum, "Sounding the Seventh Trumpet", foi lançado em 2001. A partir de "City of Evil", de 2005, o grupo ampliou sua abordagem musical e incorporou elementos do heavy metal tradicional e do hard rock.
A mudança ajudou o Avenged Sevenfold a alcançar um público maior. Em 2007, o álbum autointitulado "Avenged Sevenfold" trouxe faixas que ampliaram ainda mais a presença da banda no rock internacional.
A formação atual reúne cinco músicos:
M. Shadows e Zacky Vengeance estão na banda desde sua formação. Synyster Gates entrou no início da trajetória do grupo, enquanto Johnny Christ passou a integrar a formação em 2003. Brooks Wackerman assumiu a bateria em 2015.
A história da banda também é marcada por Jimmy “The Rev” Sullivan, baterista e um dos integrantes mais importantes da formação original. Ele morreu em 2009, aos 28 anos, e sua influência continuou presente nos trabalhos seguintes do grupo.
Entre as músicas mais conhecidas do grupo estão "Bat Country", "A Little Piece of Heaven", "Nightmare" e "Hail to the King".
"Bat Country" faz parte de "City of Evil" e marcou uma nova fase na carreira do grupo. Já "Nightmare" integra o álbum homônimo de 2010, lançado após a morte de The Rev.
O disco "Hail to the King", de 2013, também teve grande impacto comercial. O álbum chegou ao primeiro lugar da Billboard 200, repetindo o resultado alcançado anteriormente por "Nightmare".
O Avenged Sevenfold fecha o Palco Mundo em 5 de setembro, no dia que também terá apresentações de Sepultura, mgk e Bring Me The Horizon. A banda é o headliner da noite.
A apresentação marca mais um retorno do grupo ao festival. O Avenged Sevenfold também foi atração principal de uma noite do Rock in Rio em 2024.
Com uma trajetória que combina metalcore, heavy metal, hard rock e experimentações progressivas, o A7X chega ao Rock in Rio 2026 com um repertório que atravessa diferentes fases da carreira.