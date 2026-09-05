Avenged Sevenfold no Rock in Rio 2026: conheça a banda que fecha o dia do metal

O Avenged Sevenfold é uma das principais bandas do metal moderno e será o headliner do Rock in Rio 2026 neste sábado, 5. O grupo americano fecha a programação do Palco Mundo em um dia dedicado ao rock e ao metal.

Formado em 1999, em Huntington Beach, na Califórnia, o Avenged Sevenfold também é conhecido pela sigla A7X. A banda construiu uma carreira marcada por mudanças de sonoridade, passando pelo metalcore, heavy metal, hard rock e elementos do metal progressivo.

Ao longo de mais de duas décadas, o grupo lançou oito álbuns de estúdio. Entre eles estão trabalhos que ajudaram a consolidar o nome da banda, como "City of Evil", "Nightmare", "Hail to the King", "The Stage" e "Life Is But a Dream...".

Como surgiu o Avenged Sevenfold

Segundo o fã-site Avenged Sevenfold Information, o grupo foi criado quando seus integrantes ainda frequentavam o ensino médio em Huntington Beach. No início da carreira, a banda tinha uma sonoridade mais próxima do metalcore e do hardcore.

O primeiro álbum, "Sounding the Seventh Trumpet", foi lançado em 2001. A partir de "City of Evil", de 2005, o grupo ampliou sua abordagem musical e incorporou elementos do heavy metal tradicional e do hard rock.

A mudança ajudou o Avenged Sevenfold a alcançar um público maior. Em 2007, o álbum autointitulado "Avenged Sevenfold" trouxe faixas que ampliaram ainda mais a presença da banda no rock internacional.

Quem são os integrantes?

A formação atual reúne cinco músicos:

M. Shadows — vocal;

— vocal; Synyster Gates — guitarra;

— guitarra; Zacky Vengeance — guitarra;

— guitarra; Johnny Christ — baixo;

— baixo; Brooks Wackerman — bateria.

M. Shadows e Zacky Vengeance estão na banda desde sua formação. Synyster Gates entrou no início da trajetória do grupo, enquanto Johnny Christ passou a integrar a formação em 2003. Brooks Wackerman assumiu a bateria em 2015.

A história da banda também é marcada por Jimmy “The Rev” Sullivan, baterista e um dos integrantes mais importantes da formação original. Ele morreu em 2009, aos 28 anos, e sua influência continuou presente nos trabalhos seguintes do grupo.

Músicas mais famosas do Avenged Sevenfold

Entre as músicas mais conhecidas do grupo estão "Bat Country", "A Little Piece of Heaven", "Nightmare" e "Hail to the King".

"Bat Country" faz parte de "City of Evil" e marcou uma nova fase na carreira do grupo. Já "Nightmare" integra o álbum homônimo de 2010, lançado após a morte de The Rev.

O disco "Hail to the King", de 2013, também teve grande impacto comercial. O álbum chegou ao primeiro lugar da Billboard 200, repetindo o resultado alcançado anteriormente por "Nightmare".

Avenged Sevenfold no Rock in Rio 2026

O Avenged Sevenfold fecha o Palco Mundo em 5 de setembro, no dia que também terá apresentações de Sepultura, mgk e Bring Me The Horizon. A banda é o headliner da noite.

A apresentação marca mais um retorno do grupo ao festival. O Avenged Sevenfold também foi atração principal de uma noite do Rock in Rio em 2024.

Com uma trajetória que combina metalcore, heavy metal, hard rock e experimentações progressivas, o A7X chega ao Rock in Rio 2026 com um repertório que atravessa diferentes fases da carreira.