Rock in Rio 2026: veja o possível setlist do show do Sepultura hoje

Sepultura: banda se apresenta neste sábado, 5, no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 (Divulgação/Divulgação)
Redatora
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 11h23.
O Sepultura é uma das atrações do Rock in Rio 2026 neste sábado, 5 de setembro. A banda se apresenta às 16h40, no Palco Mundo, com uma proposta especial para o festival.
A apresentação será dedicada às músicas gravadas com Derrick Green, vocalista que entrou para o grupo em 1997. A proposta foi anunciada por Andreas Kisser, em entrevista à Rolling Stone Brasil, e deve reunir músicas de diferentes momentos dessa fase da banda.
O show também acontece durante a turnê de despedida do Sepultura. O repertório deve incluir ainda o material do EP "The Cloud of Unknowing", último lançamento do grupo, de 2026.
De acordo com uma projeção baseada na proposta anunciada pela banda e nas músicas da fase com Derrick Green, o repertório pode passar por diferentes álbuns lançados desde a chegada do vocalista, incluindo "Against", "Nation", "Roorback", "Dante XXI", "A-Lex", "Kairos", "The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart", "Machine Messiah" e "Quadra".
Entre as músicas que podem aparecer no show estão:
Vale destacar que a relação é apenas uma previsão de setlist e pode mudar no momento do show. A duração da apresentação e a proposta específica do festival podem influenciar a escolha das músicas.
O Sepultura se apresenta às 16h40 deste sábado, 5 de setembro, no Palco Mundo. A banda abre a programação do palco no segundo dia do festival.
Depois do Sepultura, se apresentam Machine Gun Kelly, às 19h; Bring Me The Horizon, às 21h20; e Avenged Sevenfold, à 0h05.