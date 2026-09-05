Rock in Rio 2026: veja o possível setlist do show do Sepultura hoje

O Sepultura é uma das atrações do Rock in Rio 2026 neste sábado, 5 de setembro. A banda se apresenta às 16h40, no Palco Mundo, com uma proposta especial para o festival.

A apresentação será dedicada às músicas gravadas com Derrick Green, vocalista que entrou para o grupo em 1997. A proposta foi anunciada por Andreas Kisser, em entrevista à Rolling Stone Brasil, e deve reunir músicas de diferentes momentos dessa fase da banda.

O show também acontece durante a turnê de despedida do Sepultura. O repertório deve incluir ainda o material do EP "The Cloud of Unknowing", último lançamento do grupo, de 2026.

Qual será o possível setlist do Sepultura no Rock in Rio 2026?

De acordo com uma projeção baseada na proposta anunciada pela banda e nas músicas da fase com Derrick Green, o repertório pode passar por diferentes álbuns lançados desde a chegada do vocalista, incluindo "Against", "Nation", "Roorback", "Dante XXI", "A-Lex", "Kairos", "The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart", "Machine Messiah" e "Quadra".

Entre as músicas que podem aparecer no show estão:

"Against"

"Choke"

"Apes of God"

"Convicted in Life"

"The Vatican"

"The Treatment"

"Kairos"

"Phantom Self"

"Sepultura Under My Skin"

"The Enemy"

"Machine Messiah"

"I Am the Enemy"

"Isolation"

"Guardians of Earth"

"Quadra"

"Means to an End"

"Sacred Books"

"The Place"

"The Cloud of Unknowing"

Vale destacar que a relação é apenas uma previsão de setlist e pode mudar no momento do show. A duração da apresentação e a proposta específica do festival podem influenciar a escolha das músicas.

Que horas será o show do Sepultura no Rock in Rio?

O Sepultura se apresenta às 16h40 deste sábado, 5 de setembro, no Palco Mundo. A banda abre a programação do palco no segundo dia do festival.

Depois do Sepultura, se apresentam Machine Gun Kelly, às 19h; Bring Me The Horizon, às 21h20; e Avenged Sevenfold, à 0h05.