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Rock in Rio 2026: veja o possível setlist do show do Sepultura hoje

Grupo sobe ao Palco Mundo neste sábado, 5 de setembro, para show da turnê de despedida

Sepultura: banda se apresenta neste sábado, 5, no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 (Divulgação/Divulgação)

Sepultura: banda se apresenta neste sábado, 5, no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 (Divulgação/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 11h23.

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O Sepultura é uma das atrações do Rock in Rio 2026 neste sábado, 5 de setembro. A banda se apresenta às 16h40, no Palco Mundo, com uma proposta especial para o festival.

A apresentação será dedicada às músicas gravadas com Derrick Green, vocalista que entrou para o grupo em 1997. A proposta foi anunciada por Andreas Kisser, em entrevista à Rolling Stone Brasil, e deve reunir músicas de diferentes momentos dessa fase da banda.

O show também acontece durante a turnê de despedida do Sepultura. O repertório deve incluir ainda o material do EP "The Cloud of Unknowing", último lançamento do grupo, de 2026.

Qual será o possível setlist do Sepultura no Rock in Rio 2026?

De acordo com uma projeção baseada na proposta anunciada pela banda e nas músicas da fase com Derrick Green, o repertório pode passar por diferentes álbuns lançados desde a chegada do vocalista, incluindo "Against", "Nation", "Roorback", "Dante XXI", "A-Lex", "Kairos", "The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart", "Machine Messiah" e "Quadra".

Entre as músicas que podem aparecer no show estão:

  • "Against"
  • "Choke"
  • "Apes of God"
  • "Convicted in Life"
  • "The Vatican"
  • "The Treatment"
  • "Kairos"
  • "Phantom Self"
  • "Sepultura Under My Skin"
  • "The Enemy"
  • "Machine Messiah"
  • "I Am the Enemy"
  • "Isolation"
  • "Guardians of Earth"
  • "Quadra"
  • "Means to an End"
  • "Sacred Books"
  • "The Place"
  • "The Cloud of Unknowing"

Vale destacar que a relação é apenas uma previsão de setlist e pode mudar no momento do show. A duração da apresentação e a proposta específica do festival podem influenciar a escolha das músicas.

Que horas será o show do Sepultura no Rock in Rio?

O Sepultura se apresenta às 16h40 deste sábado, 5 de setembro, no Palco Mundo. A banda abre a programação do palco no segundo dia do festival.

Depois do Sepultura, se apresentam Machine Gun Kelly, às 19h; Bring Me The Horizon, às 21h20; e Avenged Sevenfold, à 0h05.

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