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Real Time Big Data: Zucco e Brizola empatam no 1º turno no Rio Grande do Sul

Candidatos do PL e PDT estão em empate técnico na disputa pelo governo gaúcho; atual gestão de Eduardo Leite é aprovada por 55%

Rio Grande do Sul: Zucco e Brizola empatam em 1º turno, 2º turno e rejeição (Agência Câmara/Instagram/Montagem/Flickr)

Rio Grande do Sul: Zucco e Brizola empatam em 1º turno, 2º turno e rejeição (Agência Câmara/Instagram/Montagem/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15h21.

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O deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) e a candidata Juliana Brizola (PDT) lideram empatados a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 10.

Zucco registra 36% das intenções de voto em um primeiro turno, enquanto Brizola aparece com 35%. A margem de erro do estudo é de 2 pontos percentuais, configurando empate técnico.

Na sequência, não muito abaixo, o vice-governador do estado, Gabriel Souza (MDB), tem 22% das intenções de voto. Marcelo Maranata (PSDB) aparece com 3%. Cesar Pontes (PCO), Priscila Voigt (UP) e Rejane Oliveira (PSTU) somados alcançam 1%.

Votos brancos e nulos somam 2%, e 1% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa também simulou um cenário espontâneo, sem citar os nomes dos candidatos aos respondentes. Brizola e Zucco empatam com 18% cada das menções. Souza registra 9% e Maranata, 2%. Neste cenário, 44% não souberam responder.

Segundo turno

Em um segundo turno entre o candidato do PL e a candidata do PDT, o empate é numérico: 44% para cada um. Nulos e brancos somam 7%, e 5% se dizem indecisos.

Já entre Zucco e Gabriel Souza, o deputado tem 5 pontos de vantagem, com 45% contra 40%. Neste cenário, 8% dos gaúchos votariam branco ou nulo, e 7% não responderam.

Já entre o vice-governador e a neta de Leonel Brizola, a candidata registra 45% e Souza, 39%. Tanto os votos brancos e nulos quanto os indecisos chegam a 8%.

O levantamento também mediu o nível de rejeição dos candidatos e mostrou um novo empate entre Zucco e Brizola, que dividem a primeira posição com 42%. Já Gabriel Souza não pode contar com o voto de 29% dos gaúchos.

A percepção dos eleitores sobre a atual administração estadual é majoritariamente positiva. O governo de Eduardo Leite (PSD) é aprovado por 55% dos entrevistados e reprovado por 39%. Na avaliação qualitativa, 33% consideram a gestão ótima ou boa, 40% a classificam como regular e 25% a veem como ruim ou péssima.

O raio-x do eleitorado por renda e gênero

A divisão das intenções de voto revela forças distintas nos recortes demográficos. Juliana Brizola consolida sua principal vantagem entre eleitores com renda de até dois salários mínimos, segmento em que marca 40%, contra 29% de Zucco. A candidata do PDT também lidera no eleitorado feminino, com 37% a 32%.

Por outro lado, o candidato do PL avança significativamente nas faixas de maior poder aquisitivo. Entre aqueles que ganham mais de cinco salários mínimos, Zucco atinge 41%, deixando Brizola com 29%. O postulante do PL também tem melhor desempenho entre os homens, marcando 40% contra 33% da adversária.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 05 e 09 de setembro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo RS-05497/2026.

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