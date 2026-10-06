Quem é Helena Furtado, ex-amadora que volta ao 'MasterChef' como profissional?

Helena Furtado: aos 48 anos, mineira retorna à franquia após transformar a experiência no reality em uma nova trajetória profissional na gastronomia (Reprodução / TV Bandeirantes)
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Publicado em 6 de outubro de 2026 às 12h25.
A sexta temporada de "MasterChef Profissionais" marca o retorno de Helena Furtado à competição gastronômica. Aos 48 anos, a cozinheira volta ao reality depois de participar da oitava temporada de "MasterChef Brasil", em 2021, quando ainda integrava o grupo de competidores amadores.
Natural de Minas Gerais, Helena é jornalista de formação, mas optou por seguir carreira na cozinha. Sua participação no "MasterChef Brasil" aconteceu em 2021, durante a oitava temporada da versão amadora do programa.
A mineira participou da oitava temporada do reality culinário, em 2021, e terminou a competição em 7º lugar. Ela chegou a ser eliminada durante a disputa, mas venceu a prova de repescagem e retornou ao programa antes de deixar o reality novamente na reta final.
A trajetória no reality acabou servindo como ponto de mudança profissional. Depois da temporada, Helena aprofundou sua formação gastronômica e estudou na Le Cordon Bleu, instituição internacional de formação culinária.
A relação de Helena com Barcelona vem de antes de sua participação no "MasterChef Brasil". Depois do programa, ela voltou à cidade espanhola para se dedicar à gastronomia profissionalmente.
Atualmente, a cozinheira chefia o Pinga Boteco, um espaço dedicado à gastronomia brasileira com influências espanholas. A experiência internacional passou a fazer parte de sua identidade culinária e será levada para a nova disputa.
Helena também prepara a abertura de um novo estabelecimento em Barcelona, o Tinto Boteco. A informação foi divulgada pela própria cozinheira, no vídeo de apresentação da participante do "MasterChef Profissionais".
Em 2021, ela competia como cozinheira amadora. Cinco anos depois, retorna com experiência profissional, formação especializada e atuação à frente de um restaurante em outro país.
Além dela, Fernanda Oliveira, Hugo Merchan e Léo Santos também passaram pela cozinha "MasterChef Brasil" antes de chegar à disputa profissional.
A sexta temporada de "MasterChef Profissionais" terá 16 episódios e estreia nesta terça-feira, 6 de outubro, às 22h30, na Band.
O grupo de veteranos conta com Fernanda Oliveira, Helena Furtado, Hugo Merchan, Irina Cordeiro, Léo Salles, Léo Santos, Lubyanka Baltar, Marcelo Zaidan e Will Peters.
A temporada também terá Daniela Rosa, Gabriela Carregosa, Ieda de Matos, João Vieira, Kenzo Shintome, Mariana Marzola, Miguel Fernandez, Pascal Valero e Vinicius Cavalcante, que chegam pela primeira vez à competição.
Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo continuam responsáveis pela avaliação dos competidores. O trio acompanha as provas, experimenta os pratos e define os resultados ao longo da temporada.