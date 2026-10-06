Quem é Helena Furtado, ex-amadora que volta ao 'MasterChef' como profissional?

A sexta temporada de "MasterChef Profissionais" marca o retorno de Helena Furtado à competição gastronômica. Aos 48 anos, a cozinheira volta ao reality depois de participar da oitava temporada de "MasterChef Brasil", em 2021, quando ainda integrava o grupo de competidores amadores.

Quem é Helena Furtado?

Natural de Minas Gerais, Helena é jornalista de formação, mas optou por seguir carreira na cozinha. Sua participação no "MasterChef Brasil" aconteceu em 2021, durante a oitava temporada da versão amadora do programa.

A mineira participou da oitava temporada do reality culinário, em 2021, e terminou a competição em 7º lugar. Ela chegou a ser eliminada durante a disputa, mas venceu a prova de repescagem e retornou ao programa antes de deixar o reality novamente na reta final.

A trajetória no reality acabou servindo como ponto de mudança profissional. Depois da temporada, Helena aprofundou sua formação gastronômica e estudou na Le Cordon Bleu, instituição internacional de formação culinária.

Mudança para Barcelona

A relação de Helena com Barcelona vem de antes de sua participação no "MasterChef Brasil". Depois do programa, ela voltou à cidade espanhola para se dedicar à gastronomia profissionalmente.

Atualmente, a cozinheira chefia o Pinga Boteco, um espaço dedicado à gastronomia brasileira com influências espanholas. A experiência internacional passou a fazer parte de sua identidade culinária e será levada para a nova disputa.

Helena também prepara a abertura de um novo estabelecimento em Barcelona, o Tinto Boteco. A informação foi divulgada pela própria cozinheira, no vídeo de apresentação da participante do "MasterChef Profissionais".

De amadora a profissional

Em 2021, ela competia como cozinheira amadora. Cinco anos depois, retorna com experiência profissional, formação especializada e atuação à frente de um restaurante em outro país.

Além dela, Fernanda Oliveira, Hugo Merchan e Léo Santos também passaram pela cozinha "MasterChef Brasil" antes de chegar à disputa profissional.

Quando estreia o 'MasterChef Profissionais' 2026?

A sexta temporada de "MasterChef Profissionais" terá 16 episódios e estreia nesta terça-feira, 6 de outubro, às 22h30, na Band.

O grupo de veteranos conta com Fernanda Oliveira, Helena Furtado, Hugo Merchan, Irina Cordeiro, Léo Salles, Léo Santos, Lubyanka Baltar, Marcelo Zaidan e Will Peters.

A temporada também terá Daniela Rosa, Gabriela Carregosa, Ieda de Matos, João Vieira, Kenzo Shintome, Mariana Marzola, Miguel Fernandez, Pascal Valero e Vinicius Cavalcante, que chegam pela primeira vez à competição.

Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo continuam responsáveis pela avaliação dos competidores. O trio acompanha as provas, experimenta os pratos e define os resultados ao longo da temporada.