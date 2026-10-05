'MasterChef Profissionais 2026': quem são os participantes da nova temporada?

O "MasterChef Profissionais" está de volta à Band após quase três anos fora do ar. A sexta temporada estreia nesta terça-feira, 6 de outubro, às 22h30, com um elenco formado por 18 competidores. O grupo reúne nove veteranos do reality e nove profissionais que chegam pela primeira vez ao programa.

A edição também marca o retorno de participantes que passaram pelas versões profissional, amadora e de confeitaria do "MasterChef". O vencedor levará o troféu e um prêmio de R$ 300 mil.

Quem são os participantes do MasterChef Profissionais 2026?

Veteranos

Entre os veteranos estão:

Fernanda Oliveira

Vice-campeã do "MasterChef Brasil" em 2022, Fernanda Oliveira comanda atualmente o Pepita PF, em São Paulo.

Helena Furtado

Participante do "MasterChef Brasil" em 2021, Helena atualmente chefia o Pinga Boteco, em Barcelona, na Espanha.

Hugo Merchan

Vice-campeão do "MasterChef Brasil" de 2018, Hugo retorna ao reality após transformar a experiência no programa em carreira profissional na gastronomia.

Irina Cordeiro

Terceira colocada do "MasterChef Profissionais" de 2017, Irina é proprietária do Cuscuz da Irina e do Irina Beira de Praia.

Léo Salles

Vencedor do "MasterChef Confeitaria" em 2025, Léo atualmente é chef de confeitaria e consultor.

Léo Santos

Quinto colocado do "MasterChef Brasil" de 2017, Léo atualmente também trabalha como chef confeiteiro e consultor.

Lubyanka Baltar

Participante da edição de 2017 do "MasterChef Profissionais", Lubyanka retorna ao programa como chef executiva do Esperanto Boteco, em João Pessoa.

Marcelo Zaidan

Vice-campeão da primeira temporada do "MasterChef Profissionais", exibida em 2016, Marcelo atualmente é chef de operações.

Will Peters

Vice-campeão do "MasterChef Profissionais" de 2018, Will Peters retorna à disputa após atuar com ensino e consultoria gastronômica.

Novatos

A temporada também apresenta nove profissionais que fazem sua estreia no reality:

Daniela Rosa

Especialista em cozinha de vegetais, Daniela já esteve à frente do restaurante Ganic Lab, no Rio de Janeiro.

Gabi Carregosa

Formada em engenharia, Gabi migrou para a gastronomia e assina menus como o do restaurante Toalha, em São Paulo.

Ieda de Matos

Natural de Lençóis, na Bahia, Ieda trabalha com a gastronomia da Chapada Diamantina e é sócia da Casa de Ieda.

João Vieira

Chef e criador de conteúdo, João acumula cerca de 1,8 milhão de seguidores nas redes sociais e também possui títulos em concursos culinários.

Kenzo Shintome

Com experiência em cozinhas de restaurantes estrelados, Kenzo também produz conteúdo e entrevistas com profissionais da gastronomia.

Mari Marzola

Chef do restaurante Hecho Cozinha dos Mares, em Ribeirão Preto, Mari estreia na franquia nesta temporada.

Miguel Fernandez

Recém-chegado a São Paulo, Miguel já passou pela equipe do Lasai, restaurante do Rio de Janeiro que possui uma estrela Michelin.

Pascal Valero

Francês radicado no Brasil desde 2002, Pascal construiu carreira em diferentes restaurantes e também atua como consultor gastronômico.

Vinicius Cavalcante

À frente dos restaurantes Peppe, Eliah e Nolita, em Vitória, no Espírito Santo, Vinicius completa o grupo de estreantes.

Quem são os jurados?

Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo continuam no comando do "MasterChef Profissionais". O trio será responsável por avaliar os pratos e acompanhar a evolução dos 18 competidores ao longo da temporada.

A temporada terá 16 episódios e também contará com convidados da gastronomia nacional e internacional em algumas provas. Entre os nomes confirmados estão o argentino Facundo Kelemen e o português Olivier da Costa, além dos chefs brasileiros Luiz Filipe Souza e Bianca Mirabili.

Onde assistir a 'Masterchef Profissionais'?

A sexta temporada será exibida ao vivo pela Band. Os episódios também serão disponibilizados pelo canal oficial do "MasterChef Brasil" no YouTube e pela HBO Max.