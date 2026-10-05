Como funciona o 'MasterChef Profissionais' 2026? Veja o formato da disputa

O "MasterChef Profissionais" está de volta à Band após quase três anos fora do ar. A sexta temporada estreia nesta terça-feira, 6, às 22h30, com uma disputa que reúne 18 cozinheiros profissionais em busca do título e de um prêmio de R$ 300 mil.

A temporada tem uma mudança importante no elenco. Dos 18 participantes, nove são ex-competidores da franquia que construíram carreira na gastronomia, enquanto os outros nove são profissionais que participam do reality pela primeira vez.

Quem participa do MasterChef Profissionais 2026?

O grupo de veteranos reúne nomes que passaram por diferentes versões do programa. Entre eles estão Fernanda Oliveira, Helena Furtado, Hugo Merchan, Irina Cordeiro, Léo Salles, Léo Santos, Lubyanka Baltar, Marcelo Zaidan e Will Peters.

A temporada também terá Daniela Rosa, Gabriela Carregosa, Ieda de Matos, João Vieira, Kenzo Shintome, Mariana Marzola, Miguel Fernandez, Pascal Valero e Vinicius Cavalcante, que chegam pela primeira vez à competição.

A presença dos veteranos cria uma dinâmica diferente para o reality. Alguns deles retornam anos depois de terem participado como amadores e agora chegam com experiência profissional. Léo Salles, por exemplo, venceu o "MasterChef Confeitaria" em 2025 e agora disputa uma competição voltada à cozinha profissional.

Como são as provas?

As provas colocam os participantes diante de desafios próprios da rotina de uma cozinha profissional. Serviço, técnica, organização e execução dos pratos fazem parte da avaliação dos chefs.

Segundo a Band, o episódio de estreia já começa com uma prova de serviço. Os 18 competidores precisam reproduzir dois menus elaborados pelos jurados e servir 100 pessoas.

Depois do serviço, os participantes com pior desempenho avançam para uma prova de eliminação. Na estreia, o desafio envolve a preparação de uma torre de éclairs e religieuse, doces clássicos da confeitaria francesa. A estrutura precisa reunir técnica, apresentação, sabor e estabilidade para chegar inteira à degustação.

O participante responsável pelo pior trabalho deixa a competição.

Quem são os jurados?

Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo continuam responsáveis pela avaliação dos competidores. O trio acompanha as provas, experimenta os pratos e define os resultados ao longo da temporada.

A temporada também contará com convidados da gastronomia brasileira e internacional em algumas provas. Entre os nomes anunciados estão Facundo Kelemen, Olivier da Costa, Luiz Filipe Souza e Bianca Mirabili.

Quantos episódios terá a temporada?

O "MasterChef Profissionais 2026" terá 16 episódios. Ao longo da temporada, os competidores passam por diferentes desafios até que apenas um deles conquiste o troféu.

O prêmio para o vencedor será de R$ 300 mil, além do título de campeão da sexta temporada.

Quando e onde assistir?

O "MasterChef Profissionais" estreia em 6 de outubro, às 22h30, na Band. A transmissão também ocorre simultaneamente pelo site da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

Os episódios também chegam à HBO Max e ao Discovery Home & Health às sextas-feiras, às 20h30. A Band ainda disponibiliza os episódios no canal oficial do "MasterChef Brasil" no YouTube no dia seguinte à exibição.