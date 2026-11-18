Quem quer jogar GTA 6 logo na estreia, à meia-noite desta quinta-feira, 19, precisa resolver antes uma questão prática: espaço.

Segundo a Rockstar Games, o jogo pode exigir até 212 GB livres no PS5 e no Xbox Series X|S, mais da metade do armazenamento útil de um Xbox Series S.

Como o pré-carregamento já está aberto, dá para liberar espaço e baixar o jogo hoje.

O número não equivale, necessariamente, ao volume de dados que passam pela internet. Uma coisa é o tamanho do download; outra é o espaço que o aparelho precisa ter livre para instalar o jogo.

A Rockstar não detalha, nessa página de suporte, um número separado para o Series X e outro para o Series S.

O pré-carregamento já está liberado para quem comprou o jogo. GTA 6 chega à meia-noite de quinta-feira, 19 de novembro, no horário local, para PS5 e Xbox Series X|S, de acordo com a Rockstar.

Baixar antes não antecipa a liberação do jogo.

Como liberar espaço para GTA 6 no PS5?

Na tela inicial, abra Configurações > Armazenamento e veja quanto espaço está livre. Em Armazenamento do console > Jogos e aplicativos, selecione os títulos que não está usando e exclua somente as instalações. Você pode baixar de novo os jogos comprados pela biblioteca. Se não quiser baixar tudo de novo, mova jogos que já terminou para uma unidade de armazenamento estendido USB compatível. Para voltar a jogar um título de PS5, copie-o de volta para o armazenamento interno ou para um SSD M.2 compatível.

O PS5 separa a instalação do jogo dos dados salvos. Para abrir espaço, mexa em Jogos e aplicativos, não na seção de dados salvos. Se precisar conferir a exigência exibida pela loja no console, selecione GTA 6 na Biblioteca de Jogos e abra o menu de três pontos > Ver produto.

Como liberar espaço para GTA 6 no Xbox Series X|S?

Pressione o botão Xbox e abra Meus jogos e aplicativos > Ver tudo > Gerenciar. Abra a opção para liberar espaço ou escolha um jogo que não usa mais e desinstale-o. Não selecione a opção de excluir dados salvos. Se tiver um HD ou SSD USB compatível, use-o para guardar jogos que não vai jogar agora. Para rodar jogos otimizados para Series X|S, a Microsoft orienta usar o SSD interno ou um cartão de expansão compatível, não o USB comum.

Se o Xbox indicar que o espaço disponível é insuficiente, siga o valor informado na tela de instalação.

Evite usar o número de GB anunciado na caixa do console como referência: o que conta é o espaço livre no dispositivo escolhido.

Comprar a edição em caixa evita o download?

Não. A edição em caixa vem com um código para baixar o jogo, não com os arquivos em disco. Quem pretende jogar assim que o título for liberado precisa resgatar o código e reservar espaço da mesma forma.