GTA 6: jogo da Rockstar Games chega ao PS5 e ao Xbox Series X|S em 19 de novembro (Divulgação / Rockstar Games)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10h15.
A Rockstar Games informa que GTA 6 pode exigir até 212 GB de espaço livre, conforme o aparelho. No PS5, a Sony recomenda reservar ao menos 212 GB; no Xbox Series X|S, confira o espaço exigido na tela de instalação. O jogo chega em 19 de novembro de 2026. Na edição em caixa, o jogo é entregue por código de download, não em disco.
Quem quer jogar GTA 6 logo na estreia, à meia-noite desta quinta-feira, 19, precisa resolver antes uma questão prática: espaço.
Segundo a Rockstar Games, o jogo pode exigir até 212 GB livres no PS5 e no Xbox Series X|S, mais da metade do armazenamento útil de um Xbox Series S.
Como o pré-carregamento já está aberto, dá para liberar espaço e baixar o jogo hoje.
O número não equivale, necessariamente, ao volume de dados que passam pela internet. Uma coisa é o tamanho do download; outra é o espaço que o aparelho precisa ter livre para instalar o jogo.
A Rockstar não detalha, nessa página de suporte, um número separado para o Series X e outro para o Series S.
O pré-carregamento já está liberado para quem comprou o jogo. GTA 6 chega à meia-noite de quinta-feira, 19 de novembro, no horário local, para PS5 e Xbox Series X|S, de acordo com a Rockstar.
Baixar antes não antecipa a liberação do jogo.
O PS5 separa a instalação do jogo dos dados salvos. Para abrir espaço, mexa em Jogos e aplicativos, não na seção de dados salvos. Se precisar conferir a exigência exibida pela loja no console, selecione GTA 6 na Biblioteca de Jogos e abra o menu de três pontos > Ver produto.
Se o Xbox indicar que o espaço disponível é insuficiente, siga o valor informado na tela de instalação.
Evite usar o número de GB anunciado na caixa do console como referência: o que conta é o espaço livre no dispositivo escolhido.
Não. A edição em caixa vem com um código para baixar o jogo, não com os arquivos em disco. Quem pretende jogar assim que o título for liberado precisa resgatar o código e reservar espaço da mesma forma.
A Sony recomenda pelo menos 212 GB livres antes do download.
Não. A Rockstar divulga até 212 GB de espaço disponível conforme o aparelho, não um tamanho exato de download por modelo. Confira a exigência mostrada pelo Xbox antes de instalar.
Não para a instalação local de GTA 6 nesses consoles. O USB pode guardar outros jogos para abrir espaço. Use o armazenamento interno ou a expansão compatível com seu console.
Glossário
Armazenamento estendido USB
Unidade externa compatível que pode guardar instalações para liberar espaço no console.
SSD M.2
Unidade interna de armazenamento que, em um modelo compatível com o PS5, permite instalar e executar jogos.
Cartão de expansão
Acessório compatível com o Xbox Series X|S que permite instalar e executar jogos otimizados para esses consoles.