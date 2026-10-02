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'MasterChef Profissionais': quem é Marcelo Verde, vice-campeão que retorna ao programa?

Chef de operações paulistano disputou a primeira temporada profissional do reality, em 2016, e volta à competição quase dez anos depois

Marcelo Verde: vice-campeão da primeira edição do formato profissional, cozinheiro retorna à Band ao lado de outros oito ex-participantes (Reprodução / TV Bandeirantes)

Marcelo Verde: vice-campeão da primeira edição do formato profissional, cozinheiro retorna à Band ao lado de outros oito ex-participantes (Reprodução / TV Bandeirantes)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 15h18.

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A sexta temporada de "MasterChef Profissionais" trará uma formação mista, com nove ex-participantes da franquia e nove cozinheiros profissionais que ainda não passaram pelo reality. Entre os veteranos está Marcelo Verde, vice-campeão da primeira edição profissional do programa, exibida em 2016.

Quase dez anos depois de sua primeira participação, o chef de operações paulistano retorna à cozinha do "MasterChef" para disputar novamente o título.

Quem é Marcelo Verde?

Marcelo Verde ganhou projeção nacional ao participar da primeira temporada do "MasterChef Profissionais", em 2016. Na ocasião, ele chegou à grande final ao lado de Dayse Paparoto.

A disputa terminou com Dayse como campeã e Marcelo na segunda colocação. O confronto entre os dois também marcou aquela edição pela rivalidade construída ao longo da competição e pela repercussão em torno da final.

Marcelo terá novamente a oportunidade de disputar o título de "MasterChef Profissionais", desta vez em uma edição que reúne participantes de diferentes momentos da história do reality.

Entre os veteranos também estão:

  • Irina Cordeiro — terceira colocada da 2ª temporada do MasterChef Profissionais, em 2017;
  • Lubyanka Baltar — quinta colocada da 2ª temporada do MasterChef Profissionais;
  • Willian Peters — vice-campeão da 3ª temporada do MasterChef Profissionais;
  • Fernanda Oliveira — vice-campeã da 9ª temporada do MasterChef Brasil;
  • Hugo Merchan — vice-campeão da 5ª temporada do MasterChef Brasil;
  • Léo Santos — participante da 4ª temporada do MasterChef Brasil;
  • Léo Salles — vencedor da 2ª temporada do MasterChef Confeitaria;
  • Helena Furtado — participante da 8ª temporada do MasterChef Brasil.

Quando estreia o 'MasterChef Profissionais'?

A nova temporada será exibida pela Band a partir de 6 de outubro, sempre às 22h30. O programa marca o retorno da versão profissional após um intervalo de três anos.

A competição será conduzida pelo trio de jurados formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. A nova edição também chega após a saída de Ana Paula Padrão da apresentação do reality.

Acompanhe tudo sobre:MasterChefReality shows

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