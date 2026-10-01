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Quem são os participantes que voltam ao MasterChef Profissionais?

Nova temporada estreia na terça-feira, 6, com nove ex-participantes entre os competidores e Jacquin, Fogaça e Helena Rizzo no júri

MasterChef Brasil: episódios serão exibidos pela Band e publicados semanalmente no canal do programa (Band/Divulgação)

MasterChef Brasil: episódios serão exibidos pela Band e publicados semanalmente no canal do programa (Band/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15h37.

Última atualização em 1 de outubro de 2026 às 15h47.

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RESUMO ＋

O reality culinário “MasterChef Profissionais” volta à programação da emissora Band na terça-feira, 6 de outubro, às 22h30, após quase três anos fora do ar. A sexta temporada reúne ex-participantes das versões profissional, amadora e de confeitaria, com Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo como jurados.

O “MasterChef Profissionais” volta à programação da Band na próxima terça-feira, 6, depois de quase três anos fora do ar. A sexta temporada marca o retorno de participantes que já passaram pelo reality e reúne nomes das versões profissional, amadora e de confeitaria.

Entre os veteranos confirmados estão Marcelo Verde, Irina Cordeiro, Lubyanka Baltar e Willian Peters, que participaram de edições anteriores da versão profissional.

Veja os veteranos confirmados:

  • Marcelo Verde — MasterChef Profissionais 2016
  • Irina Cordeiro — MasterChef Profissionais 2017
  • Lubyanka Baltar — MasterChef Profissionais 2017
  • Willian Peters — MasterChef Profissionais 2018
  • Léo Salles — MasterChef Confeitaria 2025
  • Léo Santos — MasterChef Brasil 2017
  • Hugo Marchan — MasterChef Brasil 2018
  • Helena Furtado — MasterChef Brasil 2021
  • Fernanda Oliveira — MasterChef Brasil 2022

Quando estreia a nova temporada?

A nova temporada estreia às 22h30 (horário de Brasília) e terá novamente Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo no comando. Os episódios também serão publicados semanalmente no canal do MasterChef Brasil no YouTube e na plataforma HBO Max.

Quem venceu a última temporada

A última edição de “MasterChef Profissionais” foi exibida em 2023 e terminou com Bárbara Frazão como campeã. Na final, ela enfrentou Franklin em uma disputa que exigiu um menu de seis etapas, com duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas.

A chef foi elogiada pelos três jurados pela criação, batizada de “Afeto”, em referência ao nome de seu restaurante no Distrito Federal. Frazão já havia trabalhado com Helena Rizzo e atualmente dá aulas e palestras sobre gastronomia.

'Perguntas frequentes'

Quando estreia a sexta temporada de “MasterChef Profissionais”? ＋

A sexta temporada de “MasterChef Profissionais” estreia na terça-feira, 6 de outubro, às 22h30, na Band. O programa retorna após quase três anos fora do ar.

Quem participa da nova temporada de “MasterChef Profissionais”? ＋

A temporada reúne Marcelo Verde, Irina Cordeiro, Lubyanka Baltar e Willian Peters, além de Léo Salles, Léo Santos, Hugo Marchan, Helena Furtado e Fernanda Oliveira. Todos já participaram de versões anteriores do reality.

Quem serão os jurados de “MasterChef Profissionais”? ＋

Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo estarão novamente no comando do “MasterChef Profissionais”.

Onde assistir aos episódios de “MasterChef Profissionais”? ＋

Os episódios serão exibidos pela Band e publicados semanalmente no canal do MasterChef Brasil no YouTube e na plataforma de streaming HBO Max.

Quem venceu a última temporada de “MasterChef Profissionais”? ＋

Bárbara Frazão venceu a edição de 2023 ao superar Franklin na final. A chef apresentou o menu “Afeto”, composto por duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas.

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