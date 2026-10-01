Quem são os participantes que voltam ao MasterChef Profissionais?

RESUMO ＋ O reality culinário “MasterChef Profissionais” volta à programação da emissora Band na terça-feira, 6 de outubro, às 22h30, após quase três anos fora do ar. A sexta temporada reúne ex-participantes das versões profissional, amadora e de confeitaria, com Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo como jurados.

O “MasterChef Profissionais” volta à programação da Band na próxima terça-feira, 6, depois de quase três anos fora do ar. A sexta temporada marca o retorno de participantes que já passaram pelo reality e reúne nomes das versões profissional, amadora e de confeitaria.

Entre os veteranos confirmados estão Marcelo Verde, Irina Cordeiro, Lubyanka Baltar e Willian Peters, que participaram de edições anteriores da versão profissional.

Veja os veteranos confirmados:

Marcelo Verde — MasterChef Profissionais 2016

Irina Cordeiro — MasterChef Profissionais 2017

Lubyanka Baltar — MasterChef Profissionais 2017

Willian Peters — MasterChef Profissionais 2018

Léo Salles — MasterChef Confeitaria 2025

Léo Santos — MasterChef Brasil 2017

Hugo Marchan — MasterChef Brasil 2018

Helena Furtado — MasterChef Brasil 2021

Fernanda Oliveira — MasterChef Brasil 2022

Quando estreia a nova temporada?

A nova temporada estreia às 22h30 (horário de Brasília) e terá novamente Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo no comando. Os episódios também serão publicados semanalmente no canal do MasterChef Brasil no YouTube e na plataforma HBO Max.

Quem venceu a última temporada

A última edição de “MasterChef Profissionais” foi exibida em 2023 e terminou com Bárbara Frazão como campeã. Na final, ela enfrentou Franklin em uma disputa que exigiu um menu de seis etapas, com duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas.

A chef foi elogiada pelos três jurados pela criação, batizada de “Afeto”, em referência ao nome de seu restaurante no Distrito Federal. Frazão já havia trabalhado com Helena Rizzo e atualmente dá aulas e palestras sobre gastronomia.