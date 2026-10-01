Quem são os participantes que voltam ao MasterChef Profissionais?

MasterChef Brasil: episódios serão exibidos pela Band e publicados semanalmente no canal do programa (Band/Divulgação)
Repórter
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15h37.
Última atualização em 1 de outubro de 2026 às 15h47.
O reality culinário “MasterChef Profissionais” volta à programação da emissora Band na terça-feira, 6 de outubro, às 22h30, após quase três anos fora do ar. A sexta temporada reúne ex-participantes das versões profissional, amadora e de confeitaria, com Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo como jurados.
O “MasterChef Profissionais” volta à programação da Band na próxima terça-feira, 6, depois de quase três anos fora do ar. A sexta temporada marca o retorno de participantes que já passaram pelo reality e reúne nomes das versões profissional, amadora e de confeitaria.
Entre os veteranos confirmados estão Marcelo Verde, Irina Cordeiro, Lubyanka Baltar e Willian Peters, que participaram de edições anteriores da versão profissional.
Veja os veteranos confirmados:
A nova temporada estreia às 22h30 (horário de Brasília) e terá novamente Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo no comando. Os episódios também serão publicados semanalmente no canal do MasterChef Brasil no YouTube e na plataforma HBO Max.
A última edição de “MasterChef Profissionais” foi exibida em 2023 e terminou com Bárbara Frazão como campeã. Na final, ela enfrentou Franklin em uma disputa que exigiu um menu de seis etapas, com duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas.
A chef foi elogiada pelos três jurados pela criação, batizada de “Afeto”, em referência ao nome de seu restaurante no Distrito Federal. Frazão já havia trabalhado com Helena Rizzo e atualmente dá aulas e palestras sobre gastronomia.
A sexta temporada de “MasterChef Profissionais” estreia na terça-feira, 6 de outubro, às 22h30, na Band. O programa retorna após quase três anos fora do ar.
A temporada reúne Marcelo Verde, Irina Cordeiro, Lubyanka Baltar e Willian Peters, além de Léo Salles, Léo Santos, Hugo Marchan, Helena Furtado e Fernanda Oliveira. Todos já participaram de versões anteriores do reality.
Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo estarão novamente no comando do “MasterChef Profissionais”.
Os episódios serão exibidos pela Band e publicados semanalmente no canal do MasterChef Brasil no YouTube e na plataforma de streaming HBO Max.
Bárbara Frazão venceu a edição de 2023 ao superar Franklin na final. A chef apresentou o menu “Afeto”, composto por duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas.