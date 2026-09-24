Erick Jacquin é internado em São Paulo e passa por procedimento no coração

RESUMO ＋ Erick Jacquin, jurado do programa MasterChef Brasil, passou por uma angioplastia nesta quinta-feira, 24, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e recebeu três stents. O chef afirmou que está bem, segue em recuperação e deve deixar o hospital e retornar ao trabalho na sexta-feira, 25.

Erick Jacquin, jurado do MasterChef Brasil, foi submetido nesta quinta-feira, 24, a um procedimento no coração após dar entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Nas redes sociais, Jacquin publicou um vídeo em que agradece o apoio recebido de amigos, familiares e seguidores. Segundo ele, o procedimento foi realizado após indicação médica.

“Passei por um procedimento, coloquei três stents e, graças a Deus, estou bem e me recuperando. Agora é seguir direitinho as orientações dos médicos e cuidar da saúde", disse.

O chef deve retornar aos trabalhos já na sexta-feira, 25. “A equipe foi maravilhosa. Eu me senti muito bem. Obrigado por todas as mensagens [...] Amanhã eu saio do hospital e trabalho de novo”, disse.

A angioplastia é um procedimento cardiológico minimamente invasivo para restabelecer a passagem do sangue pelas artérias que levam sangue ao coração. No procedimento, são inseridos stents, pequenos tubos metálicos que ajudam a manter os vasos abertos. No caso de Jacquin, foram colocados três stents, o que significa que havia obstruções em mais de uma artéria.