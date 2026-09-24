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Erick Jacquin é internado em São Paulo e passa por procedimento no coração

Jurado do MasterChef Brasil, chef de 61 anos colocou três stents e afirmou nas redes sociais que está bem e se recuperando

Erick Jacquin: cef disse que deve deixar o hospital na sexta-feira, 25 (Alexandre Battbugli/Exame)

Erick Jacquin: cef disse que deve deixar o hospital na sexta-feira, 25 (Alexandre Battbugli/Exame)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 20h45.

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RESUMO ＋

Erick Jacquin, jurado do programa MasterChef Brasil, passou por uma angioplastia nesta quinta-feira, 24, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e recebeu três stents. O chef afirmou que está bem, segue em recuperação e deve deixar o hospital e retornar ao trabalho na sexta-feira, 25.

Erick Jacquin, jurado do MasterChef Brasil, foi submetido nesta quinta-feira, 24, a um procedimento no coração após dar entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Nas redes sociais, Jacquin publicou um vídeo em que agradece o apoio recebido de amigos, familiares e seguidores. Segundo ele, o procedimento foi realizado após indicação médica.

“Passei por um procedimento, coloquei três stents e, graças a Deus, estou bem e me recuperando. Agora é seguir direitinho as orientações dos médicos e cuidar da saúde", disse. 

O chef deve retornar aos trabalhos já na sexta-feira, 25. “A equipe foi maravilhosa. Eu me senti muito bem. Obrigado por todas as mensagens [...] Amanhã eu saio do hospital e trabalho de novo”, disse.

A angioplastia é um procedimento cardiológico minimamente invasivo para restabelecer a passagem do sangue pelas artérias que levam sangue ao coração. No procedimento, são inseridos stents, pequenos tubos metálicos que ajudam a manter os vasos abertos. No caso de Jacquin, foram colocados três stents, o que significa que havia obstruções em mais de uma artéria.

'Perguntas frequentes'

Qual procedimento cardíaco Erick Jacquin realizou? ＋

Erick Jacquin passou por uma angioplastia e recebeu três stents após dar entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o chef, o procedimento ocorreu por indicação médica.

Como está o estado de saúde de Erick Jacquin? ＋

Erick Jacquin afirmou que está bem e em recuperação. O jurado do MasterChef Brasil agradeceu o apoio de amigos, familiares e seguidores.

Quando Erick Jacquin deve deixar o hospital? ＋

Erick Jacquin disse que deve deixar o hospital na sexta-feira, 25. O chef também afirmou que pretende retornar ao trabalho no mesmo dia.

O que é uma angioplastia? ＋

A angioplastia é um procedimento cardiológico minimamente invasivo que restabelece a passagem do sangue pelas artérias que levam sangue ao coração. Durante o procedimento, podem ser inseridos stents para manter os vasos abertos.

Quantos stents foram colocados em Erick Jacquin? ＋

Erick Jacquin recebeu três stents. De acordo com o texto, a quantidade indica que havia obstruções em mais de uma artéria.

Acompanhe tudo sobre:MasterChefSaúde

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