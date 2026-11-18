Gemini: conversas temporárias passam a ficar guardadas por cerca de dois meses (Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10h01.
O Google está aumentando de 72 horas para cerca de dois meses o período de armazenamento das conversas temporárias do seu assistente de IA, o Gemini. A mudança aplica-se mesmo quando os usuários desativam o histórico e oferece mais controle sobre o treinamento de modelos de IA, mas mantém as conversas guardadas por mais tempo nos servidores. A empresa justifica a alteração por motivos de segurança e melhoria dos serviços.
O modo temporário foi criado para as perguntas que ninguém quer deixar registradas. Uma dúvida sobre um exame médico, uma simulação de demissão, um rascunho de mensagem difícil.
Quem abria uma conversa temporária no Gemini, o assistente de inteligência artificial do Google, contava que ela sumiria em pouco tempo. Até a semana passada, esse prazo era de 72 horas.
Agora, o Google vai guardar essas conversas por cerca de dois meses. A mudança vale também para as conversas feitas com o histórico desativado e chega ao aplicativo do Gemini em todos os países nas próximas semanas, segundo a empresa.
Ao mesmo tempo, o Google separou duas configurações que até então funcionavam juntas: o histórico das conversas e o uso delas para treinar seus modelos de IA. Na prática, o usuário ganha mais controle sobre o treinamento, mas perde a garantia de que uma conversa temporária desaparece rapidamente.
Até agora, as conversas temporárias e as feitas com o histórico desativado ficavam armazenadas por 72 horas, de acordo com a página de privacidade do Gemini. Com a mudança, ficam guardadas por cerca de dois meses, um prazo aproximadamente 20 vezes maior.
O Google afirma que as conversas temporárias continuam fora do treinamento dos modelos de IA. Elas apenas ficam armazenadas por mais tempo nos servidores da empresa.
Segundo a empresa, a retenção maior serve para melhorar a segurança à medida que os sistemas de IA ficam mais capazes.
Em comunicado, o Google disse que guarda as conversas por mais tempo para responder aos usuários, processar feedback e proteger seus serviços e usuários. A página de privacidade atualizada também cita possíveis falhas nos sistemas como motivo.
A empresa não explicou o que motivou a mudança agora nem se ela altera a forma como as conversas podem ser acessadas ou revisadas.
Para entender a mudança, é preciso separar duas coisas que costumam ser confundidas:
Antes, as duas coisas eram controladas por uma única opção, chamada "Atividade no Gemini". Desativá-la significava, ao mesmo tempo, não ter histórico e não contribuir para o treinamento. Agora, são duas configurações separadas. É possível manter o histórico para retomar conversas antigas sem permitir que elas sejam usadas no treinamento.
As novas opções aparecem na área de atividade do Gemini, à medida que a atualização chega a cada conta. Para revisar:
Quem já tinha a opção de atividade desativada encontrará as duas novas configurações desligadas por padrão. Quem tinha a opção ligada mantém o histórico ativo e pode escolher, separadamente, se as conversas serão usadas no treinamento.
Nenhuma configuração, porém, reduz o novo prazo de retenção. Mesmo com tudo desligado, as conversas ficam guardadas por cerca de dois meses.
Com a mudança, o Gemini passa a guardar as conversas temporárias por mais tempo que os principais concorrentes. A OpenAI afirma que pode manter as conversas temporárias do ChatGPT por até 30 dias. A Anthropic guarda as conversas anônimas do Claude por 30 dias, por padrão.
Nos três casos, as empresas podem reter dados por mais tempo por razões legais, de segurança ou para investigar violações de suas políticas.
A diferença importa para quem usa o modo temporário em assuntos sensíveis. A recomendação continua a mesma para qualquer assistente de IA: evite compartilhar dados pessoais, financeiros ou de saúde que você não gostaria de ver armazenados.
Por cerca de dois meses. Antes, o prazo era de 72 horas. A mudança vale também para conversas feitas com o histórico desativado.
Não, segundo o Google. Elas ficam armazenadas por mais tempo, mas não são usadas no treinamento dos modelos.
Não. As novas configurações controlam o histórico e o uso para treinamento, mas não reduzem o prazo de retenção.
O Google diz que a atualização chega ao aplicativo do Gemini em todos os países nas próximas semanas.
A OpenAI diz que pode guardar as conversas temporárias do ChatGPT por até 30 dias. A Anthropic guarda as conversas anônimas do Claude por 30 dias, por padrão.
Glossário
Gemini
Assistente de inteligência artificial do Google, disponível em aplicativo e no navegador. Concorre com o ChatGPT, da OpenAI, e o Claude, da Anthropic.