O modo temporário foi criado para as perguntas que ninguém quer deixar registradas. Uma dúvida sobre um exame médico, uma simulação de demissão, um rascunho de mensagem difícil.

Quem abria uma conversa temporária no Gemini, o assistente de inteligência artificial do Google, contava que ela sumiria em pouco tempo. Até a semana passada, esse prazo era de 72 horas.

Agora, o Google vai guardar essas conversas por cerca de dois meses. A mudança vale também para as conversas feitas com o histórico desativado e chega ao aplicativo do Gemini em todos os países nas próximas semanas, segundo a empresa.

Ao mesmo tempo, o Google separou duas configurações que até então funcionavam juntas: o histórico das conversas e o uso delas para treinar seus modelos de IA. Na prática, o usuário ganha mais controle sobre o treinamento, mas perde a garantia de que uma conversa temporária desaparece rapidamente.

O que muda no Gemini?

Até agora, as conversas temporárias e as feitas com o histórico desativado ficavam armazenadas por 72 horas, de acordo com a página de privacidade do Gemini. Com a mudança, ficam guardadas por cerca de dois meses, um prazo aproximadamente 20 vezes maior.

O Google afirma que as conversas temporárias continuam fora do treinamento dos modelos de IA. Elas apenas ficam armazenadas por mais tempo nos servidores da empresa.

Por que o Google mudou a regra?

Segundo a empresa, a retenção maior serve para melhorar a segurança à medida que os sistemas de IA ficam mais capazes.

Em comunicado, o Google disse que guarda as conversas por mais tempo para responder aos usuários, processar feedback e proteger seus serviços e usuários. A página de privacidade atualizada também cita possíveis falhas nos sistemas como motivo.

A empresa não explicou o que motivou a mudança agora nem se ela altera a forma como as conversas podem ser acessadas ou revisadas.

Guardar a conversa é diferente de usar para treinar a IA

Para entender a mudança, é preciso separar duas coisas que costumam ser confundidas:

Guardar a conversa: o texto fica armazenado nos servidores do Google por um período, mesmo que não apareça no seu histórico.

o texto fica armazenado nos servidores do Google por um período, mesmo que não apareça no seu histórico. Usar a conversa para treinar a IA: o conteúdo passa a ser usado para melhorar os modelos do Google.

Antes, as duas coisas eram controladas por uma única opção, chamada "Atividade no Gemini". Desativá-la significava, ao mesmo tempo, não ter histórico e não contribuir para o treinamento. Agora, são duas configurações separadas. É possível manter o histórico para retomar conversas antigas sem permitir que elas sejam usadas no treinamento.

Como ajustar as configurações

As novas opções aparecem na área de atividade do Gemini, à medida que a atualização chega a cada conta. Para revisar:

Abra o Gemini no aplicativo ou no navegador. Acesse o menu e entre na área de atividade. Confira as duas opções separadas: uma para o histórico das conversas e outra para o uso no treinamento dos modelos. Desative o uso para treinamento se não quiser que suas conversas sejam usadas para melhorar a IA.

Quem já tinha a opção de atividade desativada encontrará as duas novas configurações desligadas por padrão. Quem tinha a opção ligada mantém o histórico ativo e pode escolher, separadamente, se as conversas serão usadas no treinamento.

Nenhuma configuração, porém, reduz o novo prazo de retenção. Mesmo com tudo desligado, as conversas ficam guardadas por cerca de dois meses.

Como o Gemini se compara ao ChatGPT e ao Claude

Com a mudança, o Gemini passa a guardar as conversas temporárias por mais tempo que os principais concorrentes. A OpenAI afirma que pode manter as conversas temporárias do ChatGPT por até 30 dias. A Anthropic guarda as conversas anônimas do Claude por 30 dias, por padrão.

Nos três casos, as empresas podem reter dados por mais tempo por razões legais, de segurança ou para investigar violações de suas políticas.

A diferença importa para quem usa o modo temporário em assuntos sensíveis. A recomendação continua a mesma para qualquer assistente de IA: evite compartilhar dados pessoais, financeiros ou de saúde que você não gostaria de ver armazenados.