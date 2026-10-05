Quem é Léo Salles, campeão do 'MasterChef Confeitaria' que volta ao programa?

Léo Salles está de volta ao "MasterChef". Depois de conquistar o título da segunda temporada do "MasterChef Confeitaria", em 2025, o confeiteiro retorna à franquia para disputar uma competição com foco na cozinha profissional e mostrar que seu repertório vai além das sobremesas.

Quem é Léo Salles?

Carioca e com 31 anos, Léo Salles tem cerca de 12 anos de trajetória na gastronomia e passou quase uma década dedicado à confeitaria. Antes de se especializar na área, ele fez um curso de cozinheiro no Senac e trabalhou em restaurantes.

Essa experiência incluiu preparos de carnes, aves, peixes, molhos e diferentes tipos de temperos. A passagem pela cozinha quente será um dos elementos que Léo pretende explorar na nova competição.

A vitória no MasterChef Confeitaria

Salles venceu a segunda temporada do "MasterChef Confeitaria" em novembro de 2025. Na final, ele enfrentou Ramiro Bertassin em uma disputa que exigiu a preparação de três sobremesas autorais.

A decisão teve técnicas como viennoiserie, cúpula transparente e decoração de chocolate com movimento. Os pratos foram avaliados por Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, com participação especial do chef confeiteiro Antonio Bachour na primeira etapa.

Léo levou o troféu e uma premiação de R$ 300 mil. O valor foi formado por R$ 50 mil do iFood, R$ 100 mil do Asaas e R$ 150 mil oferecidos pelo próprio "MasterChef Brasil".

O que Léo fez depois da vitória?

Após vencer o reality, Léo passou a receber maior atenção do público. Em entrevista à Band, contou que passou a ser reconhecido nas ruas e recebeu pedidos de fotos e elogios de fãs. "Felizmente todo mundo diz que torceu por mim, então eu amo isso!"

O prêmio também abriu possibilidades para novos projetos. Na época, o confeiteiro afirmou que imaginava investir futuramente em uma confeitaria com conceito próximo ao de um café, com doces expostos em vitrine. "Acho que teria uma confeitaria, bem pensada e elaborada antes de existir", contou o confeiteiro à Band.

Por que Léo Salles voltou ao MasterChef?

Segundo Léo, o motivo para seu retorno à cozinha mais famosa do país é simples: ele quer mostrar outra área de sua formação gastronômica. "Eu ganhei o MasterChef Confeitaria. O MasterChef Profissionais é de uma outra vertente, do outro lado da gastronomia. Tem o lado do açúcar e o lado do sal", explicou à Band.

A mudança também altera a pressão sobre o participante. Ele chega como campeão de uma edição da franquia, mas terá de ser avaliado em um campo diferente daquele em que conquistou o título.

Léo resume a relação entre as duas áreas com uma frase que representa sua estratégia para a competição: "Todo confeiteiro pode ser um bom cozinheiro, mas nem todo cozinheiro pode ser um bom confeiteiro."

Quem vai participar do 'Masterchef Profissionais'?

A nova temporada do "MasterChef Profissionais" reúne 18 participantes. O elenco combina nove nomes que já passaram pela franquia com nove cozinheiros que chegam ao reality pela primeira vez.

Além de Léo Salles, entre os veteranos estão Marcelo Verde, Irina Cordeiro, Lubyanka Baltar, Willian Peters, Léo Santos, Hugo Merchan, Fernanda Oliveira e Helena Furtado.

Além dos veteranos, a sexta temporada também conta com novos nomes na cozinha do "MasterChef Profissionais". Entre os participantes que chegam pela primeira vez ao reality estão Daniela Rosa, Gabi Carregosa, Ieda de Matos, João Vieira, Kenzo Shintome, Marcelo Zaidan, Mari Marzola, Miguel Fernandez, Pascal Valero e Vinicius Cavalcante.

Quem são os jurados?

Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo continuam no comando do "MasterChef Profissionais". O trio será responsável por avaliar os pratos e acompanhar a evolução dos 18 competidores ao longo da temporada.

A sexta temporada estreia em 6 de outubro, às 22h30, na Band. Os episódios também serão disponibilizados pelo canal oficial do "MasterChef Brasil" no YouTube e pela HBO Max.