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Que horas começa o MasterChef Profissionais hoje? Veja o horário da estreia

Programa volta à Band nesta terça-feira, 6, após três anos, com 18 competidores; estreia terá prova de serviço para 100 convidados

Masterchef Profissionais 2026: estreia terá prova de serviço para 100 convidados (Band/Divulgação)

Masterchef Profissionais 2026: estreia terá prova de serviço para 100 convidados (Band/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 12h54.

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O MasterChef Profissionais 2026 estreia nesta terça-feira, 6, às 22h30, na Band. Após três anos fora do ar, a competição retorna com 18 cozinheiros: nove ex-participantes da franquia e nove estreantes.

O primeiro episódio terá uma prova de serviço para 100 convidados e um desafio de confeitaria que determinará a primeira eliminação da temporada.

Que horas começa o MasterChef Profissionais hoje?

A estreia do MasterChef Profissionais começa às 22h30 na TV aberta, pela Band. O público também poderá acompanhar a transmissão simultânea e gratuita pelo site da Band e pelo aplicativo Bandplay.

Como será a primeira prova?

Depois das apresentações, os competidores terão de reproduzir dois menus criados pelo júri para o desafio. Divididos em equipes, eles deverão servir 100 pessoas acostumadas a frequentar os melhores estabelecimentos.

Os cozinheiros com o pior desempenho seguirão para a etapa de eliminação. A tarefa será preparar uma torre de éclairs e religieuse, doce clássico francês.

Além de técnica, apresentação e sabor, a estrutura precisará permanecer de pé para a degustação. O autor do pior trabalho deixará a competição.

Quem disputa a nova temporada?

O grupo de veteranos reúne Fernanda Oliveira, Helena Furtado, Hugo Merchan, Irina Cordeiro, Léo Salles, Léo Santos, Lubyanka Baltar, Marcelo Zaidan e Willian Peters.

Os estreantes são Daniela Rosa, Gabriela Carregosa, Mariana Marzola, Ieda de Matos, Miguel Fernandez, João Vieira, Kenzo Shintome, Vinicius Cavalcante e Pascal Valero.

Qual é o prêmio do vencedor?

O campeão receberá R$ 300 mil e o troféu da competição. O pacote de prêmios também inclui uma viagem gastronômica à Itália oferecida pela Nomad, um vale-compras de R$ 30 mil da Havan, um forno combinado profissional da Unox e um conjunto de panelas e utensílios profissionais da Le Creuset.

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