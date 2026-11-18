Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping se cumprimentaram nesta quarta-feira, 18, antes da reunião trilateral marcada para quinta-feira, 19, na China. (Iori Sagisawa / POOL / AFP)
Repórter
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10h16.
Três líderes mundiais - Trump, Putin e Xi Jinping - se reuniram na China em um encontro histórico. O primeiro encontro trilateral entre os presidentes dos EUA, Rússia e China abordou temas como estabilidade nas relações internacionais, guerra na Ucrânia, desarmamento nuclear e conflitos no Irã. A reunião gerou expectativas e preocupações sobre o futuro das relações entre as grandes potências.
Os presidentes Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping se cumprimentaram nesta quarta-feira, 18, antes da reunião prevista para acontecer na quinta-feira, 19. O encontro trilateral será o primeiro da história entre os três líderes e terá como um dos principais temas a estabilidade das relações entre as grandes potências.
Pequim afirmou que os líderes devem realizar "trocas de opiniões aprofundadas sobre a salvaguarda da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências".
O encontro também despertou preocupações sobre a possibilidade de os três países discutirem o futuro da Ucrânia sem a participação de Kiev ou de governos europeus.
Washington havia indicado que uma discussão sobre a guerra na Ucrânia era pouco provável, mas Trump afirmou que o conflito será abordado.
Outro assunto previsto é o desarmamento nuclear, após o fim, em fevereiro, de um tratado bilateral entre Estados Unidos e Rússia sobre armas atômicas. A China tem defendido que Washington e Moscou reduzam seus arsenais.
Segundo o governo americano, os presidentes também devem tratar da guerra no Irã.
Antes do encontro, Putin afirmou a empresários reunidos na APEC que a reunião com Xi e Trump será "muito útil".
"No momento em que os riscos político-militares aumentam, o que é desesperadamente necessário é unidade em vez de divisão (...) e diálogo em vez de ultimatos", declarou o presidente russo.