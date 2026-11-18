Os presidentes Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping se cumprimentaram nesta quarta-feira, 18, antes da reunião prevista para acontecer na quinta-feira, 19. O encontro trilateral será o primeiro da história entre os três líderes e terá como um dos principais temas a estabilidade das relações entre as grandes potências.

Pequim afirmou que os líderes devem realizar "trocas de opiniões aprofundadas sobre a salvaguarda da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências".

O encontro também despertou preocupações sobre a possibilidade de os três países discutirem o futuro da Ucrânia sem a participação de Kiev ou de governos europeus.

Washington havia indicado que uma discussão sobre a guerra na Ucrânia era pouco provável, mas Trump afirmou que o conflito será abordado.

Outro assunto previsto é o desarmamento nuclear, após o fim, em fevereiro, de um tratado bilateral entre Estados Unidos e Rússia sobre armas atômicas. A China tem defendido que Washington e Moscou reduzam seus arsenais.

Segundo o governo americano, os presidentes também devem tratar da guerra no Irã.

Antes do encontro, Putin afirmou a empresários reunidos na APEC que a reunião com Xi e Trump será "muito útil".

"No momento em que os riscos político-militares aumentam, o que é desesperadamente necessário é unidade em vez de divisão (...) e diálogo em vez de ultimatos", declarou o presidente russo.