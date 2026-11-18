O bitcoin opera em queda nesta quarta-feira, 18, e agora se sustenta por um fio nos US$ 64 mil. A criptomoeda tem caído consistentemente desde outubro, quando chegou a bater os US$ 87 mil.

Apesar disso, uma das preocupações dos investidores não se concretizou e a fabricante de chips Nvidia reportou um resultado forte no terceiro trimestre. A empresa lucrou US$ 65,3 bilhões com receita de US$ 115,8 bilhões, números que vieram acima do que o mercado esperava.

Com isso, o temor de estouro de uma possível "bolha" no setor de inteligência artificial fica menor, embora continue no horizonte. Ao mesmo tempo, a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) da Anthropic, prevista para quinta-feira, continua sugando capital de outros ativos.

Por outro lado, Caio Villa, Líder de Produto e Relacionamento da corretora Brasil Bitcoin, afirma que uma estreia forte da empresa nas bolsas de valores norte-americanas reforçaria a confiança no ciclo de IA, que vem sendo o motor do apetite por risco. "Para o bitcoin, o cenário ideal é uma ata do Fed sem surpresas à tarde e um IPO bem recebido à noite", avalia Villa.

Às 11h07 (horário de Brasília) o bitcoin caía 1,5% em um período de 24 horas, cotado a US$ 64.009.

ETFs voltam a ter dia negativo

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 239,9 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA.

O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 209,5 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 29,1 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas se manteve nos 13 pontos, continuando na zona que indica "medo extremo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok