Campeã do MasterChef 2026 revela plano para prêmio: ‘Eu até já comprei um terreno’

Carla e Jéssica: participantes foram as finalistas do MasterChef Brasil 2026 (Band/Divulgação)
Repórter
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10h38.
A campeã do MasterChef Brasil 2026 já tem planos para os R$ 300 mil conquistados no programa: investir em seu futuro restaurante. Em entrevista ao site da Band, Jéssica Cechella revelou que deu o primeiro passo para tirar o projeto do papel.
“Eu até já comprei um terreno”, contou a bombeira militar de Criciúma, em Santa Catarina. A ideia, porém, ainda será desenvolvida. “Vamos amadurecer essa ideia.”
Jéssica superou a médica Carla Araújo na final da 13ª temporada, exibida na terça-feira, 29, com um menu autoral inspirado nos sabores do litoral catarinense.
“Ganhar o MasterChef é a coisa mais insana que aconteceu na minha vida nos últimos tempos”, comemorou. “É o maior orgulho que eu tenho na minha vida. Eu me propus a fazer esse desafio e agora finalizar assim, com chave de ouro, está sendo incrível.”
Além de investir no restaurante, Jéssica quer aproveitar o curso de gastronomia na Le Cordon Bleu, que considera sua principal conquista na competição. “O que eu realmente vim buscar é essa bolsa de estudos”, afirmou.
A aproximação com a gastronomia não significa uma saída imediata da carreira de bombeira. Por enquanto, ela pretende manter o vínculo com a corporação, mas está aberta a mudar de caminho conforme surgirem oportunidades.
“Nada é permanente. Se as coisas tomarem um rumo diferente e eu precisar largar a corporação, eu estou aberta a novas experiências”, disse.
Carla e Jéssica tiveram de preparar um menu autoral com entrada, prato principal e sobremesa para Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. A decisão contou com a presença de familiares e ex-participantes da edição.
Enquanto Carla apostou nos sabores do Nordeste, Jéssica apresentou criações com frutos do mar e referências à cozinha do litoral catarinense. A sobremesa também incorporou ingredientes que ela conheceu durante o programa.
“Eu consegui contar a minha história. O que eu queria mostrar ali foi esse crescimento que eu tive na competição, tanto que a minha sobremesa foi com ingredientes que eu conheci no MasterChef”, explicou.
Os dois menus receberam elogios dos jurados. Segundo Jacquin, a vitória foi definida por uma diferença pequena.
“Ela ganhou por muito, muito pouco, porque a diferença é mínima”, afirmou o chef francês.
Para Jéssica, reencontrar a família foi outro destaque da final. “Para mim foi demais eles estarem ali ao meu lado. Eu estava há tanto tempo sem vê-los, então foi muito emocionante.”
Além do troféu e dos R$ 300 mil, a campeã receberá uma imersão gastronômica em Lisboa, um vale-compra de R$ 30 mil e um curso na Le Cordon Bleu.