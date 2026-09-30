Campeã do MasterChef 2026 revela plano para prêmio: ‘Eu até já comprei um terreno’

A campeã do MasterChef Brasil 2026 já tem planos para os R$ 300 mil conquistados no programa: investir em seu futuro restaurante. Em entrevista ao site da Band, Jéssica Cechella revelou que deu o primeiro passo para tirar o projeto do papel.

“Eu até já comprei um terreno”, contou a bombeira militar de Criciúma, em Santa Catarina. A ideia, porém, ainda será desenvolvida. “Vamos amadurecer essa ideia.”

Jéssica superou a médica Carla Araújo na final da 13ª temporada, exibida na terça-feira, 29, com um menu autoral inspirado nos sabores do litoral catarinense.

“Ganhar o MasterChef é a coisa mais insana que aconteceu na minha vida nos últimos tempos”, comemorou. “É o maior orgulho que eu tenho na minha vida. Eu me propus a fazer esse desafio e agora finalizar assim, com chave de ouro, está sendo incrível.”

O que a campeã quer fazer após o programa?

Além de investir no restaurante, Jéssica quer aproveitar o curso de gastronomia na Le Cordon Bleu, que considera sua principal conquista na competição. “O que eu realmente vim buscar é essa bolsa de estudos”, afirmou.

A aproximação com a gastronomia não significa uma saída imediata da carreira de bombeira. Por enquanto, ela pretende manter o vínculo com a corporação, mas está aberta a mudar de caminho conforme surgirem oportunidades.

“Nada é permanente. Se as coisas tomarem um rumo diferente e eu precisar largar a corporação, eu estou aberta a novas experiências”, disse.

Como foi a final do MasterChef Brasil 2026?

Carla e Jéssica tiveram de preparar um menu autoral com entrada, prato principal e sobremesa para Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. A decisão contou com a presença de familiares e ex-participantes da edição.

Enquanto Carla apostou nos sabores do Nordeste, Jéssica apresentou criações com frutos do mar e referências à cozinha do litoral catarinense. A sobremesa também incorporou ingredientes que ela conheceu durante o programa.

“Eu consegui contar a minha história. O que eu queria mostrar ali foi esse crescimento que eu tive na competição, tanto que a minha sobremesa foi com ingredientes que eu conheci no MasterChef”, explicou.

Os dois menus receberam elogios dos jurados. Segundo Jacquin, a vitória foi definida por uma diferença pequena.

“Ela ganhou por muito, muito pouco, porque a diferença é mínima”, afirmou o chef francês.

Para Jéssica, reencontrar a família foi outro destaque da final. “Para mim foi demais eles estarem ali ao meu lado. Eu estava há tanto tempo sem vê-los, então foi muito emocionante.”

Qual é o prêmio do MasterChef Brasil 2026?

Além do troféu e dos R$ 300 mil, a campeã receberá uma imersão gastronômica em Lisboa, um vale-compra de R$ 30 mil e um curso na Le Cordon Bleu.