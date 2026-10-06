'MasterChef Profissionais': veja quem saiu do amador e voltou como chef

A sexta temporada de "MasterChef Profissionais" estreia nesta terça-feira, 6, às 22h30, na Band, com uma formação diferente das edições anteriores. Dos 18 competidores, nove já passaram pelo reality em outras temporadas. Entre eles, quatro começaram na versão amadora e agora retornam como profissionais da gastronomia.

A mudança representa uma nova etapa na trajetória de Fernanda Oliveira, Helena Furtado, Hugo Merchan e Léo Santos. Eles participaram do "MasterChef Brasil" como cozinheiros amadores e, anos depois, construíram experiências profissionais na área.

Confira quem são:

Fernanda Oliveira

Fernanda foi vice-campeã da 9ª temporada do "MasterChef Brasil", exibida em 2022. Conhecida pelo apelido de Loba durante sua participação, ela avançou até a final da competição.

Atualmente, Fernanda trabalha como chef do Pepita PF, em São Paulo. O retorno ao programa acontece quatro anos depois de sua primeira participação, desta vez disputando diretamente com profissionais.

Helena Furtado

Helena Furtado participou da 8ª temporada do "MasterChef Brasil", em 2021. Depois da passagem pelo programa, seguiu carreira na gastronomia e atualmente chefia a cozinha do Pinga Boteco, em Barcelona, na Espanha.

A experiência internacional será parte do repertório levado pela cozinheira para a nova competição. Ela agora encara uma cozinha formada por profissionais que já atuam no mercado.

Hugo Merchan

Hugo Merchan foi vice-campeão da sexta temporada do "MasterChef Brasil", em 2018. Na época, ainda competia como amador e trabalhava como dentista.

Depois do reality, ele migrou para a gastronomia e para o setor de bares. Agora, retorna ao programa como cozinheiro profissional, com o objetivo de conquistar o título que ficou perto de alcançar na primeira passagem.

A nova edição ainda terá um reencontro particular: Hugo competirá ao lado de Irina Cordeiro, com quem manteve um relacionamento após a participação dos dois no universo do programa. Irina, porém, já havia disputado o "MasterChef Profissionais" anteriormente.

Léo Santos

Léo Santos participou da quarta temporada do "MasterChef Brasil", em 2017, e terminou a competição na quinta colocação.

Depois da experiência no programa, ele construiu carreira como chef confeiteiro e consultor. O retorno marca justamente essa transformação: o cozinheiro que entrou no reality como amador agora disputa uma temporada voltada a profissionais.

Léo Salles também muda de categoria

Outro veterano chega ao "MasterChef Profissionais" depois de disputar uma categoria diferente da competição.

Léo Salles venceu o "MasterChef Confeitaria" em 2025. Agora, o chef confeiteiro e consultor amplia o desafio e passa a disputar provas que envolvem diferentes áreas da gastronomia profissional.

A trajetória de Léo é diferente da dos quatro ex-amadores. Ele já chega ao novo programa com um título do reality no currículo, conquistado justamente em uma competição dedicada à confeitaria.

Quem já era profissional e está de volta?

A temporada também reúne quatro participantes que já haviam disputado a versão profissional do programa: Irina Cordeiro, Lubyanka Baltar, Marcelo Zaidan e Will Peters.

Irina terminou a segunda temporada do "MasterChef Profissionais" na terceira colocação. Atualmente, é proprietária do Cuscuz da Irina e do Irina Beira de Praia.

Lubyanka Baltar também participou da segunda temporada profissional e hoje atua como chef executiva do Esperanto Boteco, em João Pessoa.

Marcelo Zaidan foi vice-campeão da primeira temporada do "MasterChef Profissionais". Depois da competição, seguiu carreira em cozinhas de alta gastronomia no Brasil e no exterior e atualmente trabalha como chef de operações.

Will Peters, por sua vez, terminou como vice-campeão da edição profissional de 2018. Desde então, passou por restaurantes e também desenvolveu trabalhos ligados a aulas e consultorias gastronômicas.

Quem são os estreantes?

Além dos nove veteranos, a sexta temporada terá nove profissionais que nunca haviam participado do reality: Daniela Rosa, Gabi Carregosa, Ieda de Matos, João Vieira, Kenzo Shintome, Mari Marzola, Miguel Fernandez, Pascal Valero e Vinicius Cavalcante.

Com isso, a edição coloca frente a frente profissionais que estão chegando pela primeira vez à cozinha do programa e veteranos que já conhecem a dinâmica das provas.