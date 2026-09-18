Band reúne ex-participantes em nova temporada de 'MasterChef Profissionais'; veja a lista

'MasterChef Profissionais': participantes de temporadas anteriores voltam ao programa para enfrentar novos desafios gastronômicos (Divulgação / Band TV)
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Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15h06.
A Band prepara o retorno do "MasterChef Profissionais" com uma formação que combina rostos conhecidos pelo público e novos competidores. A emissora anunciou nesta sexta-feira, 18, os nove ex-participantes que vão disputar a sexta edição do reality culinário.
O elenco reúne cozinheiros que já passaram por diferentes versões do programa e agora terão a oportunidade de voltar à cozinha em busca do título. A temporada terá 18 competidores ao todo, sendo nove ex-participantes e nove chefs anônimos.
Entre os nomes confirmados pela Band, estão profissionais que chegaram às fases decisivas de edições anteriores e outros que participaram de diferentes formatos da franquia.
A nova temporada será exibida pela Band a partir de 6 de outubro, sempre às 22h30. O programa marca o retorno da versão profissional após um intervalo de três anos.
A competição será conduzida pelo trio de jurados formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. A nova edição também chega após a saída de Ana Paula Padrão da apresentação do reality.