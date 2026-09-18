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Band reúne ex-participantes em nova temporada de 'MasterChef Profissionais'; veja a lista

Participantes de temporadas anteriores voltam ao programa para enfrentar novos desafios gastronômicos

'MasterChef Profissionais': participantes de temporadas anteriores voltam ao programa para enfrentar novos desafios gastronômicos (Divulgação / Band TV)

'MasterChef Profissionais': participantes de temporadas anteriores voltam ao programa para enfrentar novos desafios gastronômicos (Divulgação / Band TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15h06.

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A Band prepara o retorno do "MasterChef Profissionais" com uma formação que combina rostos conhecidos pelo público e novos competidores. A emissora anunciou nesta sexta-feira, 18, os nove ex-participantes que vão disputar a sexta edição do reality culinário.

O elenco reúne cozinheiros que já passaram por diferentes versões do programa e agora terão a oportunidade de voltar à cozinha em busca do título. A temporada terá 18 competidores ao todo, sendo nove ex-participantes e nove chefs anônimos.

Conheça os ex-participantes anunciados

Entre os nomes confirmados pela Band, estão profissionais que chegaram às fases decisivas de edições anteriores e outros que participaram de diferentes formatos da franquia.

  • Marcelo Verde — vice-campeão da 1ª temporada do MasterChef Profissionais, em 2016;
  • Irina Cordeiro — terceira colocada da 2ª temporada do MasterChef Profissionais, em 2017;
  • Lubyanka Baltar — quinta colocada da 2ª temporada do MasterChef Profissionais;
  • Willian Peters — vice-campeão da 3ª temporada do MasterChef Profissionais;
  • Fernanda Oliveira — vice-campeã da 9ª temporada do MasterChef Brasil;
  • Hugo Merchan — vice-campeão da 5ª temporada do MasterChef Brasil;
  • Léo Santos — participante da 4ª temporada do MasterChef Brasil;
  • Léo Salles — vencedor da 2ª temporada do MasterChef Confeitaria;
  • Helena Furtado — participante da 8ª temporada do MasterChef Brasil.

Quando estreia o 'MasterChef Profissionais'?

A nova temporada será exibida pela Band a partir de 6 de outubro, sempre às 22h30. O programa marca o retorno da versão profissional após um intervalo de três anos.

A competição será conduzida pelo trio de jurados formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. A nova edição também chega após a saída de Ana Paula Padrão da apresentação do reality.

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