O fundador da Amazon, Jeff Bezos, afirmou na terça-feira, 17, que participou "muito ativamente" da escolha de Robert Pattinson como o novo James Bond. O empresário revelou que a equipe responsável pela seleção tinha dúvidas sobre o ator britânico, mas mudou de opinião após os testes para o papel.

A declaração foi feita durante a conferência de tecnologia Semafor, na Califórnia, um dia depois de a Amazon MGM Studios confirmar Pattinson, de 40 anos, como o sucessor de Daniel Craig na franquia 007.

"Havia algo especial sobre Rob Pattinson e suas atuações", afirmou Bezos. O empresário explicou que a fama do ator chegou a ser vista como um obstáculo durante o processo de seleção. "Inicialmente, eu diria que nós tínhamos um leve viés contra ele, apenas porque ele já é muito famoso", disse.

A avaliação mudou quando Pattinson participou dos testes para interpretar o agente secreto. "Mas nos testes, ficou tão óbvio: 'ele é o James Bond'", completou Bezos.

Como Robert Pattinson foi escolhido para interpretar James Bond?

A confirmação de Pattinson ocorreu na segunda-feira, 16, por meio das redes sociais oficiais da franquia. Antes do anúncio, as publicações anteriores dos perfis foram apagadas e substituídas pela mensagem "Identity confirmed" ("Identidade confirmada", em tradução livre).

O britânico será o sétimo ator a interpretar James Bond na franquia oficial de filmes. Ele foi escolhido após um processo que também incluiu nomes como Josh O'Connor, Callum Turner, Jack Lowden e Nicholas Hoult.

A escolha marca uma nova fase para a franquia, agora sob o controle criativo da Amazon MGM Studios.

A Amazon comprou o estúdio MGM em 2022, mas somente em 2025 chegou a um acordo com os produtores Barbara Broccoli e Michael Wilson para assumir o controle criativo dos filmes de James Bond.

A família Broccoli mantinha o comando da franquia desde seu início no cinema, com "007 Contra o Satânico Dr. No", lançado em 1962 e estrelado por Sean Connery.

Quando estreia o primeiro James Bond com Robert Pattinson?

Pattinson protagonizará o 26º filme oficial de James Bond, que ainda não tem título nem data de estreia anunciados.

A direção será de Denis Villeneuve, responsável pelos filmes de "Duna". O roteiro ficará a cargo de Steven Knight, criador de "Peaky Blinders", enquanto Amy Pascal e David Heyman serão os produtores.

O longa será o primeiro da franquia desenvolvido sob o comando criativo da Amazon MGM.

Quem é Robert Pattinson, o novo James Bond?

Robert Pattinson começou a ganhar projeção internacional ao interpretar Cedric Diggory em "Harry Potter e o Cálice de Fogo", lançado em 2005.

O reconhecimento mundial veio com o papel de Edward Cullen na saga "Crepúsculo", que o transformou em um dos atores mais conhecidos de sua geração.

Depois da franquia de vampiros, o britânico participou de produções como "Cosmópolis" e "O Farol", além de assumir o papel de Bruce Wayne em "Batman", de 2022.

Como James Bond, Pattinson substituirá Daniel Craig, que interpretou o agente secreto em cinco filmes, de "007 - Cassino Royale", em 2006, a "007 - Sem Tempo para Morrer", em 2021.

Antes de Craig, o personagem criado pelo escritor Ian Fleming foi interpretado oficialmente por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan.

Perguntas frequentes

Quem é o novo James Bond? Robert Pattinson foi confirmado como o novo intérprete de James Bond em 16 de novembro de 2026. O ator britânico substituirá Daniel Craig no papel.

Jeff Bezos participou da escolha de Robert Pattinson? Sim. O fundador da Amazon afirmou que participou "muito ativamente" do processo de seleção e que os testes de Pattinson foram decisivos para sua escolha.

Quando estreia o novo filme de James Bond? O 26º filme oficial de James Bond ainda não tem título nem data de estreia anunciados. A produção terá direção de Denis Villeneuve e roteiro de Steven Knight.