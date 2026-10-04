Como são as gravações do 'MasterChef'? Conheça os bastidores

Na televisão, tudo parece acontecer no ritmo de uma receita: os ingredientes chegam, as panelas vão ao fogo e, em poucos minutos, pratos elaborados ganham vida diante das câmeras. No "MasterChef Brasil", porém, existe um universo inteiro acontecendo por trás das bancadas que o público vê.

Entre aromas, sabores, tensão e muita preparação, cada episódio começa muito antes de os chefs provarem os pratos. Das cozinhas montadas especialmente para as provas à movimentação de uma grande equipe, as gravações revelam uma rotina que transforma horas de trabalho em alguns minutos de televisão.

A própria Band já mostrou em vídeo parte dessa rotina nos bastidores do programa, em uma reportagem de 2022:

Quanto tempo dura uma gravação do MasterChef?

Apesar de os episódios exibidos na televisão terem uma duração bem menor, a gravação de um capítulo pode ocupar praticamente um dia inteiro.

Segundo a Band, um episódio leva, em média, de oito a nove horas para ser gravado. O tempo varia de acordo com a complexidade das provas e pode aumentar quando surgem imprevistos durante a produção.

As próprias provas também têm durações diferentes. Algumas podem ter uma hora, enquanto outras chegam a duas horas, dependendo do desafio proposto aos participantes.

O que acontece antes das câmeras começarem?

O trabalho começa muito antes de os cozinheiros entrarem no estúdio. Cada temporada passa por uma etapa de pré-produção, que envolve a seleção dos participantes, o planejamento das provas e a preparação de tudo o que será utilizado nas gravações.

A estrutura também exige uma equipe numerosa. Em 2026, a diretora Marisa Mestiço revelou, ao site da Band, que cerca de 150 profissionais trabalham diretamente no estúdio, distribuídos em diferentes áreas da produção.

Isso inclui profissionais responsáveis pela captação das imagens e também pela estrutura gastronômica das bancadas.

As provas são gravadas antes da exibição

O público acompanha cada episódio como se estivesse vendo a competição avançar semana após semana. Nos bastidores, porém, a produção trabalha com antecedência.

Em maio de 2026, durante a coletiva de imprensa antes da estreia da 13ª edição do programa, Marisa Mestiço contou que a equipe já estava gravando o décimo episódio da temporada enquanto o programa ainda estava no início de sua exibição. A estratégia permite que os capítulos sejam gravados e editados antes de chegarem à televisão.

Depois das gravações, começa outra etapa importante: a edição. É nesse momento que as horas de material captado são analisadas e condensadas para construir o episódio exibido pela Band.

E quando a prova acontece fora do estúdio?

As gravações ficam ainda mais complexas quando o "MasterChef" deixa sua cozinha tradicional para realizar provas externas.

Em uma gravação feita em Ilhabela, no litoral de São Paulo, para a 8ª edição do "MasterChef", em 2021, cerca de 112 pessoas participaram da operação. A produção revelou que mobilizou três hotéis, dez vans e caminhões carregados de equipamentos. Foi necessário levar até energia elétrica e água potável para a praia.

Já em outra prova externa, realizada em Juiz de Fora, Minas Gerais, para o "MasterChef Profissionais" de 2023, a equipe precisou montar uma cozinha em uma indústria. O trabalho envolveu profissionais que viajaram de São Paulo e equipes locais, além de toda a estrutura necessária para preparar e servir centenas de pratos.

Ou seja, na televisão, tudo isso aparece condensado em poucos minutos. Nos bastidores, porém, cada episódio envolve horas de trabalho de uma equipe que começa a preparar a atração muito antes de os participantes começarem a cozinhar.

Quando começa ‘MasterChef Profissionais’?

A cozinha mais famosa do país volta a receber competidores a partir da próxima terça-feira, 6 de outubro, com a estreia de "MasterChef Profissionais". Desta vez, a temporada reúne chefs profissionais e ex-participantes do reality, que retornam à competição em busca de uma nova chance de conquistar o título.

Confira quem são os veteranos da nova edição: