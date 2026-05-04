Quem criou o Met Gala? Spoiler: não foi Anna Wintour

O Met Gala 2026 acontece na noite desta segunda-feira, 4, em Nova York, mantendo a tradição de ser realizado na primeira segunda-feira de maio. Hoje, é um dos eventos mais aguardados do calendário cultural, mas sua origem passa longe do glamour atual.

Apesar de ser o rosto mais associado ao evento, Anna Wintour, diretora global de conteúdo da Condé Nast e diretora editorial global da Vogue, não foi a criadora do Met Gala.

A iniciativa surgiu em 1948, idealizada pela profissional de relações públicas de moda Eleanor Lambert.

Na época, o evento era um jantar beneficente organizado para arrecadar recursos ao então recém-criado Costume Institute, ligado ao Metropolitan Museum of Art. A primeira edição foi realizada no hotel Waldorf Astoria, sem tapete vermelho, celebridades ou grande exposição midiática.

Com o passar das décadas, o evento foi ganhando escala. Nos anos 1970, Diana Vreeland, ex-editora da Vogue, ajudou a transformar o jantar em uma experiência mais elaborada, introduzindo exposições temáticas ligadas à moda.

A virada mais significativa veio em 1995, quando Anna Wintour assumiu a liderança da festa. Desde então, ela passou a definir a lista de convidados e consolidou o evento como uma vitrine global de moda, cultura e entretenimento.

Hoje, o Met Gala reúne celebridades, estilistas e figuras influentes de diferentes áreas, com produções alinhadas ao tema anual — em 2026, “Costume Art”.

O evento também se tornou uma das principais fontes de financiamento do Costume Institute, com ingressos que chegaram a cerca de US$ 75 mil por pessoa em edições recentes.

Quem foi Eleanor Lambert?

Eleanor Lambert foi uma das figuras mais influentes da história da moda nos Estados Unidos. Nascida em 1903, ela atuou como relações públicas e teve papel central na construção da imagem da moda americana como uma força relevante no cenário global.

Ao longo da carreira, Lambert trabalhou para promover designers locais em um momento em que a moda ainda era dominada pela Europa, especialmente por Paris. Sua atuação ajudou a dar visibilidade e identidade própria ao setor nos Estados Unidos.

Eleanor Lambert: profissional de relações públicas criou o MET Gala para arrecadar fundos para o museu (Getty Images/Bettmann )

Entre suas principais iniciativas, estão a criação da lista International Best Dressed e a fundação do Council of Fashion Designers of America (CFDA), voltado ao desenvolvimento de novos talentos americanos. Foi também a idealizadora do Met Gala, em 1948, como forma de arrecadar recursos para o Costume Institute.

Lambert morreu em 2003, aos 100 anos, deixando um legado duradouro na indústria. Seu trabalho é frequentemente associado à consolidação de Nova York como um dos principais centros da moda mundial.