Met Gala 2026: relembre os 5 looks mais caros da 'noite mais fashion do mundo'

O evento mais aguardado da moda está chegando: o Met Gala, conhecido como a "noite mais fashion do mundo", vai acontecer na próxima segunda-feira, 4, no Metropolitan Museum of Art de Nova York.

Cada ano, as maiores celebridades internacionais e os estilistas mais renomados se unem no evento beneficente promovido pela então editora da revista Vogue, Anna Wintour, para celebrar um conceito do mundo fashion. O tema deste ano é é “Fashion is Art” (“Moda é Arte”, em tradução livre), incentivando produções que tratem o corpo e as roupas como formas de expressão artística.

Conhecido por seu tapete vermelho repleto de looks extravagantes e luxuosos, o baile reúne obras-primas da alta-costura, muitas vezes avaliadas em milhões de dólares.

A seguir, destacamos os cinco looks mais caros e icônicos da história do Met Gala, que marcaram época pelo valor, criatividade e impacto cultural.

Kim Kardashian (2022)

O look mais caro da história do Met Gala foi o vestido original usado por Marilyn Monroe em 1962 para cantar “Happy Birthday, Mr. President” para John F. Kennedy. Criado por Jean Louis, o vestido de tule cor da pele, com mais de 6 mil cristais costurados à mão, foi avaliado em cerca de US$ 4,8 milhões.

Kim Kardashian usou a peça histórica por poucos minutos antes de trocar por uma réplica, gerando grande repercussão no mundo da moda e da conservação histórica.

Kim Kardashian no MET Gala de 2022: a socialite usou um vestido original de Marilyn Monroe (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Rihanna (2018)

Na edição com o tema “Corpos Celestiais: Moda e Imaginação Católica”, Rihanna brilhou com um vestido da Maison Margiela adornado por diamantes Cartier avaliados em mais de US$ 3 milhões.

O vestido de seda pura, bordado à mão, levou cerca de 900 horas para ser finalizado, refletindo o luxo e a dedicação artesanal do evento.

Rihanna: cantora fez moda em parceria com o grupo francês LVMH ( (Photo by Theo Wargo/Getty Images for Huffington Post)/Getty Images)

Rihanna (2015)

Em outra aparição memorável, Rihanna usou um vestido criado pela estilista chinesa Guo Pei, que levou dois anos para ser confeccionado e pesava cerca de 25 quilos.

O valor estimado da peça gira em torno de US$ 2 milhões, consolidando o look como um dos mais impressionantes da história do Met Gala.

Rihanna: canora no Met Gala de 2015

Zendaya (2019)

Inspirada em Cinderela para o tema “Camp: Notas sobre Moda”, Zendaya vestiu um modelo tecnológico criado por Tommy Hilfiger, com iluminação LED embutida e estrutura robótica.

O vestido custou cerca de US$ 1,5 milhão e envolveu meses de desenvolvimento, unindo inovação e alta-costura.

Zendaya: atriz no Met Gala de 2019

Beyoncé (2015)

Beyoncé surgiu com um vestido transparente coberto de cristais, assinado por Riccardo Tisci para Givenchy.

A peça moldava o corpo da cantora como uma segunda pele e era adornada com pedras preciosas, elevando seu valor para mais de US$ 1 milhão.