Met Gala: entenda o que faz do evento a noite mais importante da moda

Met Gala 2026: festa organizada por Anna Wintour abre a temporada mais aguardada da moda internacional (Theo Wargo/FilmMagic)
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Publicado em 1 de maio de 2026 às 05h48.
O Met Gala 2026 já tem data marcada e volta a transformar Nova York, nos Estados Unidos, no epicentro da moda mundial. Marcado para 4 de maio, o evento reúne celebridades, estilistas, empresários e nomes influentes da cultura pop no Museu Metropolitano de Arte, em Manhattan, para uma noite que mistura moda, arte, exclusividade e poder.
Apesar da fama de grande espetáculo fashion, o Met Gala não nasceu como um desfile de celebridades. Oficialmente chamado de Costume Institute Benefit, o evento é uma gala beneficente criada para arrecadar fundos para o Costume Institute, departamento do museu dedicado à preservação e estudo da história da moda. A tradição existe desde 1948 e, desde então, se consolidou como o principal evento de arrecadação da instituição.
O Met Gala acontece para financiar exposições, aquisições, publicações e toda a operação do Costume Institute ao longo do ano. É por isso que o evento existe. O glamour é parte da engrenagem, mas a função central é levantar milhões para manter a moda em posição de destaque dentro de uma das instituições culturais mais importantes do mundo. Em 2025, a gala arrecadou mais de US$ 31 milhões, reforçando seu peso financeiro e simbólico.
O evento também funciona como a abertura simbólica da principal exposição anual do instituto. Em 2026, o tema da mostra será “Costume Art”, com proposta de explorar a relação entre moda, corpo e arte a partir de roupas, pinturas, esculturas e outros objetos do acervo do museu. A exposição será aberta ao público poucos dias depois, em 10 de maio, e segue em cartaz até janeiro de 2027.
É dessa exposição que nasce o tema da noite e, consequentemente, o famoso dress code. Em 2026, a proposta é “Costume Art”, orientação que deve guiar os looks do tapete vermelho. A ideia é que os convidados interpretem a moda como forma de expressão artística.
A lista de convidados é restrita e a curadoria de nomes é tratada como parte essencial da narrativa do evento.
Entre os nomes que já circulam como presenças praticamente certas no Met Gala 2026, alguns rostos conhecidos do evento voltam a liderar as apostas. Segundo o Page Six, Kim Kardashian aparece mais uma vez entre as convidadas esperadas, reforçando seu posto como uma das figuras mais frequentes e comentadas do tapete vermelho. Julia Garner, Hailey Bieber, Alexa Chung, Gabrielle Unior e Rebecca Hall também devem marcar presença na festa luxuosa.
Já o The Sun apontou outros artistas como Jessie Buckley, vencedora do Oscar 2026, Zendaya e Lady Gaga. Entre os homens, o nome de Jimmy Butler também aparece entre os esperados para a edição deste ano.
A expectativa gira em torno do "comeback" de Beyoncé à festa, que será co-anfitriã ao lado de Anna Wintour e Nicole Kidman. A última aparição da cantora no evento foi em 2016, com o tema "Mao x máquina: a moda na era da tecnologia".
Veja como foi o Red Carpet do Met Gala 2025, um dos momentos mais importantes da noite:
O Brasil também terá espaço na exposição do Met Gala 2026. A estilista Renata Buzzo será a única brasileira presente em “Costume Art”, mostra do Costume Institute que inspira a edição deste ano do baile. Segundo o Metrópoles, a designer foi selecionada para integrar a exposição com uma de suas criações, tornando-se a única representante do país na curadoria da mostra.
A chegada dos convidados ao tapete vermelho começa por volta das 18h (horário de Brasília) e costuma se estender até cerca de 21h. Esse momento concentra a maior atenção do público, com produções elaboradas e aparições de grandes nomes.
A cobertura é feita principalmente por plataformas digitais, com destaque para a Vogue, que transmite o evento ao vivo em seus canais. No Brasil, portais e redes sociais acompanham em tempo real.