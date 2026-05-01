Met Gala: entenda o que faz do evento a noite mais importante da moda

O Met Gala 2026 já tem data marcada e volta a transformar Nova York, nos Estados Unidos, no epicentro da moda mundial. Marcado para 4 de maio, o evento reúne celebridades, estilistas, empresários e nomes influentes da cultura pop no Museu Metropolitano de Arte, em Manhattan, para uma noite que mistura moda, arte, exclusividade e poder.

Objetivo da gala é nobre

Apesar da fama de grande espetáculo fashion, o Met Gala não nasceu como um desfile de celebridades. Oficialmente chamado de Costume Institute Benefit, o evento é uma gala beneficente criada para arrecadar fundos para o Costume Institute, departamento do museu dedicado à preservação e estudo da história da moda. A tradição existe desde 1948 e, desde então, se consolidou como o principal evento de arrecadação da instituição.

O Met Gala acontece para financiar exposições, aquisições, publicações e toda a operação do Costume Institute ao longo do ano. É por isso que o evento existe. O glamour é parte da engrenagem, mas a função central é levantar milhões para manter a moda em posição de destaque dentro de uma das instituições culturais mais importantes do mundo. Em 2025, a gala arrecadou mais de US$ 31 milhões, reforçando seu peso financeiro e simbólico.

Pontapé para a exposição anual do Costume Institute

O evento também funciona como a abertura simbólica da principal exposição anual do instituto. Em 2026, o tema da mostra será “Costume Art”, com proposta de explorar a relação entre moda, corpo e arte a partir de roupas, pinturas, esculturas e outros objetos do acervo do museu. A exposição será aberta ao público poucos dias depois, em 10 de maio, e segue em cartaz até janeiro de 2027.

É dessa exposição que nasce o tema da noite e, consequentemente, o famoso dress code. Em 2026, a proposta é “Costume Art”, orientação que deve guiar os looks do tapete vermelho. A ideia é que os convidados interpretem a moda como forma de expressão artística.

A lista de convidados é restrita e a curadoria de nomes é tratada como parte essencial da narrativa do evento.

Quais celebridades vão ao evento?

Entre os nomes que já circulam como presenças praticamente certas no Met Gala 2026, alguns rostos conhecidos do evento voltam a liderar as apostas. Segundo o Page Six, Kim Kardashian aparece mais uma vez entre as convidadas esperadas, reforçando seu posto como uma das figuras mais frequentes e comentadas do tapete vermelho. Julia Garner, Hailey Bieber, Alexa Chung, Gabrielle Unior e Rebecca Hall também devem marcar presença na festa luxuosa.

Já o The Sun apontou outros artistas como Jessie Buckley, vencedora do Oscar 2026, Zendaya e Lady Gaga. Entre os homens, o nome de Jimmy Butler também aparece entre os esperados para a edição deste ano.

A expectativa gira em torno do "comeback" de Beyoncé à festa, que será co-anfitriã ao lado de Anna Wintour e Nicole Kidman. A última aparição da cantora no evento foi em 2016, com o tema "Mao x máquina: a moda na era da tecnologia".

Veja como foi o Red Carpet do Met Gala 2025, um dos momentos mais importantes da noite:

Presença brasileira

O Brasil também terá espaço na exposição do Met Gala 2026. A estilista Renata Buzzo será a única brasileira presente em “Costume Art”, mostra do Costume Institute que inspira a edição deste ano do baile. Segundo o Metrópoles, a designer foi selecionada para integrar a exposição com uma de suas criações, tornando-se a única representante do país na curadoria da mostra.

Horários e onde acompanhar o Met Gala 2026

A chegada dos convidados ao tapete vermelho começa por volta das 18h (horário de Brasília) e costuma se estender até cerca de 21h. Esse momento concentra a maior atenção do público, com produções elaboradas e aparições de grandes nomes.

A cobertura é feita principalmente por plataformas digitais, com destaque para a Vogue, que transmite o evento ao vivo em seus canais. No Brasil, portais e redes sociais acompanham em tempo real.