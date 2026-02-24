Met Gala 2026: tema da 'noite mais fashion do mundo' é divulgado; veja

O Metropolitan Museum of Art de Nova York (Met) divulgou nesta segunda-feira, 23, os detalhes do Met Gala 2026, incluindo o aguardado tema e o dress code da noite.

A noite mais importante da moda norte-americana acontecerá na primeira segunda-feira de maio, dia 4, e deu aos convidados uma missão desafiadora. Com o tema "Fashion is Art" ("Moda é Arte", em tradução livre), os looks deverão mostrar como as vestimentas e o corpo são, em si, um tipo de arte.

O que é o tema "Moda é Arte"?

Segundo o comunicado oficial do Met, o mote convida os convidados a expressar sua própria relação com a moda como forma de arte incorporada e a celebrar as inúmeras representações do corpo vestido ao longo da história da arte.

O tema reflete diretamente a proposta da exposição Costume Art, que irá justapor peças de moda e obras de arte do vasto acervo do museu.

"O que conecta cada departamento curatorial e cada galeria do museu é a moda, ou o corpo vestido", afirmou Andrew Bolton, curador-chefe do Costume Institute, em declaração à Vogue americana. "É o fio condutor de todo o museu, o que inspirou a ideia inicial da exposição."

A mostra reunirá cerca de 400 objetos e será organizada em torno de categorias temáticas de tipos de corpo. Algumas delas são amplamente representadas nos acervos, como o "Corpo Nu" e o "Corpo Clássico", e outras são historicamente negligenciadas, como o "Corpo Grávido" e o "Corpo que Envelhece".

A proposta de 2026 é mais aberta que as anteriores, pois foi inspirada em um conceito abstrato. Algo semelhante ocorreu com o tema de 2019, "Camp: Notes on Fashion", que se baseou na ideia estética de "camp" defendida pela filósofa Susan Sontag.

O tema do ano passado, "Superfine: Tailoring Black Style" ("Superfino: Alfaiataria no Estilo Negro"), por exemplo, tinha como referência o movimento "black dandy".

Temas relativos a culturas específicas são frequentes, como o "Heavenly Bodies" de 2018, inspirado na arte católica, e o "China Through the Looking Glass" de 2015, que explorava a influência da arte chinesa na moda ocidental.

Em outros anos, grandes estilistas foram a inspiração por trás das exposições e, consequentemente, do tema do Met Gala. Alguns exemplos recentes incluem Karl Lagerfeld, homenageado em 2023, e Rei Kawakubo, em 2017.

Como é definido o tema do Met Gala?

O tema do Met Gala é definido a partir da exposição anual de primavera do Costume Institute do museu.

O anúncio do tema de 2026, Costume Art, foi feito pelo Met em 17 de novembro de 2025. Já o dress code, que orienta os convidados sobre como se vestir para o evento de gala, é revelado posteriormente, como ocorreu nesta segunda-feira com o "Fashion is Art".

Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams comandam o evento

O Met confirmou em comunicado oficial que Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour serão as presidentes do Met Gala 2026.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos, patrocinadores principais da gala e da exposição, atuarão como presidentes honorários da noite.

O comitê de anfitriões será presidido pelo diretor criativo Anthony Vaccarello e pela atriz Zoë Kravitz.

Entre os membros confirmados estão Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, LISA, Sam Smith, Teyana Taylor e A'ja Wilson.

Os membros recém-anunciados são Adut Akech, Angela Bassett, Sinéad Burke, Rebecca Hall, Aimee Mullins, Tschabalala Self, Amy Sherald e Chase Sui Wonders.

Como funciona o Met Gala?

O Met Gala é um evento beneficente e a principal fonte anual de financiamento do Costume Institute. Os recursos arrecadados sustentam exposições, publicações, aquisições e operações do departamento, além de apoiar outras atividades do museu.

Em 2025, o evento registrou a maior arrecadação bruta em seus 77 anos de história: cerca de US$ 31 milhões, segundo informações da Vogue americana.

O evento reúne habitualmente cerca de 450 convidados. O mistério da noite e a importância do tapete vermelho vêm de uma regra rígida que proíbe o uso de celulares após a entrada no museu. Apesar disso, é divulgado que a programação inclui coquetel, jantar e uma apresentação musical.

Os convidados também têm a oportunidade de visitar a exposição.

Quando será o Met Gala 2026?

O Met Gala 2026 acontece na segunda-feira, 4 de maio, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

A exposição Costume Art, que o evento celebra, ficará em cartaz de 10 de maio de 2026 a 10 de janeiro de 2027.