Met Gala 2026: Veja os primeiros looks da 'noite mais fashion do mundo'

Repórter
Publicado em 4 de maio de 2026 às 18h40.
A noite desta segunda-feira, 4, marca a realização do Met Gala 2026, em Nova York, um dos eventos mais relevantes do calendário cultural e da moda nos Estados Unidos.
Logo nas primeiras horas do tapete vermelho, convidados começaram a chegar ao Metropolitan Museum com produções alinhadas ao tema deste ano: “Costume Art”.
A anfitriã Anna Wintour foi uma das primeiras a aparecer, acompanhada da filha, Bee Carrozzini. Wintour é uma das responsáveis pela organização do evento desde 1995.
Chloe Malle também marcou presença logo cedo. Ela é a atual editora-chefe da Vogue americana, sucessora de Wintour no comando da publicação.
Entre os destaques iniciais, nomes como Nicole Kidman também já passaram pelo tapete vermelho. A atriz chegou acompanhada da filha, Sunday Rose Kidman Urban.
Também chegou ao evento Lauren Sánchez Bezos, filantropa e ex-jornalista, que atua como copresidente e patrocinadora desta edição do Met Gala ao lado do marido, o empresário Jeff Bezos.
Outros nomes que marcaram presença no início do tapete vermelho foram La La Anthony (apresentadora), Joshua Henry (ator e cantor) e Nichapat Suphap (empresária e consultora de moda tailandesa).
O Met Gala foi criado em 1948 como um evento beneficente para arrecadar recursos para o departamento de moda do museu, conhecido como Costume Institute.
Ao longo das décadas, a cerimônia se consolidou como vitrine global para estilistas e celebridades, com ingressos que chegaram a cerca de US$ 75 mil em 2025, segundo a BBC.
A cada edição, o tema acompanha a exposição anual do instituto. Em 2026, “Costume Art” propõe releituras de peças do acervo do museu em criações de alta-costura, com foco na diversidade de corpos e na moda como expressão social.
A transmissão ao vivo do tapete vermelho ocorre no canal da Vogue no YouTube, a partir das 19h, com apresentação de nomes como Emma Chamberlain, Cara Delevingne, Ashley Graham e a própria La La Anthony.