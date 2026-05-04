Met Gala 2026: Veja os primeiros looks da 'noite mais fashion do mundo'

A noite desta segunda-feira, 4, marca a realização do Met Gala 2026, em Nova York, um dos eventos mais relevantes do calendário cultural e da moda nos Estados Unidos.

Logo nas primeiras horas do tapete vermelho, convidados começaram a chegar ao Metropolitan Museum com produções alinhadas ao tema deste ano: “Costume Art”.

Anna Wintour, no Met Gala 2026 (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Bee Carrozzini: filha de Anna Wintour comparece ao Met Gala 2026

A anfitriã Anna Wintour foi uma das primeiras a aparecer, acompanhada da filha, Bee Carrozzini. Wintour é uma das responsáveis pela organização do evento desde 1995.

Chloe Malle também marcou presença logo cedo. Ela é a atual editora-chefe da Vogue americana, sucessora de Wintour no comando da publicação.

Chloe Malle: jornalista é a atual editora da Vogue dos Estados Unidos (Mike Coppola/Getty Images)

Entre os destaques iniciais, nomes como Nicole Kidman também já passaram pelo tapete vermelho. A atriz chegou acompanhada da filha, Sunday Rose Kidman Urban.

Sunday Rose Kidman Urban e Nicole Kidman: atriz chegou acompanhada da filha ao Met Gala 2026 ( Dimitrios Kambouris/Getty Images para o Met Museum/Vogue)

Também chegou ao evento Lauren Sánchez Bezos, filantropa e ex-jornalista, que atua como copresidente e patrocinadora desta edição do Met Gala ao lado do marido, o empresário Jeff Bezos.

Lauren Sánchez Bezos: filantropa é copresidente e patrocinadora desta edição do Met Gala (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Outros nomes que marcaram presença no início do tapete vermelho foram La La Anthony (apresentadora), Joshua Henry (ator e cantor) e Nichapat Suphap (empresária e consultora de moda tailandesa).

Joshua Henry: ator e cantor se apresentou no tapete vermelho do Met Gala 2026 (Julian Hamilton/Getty Images)

Nichapat Suphap: empresária e consultora de moda tailandesa no Met Gala 2026 (Mike Coppola/Getty Images)

O que é o Met Gala?

O Met Gala foi criado em 1948 como um evento beneficente para arrecadar recursos para o departamento de moda do museu, conhecido como Costume Institute.

Ao longo das décadas, a cerimônia se consolidou como vitrine global para estilistas e celebridades, com ingressos que chegaram a cerca de US$ 75 mil em 2025, segundo a BBC.

A cada edição, o tema acompanha a exposição anual do instituto. Em 2026, “Costume Art” propõe releituras de peças do acervo do museu em criações de alta-costura, com foco na diversidade de corpos e na moda como expressão social.

Como acompanhar o Met Gala 2026 ao vivo?

A transmissão ao vivo do tapete vermelho ocorre no canal da Vogue no YouTube, a partir das 19h, com apresentação de nomes como Emma Chamberlain, Cara Delevingne, Ashley Graham e a própria La La Anthony.