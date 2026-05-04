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Met Gala 2026 acontece hoje: relembre os temas dos últimos anos

Evento mais aguardado da moda acontece nesta segunda, 4, em Nova York e retoma a tradição de transformar o tapete vermelho em espetáculo temático

Met Gala: revisite os conceitos que moldaram as edições mais comentadas do Met Gala nos últimos anos (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Met Gala: revisite os conceitos que moldaram as edições mais comentadas do Met Gala nos últimos anos (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19h29.

O Met Gala 2026 acontece nesta segunda-feira, 4 de maio, em Nova York, e promete mais uma noite de moda, celebridades e interpretações extravagantes no tapete vermelho.

Realizado tradicionalmente na primeira segunda-feira de maio, o evento beneficente do Costume Institute, braço de moda do Metropolitan Museum of Art, abre a nova exposição anual do museu e transforma seu tema em código criativo para os convidados.

Horários e onde acompanhar o Met Gala 2026

A chegada dos convidados ao tapete vermelho começa por volta das 18h (horário de Brasília) e costuma se estender até cerca de 21h. Esse momento concentra a maior atenção do público, com produções elaboradas e aparições de grandes nomes.

O evento será exibido com exclusividade pela Vogue americana em suas plataformas digitais, incluindo o canal oficial no YouTube, o TikTok e o site Vogue.com.

Qual é o tema deste ano?

Neste ano, a exposição se chama “Costume Art”, enquanto o dress code da noite foi definido como “Fashion Is Art. A proposta de 2026 é explorar a moda como forma de expressão artística, com foco no corpo vestido como objeto cultural, histórico e visual. A expectativa é de produções mais conceituais, com referências que devem ir da arte clássica à moda escultural.

Antes dos looks desta noite, o histórico recente do Met Gala mostra como o evento consolidou sua reputação de laboratório fashion da cultura pop.

Relembre abaixo o tema dos últimos anos.

Superfine: Tailoring Black Style

Em 2025, o tema foi "Superfine: Tailoring Black Style", ou, em português, “Superfino: Alfaiataria do Estilo Negro”, com dress code “Tailored for You" (Sob Medida Para Você).

A edição celebrou a alfaiataria negra e a influência do estilo negro na construção da moda contemporânea. O recorte levou ao tapete vermelho leituras sofisticadas sobre elegância, identidade e herança cultural.

Shakira no MET Gala de 2025 (Photo by Matt Crossick/PA Images via Getty Images) (Matt Crossick/PA Images/Getty Images)

Sleeping Beauties: Reawakening Fashion

Em 2024, o baile apostou em “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, ou “Belas Adormecidas: O Despertar da Moda”, com o dress code "The Garden of Time" (O Jardim do Tempo).

A proposta girou em torno de peças raras e frágeis do arquivo do museu, com um olhar mais poético e fantasioso. O resultado foi um dos tapetes vermelhos mais teatrais dos últimos anos, marcado por flores, transparências e referências etéreas.

Zendaya no MET Gala 2024 (Photo by Marleen Moise/Getty Images) (Marleen Moise/Getty Images)

Karl Lagerfeld: A Line of Beauty

Em 2023, o Met homenageou o estilista Karl Lagerfeld com “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” ou "Karl Lagerfeld: Uma Linha de Beleza", com o dress code "In honor of Karl" (Em homenagem a Karl).

A noite foi dedicada ao legado do estilista alemão e reuniu releituras de sua passagem por marcas como Chanel, Fendi e Chloé. O tributo dividiu opiniões, mas reforçou o peso histórico de Lagerfeld na moda de luxo.

Rihanna no MET Gala de 2023 (Photo by NDZ/Star Max/GC Images) (NDZ/Star Max/GC Images/Getty Images)

In America: An Anthology of Fashion

Em 2022, o tema foi “In America: An Anthology of Fashion”, ou, em português, "Na América: Uma Antologia da Moda", segunda parte da exposição dedicada à moda americana, com dress code "Gilded Glamour".

A edição apostou em glamour histórico e releituras do estilo dos séculos 19 e 20, com produções inspiradas na chamada Gilded Age, período de riqueza e ostentação nos Estados Unidos.

Blake Lively no MET Gala de 2022 (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images) (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Em 2021, o Met Gala voltou após a pausa provocada pela pandemia com “In America: A Lexicon of Fashion”, ou, em português, "Na América: Um Léxico da Moda", com dress code "American Independence" (Independência Americana).

O foco esteve na moda americana contemporânea, com um olhar voltado à identidade, diversidade e novos nomes da indústria.

Billie Eilish no MET Gala de 2021 (Photo by Mike Coppola/Getty Images) (Mike Coppola/Getty Images)

Camp: Notes on Fashion

Em 2019, o tema foi “Camp: Notes on Fashion”, ou, em português, "Camp: Notas sobre Moda", inspirado no ensaio de Susan Sontag sobre estética camp.

A proposta celebrou o exagero, a ironia e o artifício como linguagem de estilo, abrindo espaço para um dos tapetes vermelhos mais performáticos da história do evento. A edição consolidou o Met Gala como espetáculo pop global, com produções teatrais e visuais que ainda hoje servem de referência.

Lady Gaga no MET Gala 2019 (ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) (Angela WEISS / AFP/Getty Images)

Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination

Em 2018, o Met Gala apresentou “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica, em tradução livre).

A exposição explorou a relação entre moda e iconografia católica, reunindo referências religiosas, barrocas e litúrgicas em um dos temas mais grandiosos da história recente.

Gisele Bündchen no MET Gala de 2018 (Photo by Ian West/PA Images via Getty Images) (Ian West/PA/Getty Images)

Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between

Em 2017, o tema foi “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between” ou "A Arte do Intermediário", dedicado à estilista japonesa e fundadora da Comme des Garçons.

Jennifer Lopez no MET Gala de 2017 (Photo by Jackson Lee/FilmMagic)

Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology

Em 2016, o baile teve como tema “Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology” ou "Mão x Máquina: A Moda na Era da Tecnologia". A proposta examinou o encontro entre alta-costura artesanal e inovação tecnológica, discutindo como moda e tecnologia passaram a coexistir de forma cada vez mais integrada.

Beyoncé no MET Gala de 2016 (Photo by Taylor Hill/FilmMagic)

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